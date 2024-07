Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie w Paryżu to nie tylko sport

To jedno z największych wydarzeń na świecie wykraczające swoim zasięgiem poza środowisko sportowe. Co cztery lata wszyscy patrzą w kierunku miasta, w którym organizowane są letnie igrzyska, mało kto jednak zadaje sobie pytanie, co z ludźmi, którzy w nim mieszkają?

Igrzyska z perspektywy lokalnej to przede wszystkim infrastruktura, wzmożony ruch turystyczny i biznes, a przy tym utrudnienia transportowe czy wielkie wydatki z budżetu państwa i samorządu.

Mając na uwadze zarówno lokalną społeczność, jak i kwestie globalne, Lokalny Komitet Organizacyjny Igrzysk stworzył Plan Dziedzictwa i Zrównoważonego Rozwoju. W ramach tego dokumentu przewidziane zostały działania na rzecz środowiska, oraz długotrwałego rozwoju społecznego i gospodarczego.

Karta Społeczna

Interesującym narzędziem wdrożonym w tym celu jest Karta Społeczna Paryż 2024. To zbiór wytycznych pokazujących, w jaki sposób zapewnić pozytywny wpływ wielkiego wydarzenia sportowego na lokalną społeczność, środowisko i ekosystem biznesowy. Paryż 2024 promuje małych przedsiębiorców, aby zapewnić rozwój kompetencji i zyski ekonomiczne. Organizatorzy zapewniają, że 80% produktów wykorzystanych do wyżywienia sportowców będzie pochodziło z lokalnej produkcji rolnej.

Wiele uwagi poświęca się sprawom pracowniczym, co jest o tyle istotne, że w ostatnich latach protesty żółtych kamizelek skutecznie blokowały funkcjonowanie państwa.