Taksówkarze tracą licencje w związku z wyższymi wymaganiami

Co się okazało? Nie jest dobrze. W siedmiu przypadkach, kierowcy nie posiadali w pojeździe wypisu z licencji, siedmiu kierowców nie było zgłoszonych do licencji, jeden kierowca nie posiadał żadnych uprawnień do kierowania autem, a w dwóch przypadkach kierowcy nie mieli wymaganych dokumentów.

Chcesz jeździć taksówką? Nie masz badań, nie masz licencji

Problemy z taksówkarskimi licencjami są też w innych miastach. W Lublinie do 4 lipca miasto wydało licencje 1 099 przedsiębiorcom oraz wysłało do nich 5 615 wypisów (liczba zgłoszonych taksówek). - W związku ze zmianami przepisów ustawy o transporcie drogowym z dniem 1 lipca ważność utraciły 122 licencje z powodu nieprzedłożenia przez przedsiębiorców wymaganych przepisami dokumentów. Najczęstszą przyczyną był brak ważnych badań lekarskich i psychologicznych osób wykonujących przewóz osób taksówką – mówi Monika Głazik, z lubelskiego ratusza.

Urzędnicy z Lublina nie widzą znaczących zmian w zainteresowaniu nowymi licencjami. W 2023 roku udzielono 207 licencji, a w pierwszym półroczu tego roku - 91.

- Oczekiwanie na wydanie licencji po złożeniu wniosku wynosi od dwóch do trzech tygodni. Nie było przypadków odmowy udzielenia licencji, jednak zdarzały się wnioski nieprawidłowo wypełnione lub do których nie były dołączone wymagane dokumenty. Po usunięciu braków, licencje zostały udzielone. Obserwujemy znaczną rotację kierowców zgłaszanych przez przedsiębiorców – dodaje Monika Głazik.

W Krakowie do piątku liczba licencji na przewóz osób taksówką wynosiła 2 355, udzielonych licencji dla pojazdów było ponad 11,1 tys., a dla kierowców niemal 9,5 tys. Z początkiem miesiąca wygasły 1 274 licencje na przewóz osób taksówką. - Przyczyną ich wygaśnięcia była utrata ważności z powodu nie poddania się ustawowej, obowiązkowej weryfikacji – podaje Dominika Jaźwiecka, z krakowskiego ratusza. Obecnie miasto nie obserwujemy istotnego wzrostu zainteresowania licencjami. - Prognozujemy niewielki wzrost zainteresowania, ale oceny będziemy mogli dokonać w połowie lipca. Czas oczekiwania na nową licencję wynosi ok. 10 dni i jest on zależny od zainteresowania klientów i ilości składanych wniosków – mówi Jaźwiecka.