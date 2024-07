Uczniowie krakowskich podstawówek w wakacje jeżdżą za darmo

Gdy obniżymy zadłużenie miasta przyjdzie czas na dalsze ulgi w komunikacji miejskiej Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa

Bezpłatna komunikacja: Jak jest w innych niż Kraków miastach?

Samorządy w różny sposób podchodzą do ulg gminnych i, co za tym idzie, różne grupy pasażerów są uprawnione do korzystania z bezpłatnej komunikacji. W Toruniu uczniowie podstawówek i szkół ponadpodstawowych kupują bilety zarówno w trakcie trwania roku szkolnego jak i w wakacje. Gdańsk nie dzieli roku kalendarzowego na rok szkolny i wakacje – uczniowie podróżują bezpłatnie komunikacją miejską cały rok.

- Od 1 lipca 2018 roku obowiązuje bezpłatna komunikacja dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół policealnych), uprawnionych do korzystania z Gdańskiej Karty Mieszkańca, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia – komunikuje Jędrzej Sieliwończyk z referatu prasowego gdańskiego magistratu.

Podobne rozwiązanie zastosował samorząd Zielonej Góry. Tutaj również do bezpłatnych przejazdów przez cały rok uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych – ale do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy 20 lat. W Lublinie uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w posiadają uczniowie publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lublin oraz uczniowie, działających na terenie gminy Lublin, publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz uczniowie zamieszkujący w gminie Lublin. Mogą podróżować zarówno w czasie roku szkolnego jak i w wakacje. - Podstawą do skorzystania z tego uprawnienia jest ważna legitymacja szkolna – informuje Monika Białach z Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.