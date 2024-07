Autobusy wodorowe wyjeżdząją na ulice polskich miast

Niektóre samorządy już zakupiły do swojego taboru tego typu pojazdy. – Posiadamy ok. 330 autobusów miejskich, z czego 58 z nich to pojazdy elektryczne, bateryjne, natomiast 25 to autobusy elektryczne z wodorowym ogniwem paliwowym. Pierwszy „wodorowiec” w barwach MPK Poznań zadebiutował na liniach komunikacyjnych w czasie ubiegłorocznego Dnia bez Samochodu – mówi Agnieszka Smogulecka, rzecznik poznańskiego MPK.

Co trzeba wiedzieć o Nesobusie, autobusie wodorowym testowanym przez Wrocław?

Testowany we Wrocławiu autobus ma 12 metrów długości i może pomieścić do 93 pasażerów, w tym 37 na miejscach siedzących. Pojazd, który nie emituje spalin i oczyszcza powietrze. Ma zasięg do 450 km, co oznacza, że może być użytkowany bez tankowania przez dwa dni, a samo tankowanie trwa zaledwie 15 minut.

Pasażerowie mają dostęp do internetu 5G, Wi-Fi, ładowarek indukcyjnych i standardowych, pięciu monitorów wewnętrznych oraz systemu informacji pasażerskiej z aktualnymi wiadomościami i planem trasy. Autobus posiada pięć kompozytowych butli typu IV od firmy Hexagon, każda o pojemności 312 litrów – łącznie mogą one przechować 37,5 kg wodoru, co pozwala Nesobusowi przejechać do 450 km na jednym tankowaniu, które trwa 15 minut.

System napędowy Nesobusa opiera się na dwóch silnikach elektrycznych ZF o łącznej mocy 250 kW. Mogą one działać w temperaturach od -30 stopni Celsjusza do nawet +50 stopni.