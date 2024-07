Gdzie w Polsce uczniowie mogą jeździć komunikacją miejską za darmo?

- Idea ta była w przestrzeni publicznej rozważana już od jakiegoś czasu, ale nigdy nie była sformalizowana. Dzisiaj, na skutek wspólnej inicjatywy radnych klubów Platformy Obywatelskiej i Gorzów Plus, rozpoczynamy proces przygotowania do wprowadzenia w życie tego pomysłu. Chcemy, aby najpóźniej to rozwiązanie weszło w życie 1 września 2025 roku. Jednak postaramy się, aby ruszyło to szybciej — zapowiedział prezydent Wójcicki.

Gorzów: Uczniowie, którzy będą jeździć komunikacją za darmo, będą z niej też korzystać, gdy dorosną?

Obecnie większość w Radzie Miasta Gorzowa ma Platforma Obywatelska. Ten klub, w porozumieniu z prezydentem miasta, zamierza wprowadzić darmową komunikację miejską.

Z darmowych przejazdów autobusami i tramwajami na początek będą mogli korzystać uczniowie z Gorzowa. Darmowe przejazdy dla dzieci i młodzieży mają być powiązane z kartą mieszkańca. - Bezpłatna komunikacja dla uczniów wpisuje się w ideę tworzenia miasta przyjaznego. Zachęca młodych do korzystania z oferty gorzowskich szkół, ale sprzyja też tworzeniu dobrych nawyków korzystania z komunikacji zbiorowej, co ma znaczenie w budowaniu świadomości proekologicznej – mówi Maria Szupiluk, przewodnicząca klubu radnych Gorzów Plus.

Radna dodaje, że to wszystko daje nadzieję, iż dzieci, gdy dorosną będą chętniej korzystały i z miejskiej komunikacji. - Poza tym taka decyzja jest również korzystna dla rodziców, bo powoduje ulgę w rodzinnym budżecie – podkreśla przedstawicielka klubu Gorzów Plus.