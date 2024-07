Mieszkańców Krakowa czekają podwyżki biletów komunikacji miejskiej. Od kiedy?

Bilet 5+1 to bilet, który pełni funkcję biletu półrocznego, natomiast jego największym atutem jest oszczędność dla naszego portfela, ponieważ kupując przez pół roku normalny bilet miesięczny sieciowy, zapłacimy 540 zł, przy zakupie biletu 5+1, opłata za ten sam okres wyniesie tylko 470 zł (przez pięć miesięcy będzie to 90 zł, a za szósty miesiąc 20 zł). Dodatkowym atutem biletu 5+1 jest także automatyczne odnawianie się usługi po każdym miesiącu, co pozwala nam zaoszczędzić dodatkowo czas na zapisanie go w automacie.

Dlaczego ceny biletów muszą wzrosnąć?

Z kolei słupscy radni podjęli uchwałę „w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnym przewozie pasażerskim oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej”. „Za” było 12 radnych, dziewięć głosów oddano „przeciw”, a dwóch osób nie było na sali.

Zgodnie z uchwałą za bilet jednorazowy, jednoprzejazdowy oraz czasowy do 60 minut pasażer komunikacji miejskiej zapłaci 4 złote (aktualnie 3,5), za bilet jednorazowy czasowy do 24 godzin – 10 złotych (aktualnie 8), a za bilet okresowy imienny miesięczny – 108 złotych (aktualnie 94), Z kolei za bilet okresowy miesięczny na okaziciela – 160 złotych (aktualnie 140) i za bilet okresowy imienny trzymiesięczny – 290 złotych (aktualnie 250).

Na niższe ceny mogą liczyć posiadacze karty mieszkańca oraz osoby, które kupią bilet w internecie. I tak: za bilet 60 minutowy trzeba będzie zapłacić – 3,5 zł, dobowy – 9, miesięczny – 99, a kwartalny – 260.

„Podwyżki te mają na celu pokrycie wzrostu kosztów energii i pracy – to oficjalna wersja. Prawda jest taka, że najbardziej obciążają one kieszenie mieszkańców korzystających z komunikacji miejski” – napisał na swoim blogu Kacper Moroz, słupski radny PiS.