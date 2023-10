Morskie Centrum Nauki w Szczecinie bije rekordy

Materiał przygotowany przez Urząd MArszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego



MCN rozpoczęło swoją działalność 27 maja tego roku, bijąc co miesiąc rekordy frekwencji. W ciągu czterech miesięcy MCN odwiedziło już ponad sto tysięcy osób! Ponad 13 tysięcy obejrzało pokazy w planetarium. Daje to średnio około tysiąca zwiedzających dziennie. Bywały dni, kiedy do Morskiego Centrum Nauki przybywało ponad 1500 osób. Po wakacjach frekwencja nieco się obniżyła, ale wrześniowe weekendy w MCN też cieszyły się powodzeniem zwiedzających. Średnio w soboty i niedziele odwiedzało Morskie Centrum Nauki około tysiąca osób dziennie.

Gości przyciągały nie tylko eksponaty zainstalowane na wystawie stałej i seanse w planetarium. MCN postarało się o wiele interesujących imprez. We wrześniu można było korzystać bez biletu z tarasu widokowego. Powodzeniem cieszyła się również akcja „Planetarium dla przedszkolaka” przeznaczona dla najmłodszych miłośników poznawania tajemnic kosmosu. Starszych zaproszono na „Weekend Seniora z kulturą”, umożliwiając bezpłatne zwiedzanie wystawy i wizytę w planetarium, które zaproponowało akcję szlifowanie języka angielskiego – „Polish your Englisch” zapraszając na seanse w angielskiej wersji językowej. Dużym zainteresowanie cieszyła się „Noc naukowców”. MCN odwiedziło kilkuset amatorów badań naukowych, które mogli prowadzić pod okiem ekspertów w pracowniach edukacyjnych Morskiego Centrum Nauki.

- Cieszę się, że Morskie Centrum Nauki tak bardzo trafiło w gusta naszych mieszkańców i turystów. Mimo różnych opinii na etapie tworzenia tego niezwykłego miejsca, widzimy, że cieszy się ono niesłabnącym zainteresowaniem. Świadczy o tym duża liczba gości odwiedzających je każdego dnia. To kolejny dowód na to, że warto konsekwentnie zmieniać Szczecin i Pomorze Zachodnie – mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.