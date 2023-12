Wszystko, co trzeba wiedzieć o strefie czystego transportu

Sukces to kwestia bardzo subiektywna, w końcu nie chodzi tylko o liczby, ale także o to, jak indywidualnie go postrzegamy. Dlatego właśnie chcę zrozumieć, kim jestem jako osoba, co mogę dać od siebie, jak pomagać innym, na jakich zasadach być częścią większej społeczności i grupy lub wywierać wpływ w tematach, które są szczególnie istotne – mówi Natalia Stroe, dyrektor generalna Coca-Cola Services Polska i Kraje Bałtyckie, pod której kierownictwem firma osiągnęła rekordowe wyniki finansowe drugi rok z rzędu.