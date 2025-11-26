Aktualizacja: 26.11.2025 19:07 Publikacja: 26.11.2025 11:53
Rudolf Borusiewicz (w środku) został laureatem nagrody Fundament Rzeczpospolitej im. Michała Kuleszy
Foto: Cezary Piwowarski
Mimo że imię pobrzmiewa z niemiecka, Niemcem nie jest. Jeśli idzie o sympatie habsburskie, to pewnie je ma, jak każdy w Małopolsce. Żaden Niemiec, za to na pewno Lach. Lach sądecki, co potwierdza również fakt, że w roku 1994 sądecki lud zaakceptował go jako wiceprezydenta. I to na całą kadencję. Mimo jego licznych wad i słabości.
Od 1994 roku członek zarządu ZMP (dla jasności nie chodzi o socjalistyczny Związek Młodzieży Polskiej, ale o Związek Miast Polskich), gdzie robił błyskotliwą karierę w Komisji Rewizyjnej. Od 1999 roku sekretarz generalny Związku Powiatów Polskich. Eksperci twierdzą, że był pomysłodawcą i realizatorem pomysłu miejskich stref usług publicznych, czyli przyszłych powiatów w ramach programu pilotażowego miast na prawach powiatu w latach 1994-98.
W rodzinnym Nowym Sączu wieloletni dyrektor Miejskiej Strefy. Mylą się ci z biografów naszego nagrodzonego, którzy twierdzą, że zaprzedał się bez reszty miastu Nowy Sącz. Posiada wśród wielu innych odznaczenie Zasłużony dla miasta Warszawy, które odebrał od śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, co bardzo sobie ceni, i co jest dowodem na jego cywilną odwagę. Dla równowagi, członek Narodowej Rady Ekologicznej Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”, powołanej przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 15 lipca 2011 r. oraz członek Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
O wykształceniu nie będę pisał za wiele, chociaż można by pisać bardzo dużo, wypada jednak wspomnieć, że nasz laureat ma wykształcenie ekonomiczne, informatyczne, trenerskie (po AWF), pedagogiczne, medyczne, w zakresie zarządzania oraz w zakresie Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Przestrzennej.
A teraz o wadach i nałogach. Namiętnie gra w karty, a konkretnie w brydża. Jest pomysłodawcą i liderem samorządowych mistrzostw Polski w brydżu sportowym. Do niedawna bardziej – jak mówi – teoretyk, niż praktyk, choć dziś chwali się, że jest mistrzem Polski w rozgrywkach internetowych w brydżu sportowym par. Krótkimi słowy – legenda samorządowa i symbol Polski powiatowej.
