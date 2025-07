Mamy się przygotować, a nie „jakoś to będzie”

Stanisław Jastrzębski, wójt gminy Długosiodło, przewodniczący zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, przypomniał, że część problemów z finansowaniem oświaty wynika stąd, iż rząd nie zgadza się na powierzenie samorządom prawa do organizowania sieci szkół na swoim terenie. – Mamy coraz poważniejsze problemy wynikające ze zmian demograficznych: coraz mniej dzieci uczęszcza do szkół. Przestańmy udawać, że jakoś to będzie, będzie tak jak się do tego przygotujemy jako państwo – powiedział. Jego zdaniem o tym, jak trudna jest sytuacja finansowa małych gmin ze względu na coraz większe wydatki na oświatę, świadczy to, że coraz częściej słyszy, że to państwo powinno przejąć finansowanie całej oświaty.

Anna Grygierek, burmistrz Strumienia, zwróciła uwagę na to, że nie tylko postulaty samorządów dotyczące oświaty są pomijane; pojawiła się propozycja jeszcze bardziej ograniczająca ich kompetencje.

Samorządowcy podkreślali, że ich postulatem nie jest tylko zwiększenie środków przekazywanych przez rząd na edukację, ale też możliwość samodzielnego pozyskiwania środków, chociażby poprzez wykorzystanie infrastruktury szkolnej do innych celów.

Żalu nie krył Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia Śląskiego, przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych. – 340 dni temu uzgodniliśmy z MF, że rozpoczynamy proces naprawy finansów samorządowych. Wiemy, że to droga długa i wyboista, ale możemy powiedzieć, że tamte ustalenia nie są w pełni respektowane - podkreślił.

Samorządowcy mają nadzieję, że uda się w najbliższym czasie ustalić termin spotkania z ministrami oświaty i finansów na temat finansowania oświaty.