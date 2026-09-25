Z tego artykułu dowiesz się: Jakie procedury obowiązują po usłyszeniu sygnału alarmowego lub otrzymaniu Alertu RCB.

Jak zlokalizować najbliższe miejsce schronienia i co powinien zawierać plecak ewakuacyjny.

Dlaczego wyćwiczone nawyki są kluczowe w sytuacjach kryzysowych i jak je skutecznie budować.

Jakie nowe technologie usprawnią system ostrzegania i przyspieszą przekazywanie alertów.

Podobne szkolenia organizują też samorządy. – Prowadzący przedstawią na nich praktyczne wskazówki przydatne w sytuacjach kryzysowych i nietypowych, w tym związanych głównie z zagrożeniami z powietrza – mówią urzędnicy z lubelskiego ratusza. Ten samorząd zaprasza mieszkańców na szkolenia we wtorek, 29 września.

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Strażacy uczą reagowania w sytuacjach kryzysowych

W najbliższą sobotę w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim odbędą się treningi reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Mieszkańcy przećwiczą rozpoznawanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych, a także dowiedzą się, jak należy postępować po ich uruchomieniu.

Między godz. 11 a 14 będzie można spotkać się ze strażakami, porozmawiać o bezpieczeństwie i przećwiczyć zachowania, które w sytuacji kryzysowej mogą mieć kluczowe znaczenie. Zajęcia organizowane są w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. We wcześniejszych treningach, które odbyły się w całym kraju, udział wzięło ponad 154 tys. osób. Wydarzenia zorganizowano w blisko 1,5 tys. miejsc. Łącznie w działaniach akademii w 2026 r. uczestniczyło już ponad 400 tys. osób.

– W sytuacjach kryzysowych nie ma czasu na zastanawianie się. Reakcja musi opierać się na wyćwiczonych nawykach – mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

I dodaje, że zajęcia Akademii OLiOC, warsztaty ochrony ludności i inne szkolenia są otwarte dla wszystkich mieszkańców. – To inicjatywy, podczas których można nauczyć się podstaw indywidualnego bezpieczeństwa, przećwiczyć właściwe zachowania i poszerzyć swoją wiedzę – zaznacza minister.

Co będzie można przećwiczyć na szkoleniach ze strażą?

Podczas zajęć strażacy pokażą, jak rozpoznać poszczególne sygnały alarmowe, co zrobić po otrzymaniu komunikatu ostrzegawczego i gdzie szukać sprawdzonych informacji. Poruszone zostaną również kwestie związane z alertami RCB, bezpiecznymi miejscami oraz zachowaniem w budynku i na otwartej przestrzeni.

Uczestnicy poznają także narzędzie „Gdzie się ukryć”, które pomaga znaleźć najbliższe punkty schronienia. Państwowa Straż Pożarna podaje, że baza obejmuje ponad 70 tys. obiektów, m.in. przejścia podziemne, tunele i masywne garaże podziemne. – Już kilkanaście minut treningu wystarczy, by zyskać wiedzę i poznać prawidłową reakcję na nieoczekiwany kryzys – mówi Magdalena Roguska, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

W Olsztynie sobotnie spotkania będą okazją do spokojnej rozmowy ze strażakami o tym, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. „Dni Otwartych Strażnic – Trening Reagowania” odbędą się 26 września w godz. 11–14.

Strażacy wyjaśnią, jak rozpoznawać sygnały alarmowe i jak wygląda odwołanie alarmu. Uczestnicy dowiedzą się także, gdzie szukać oficjalnych komunikatów, jak korzystać z alertów RCB oraz jak zachować się w budynku i na otwartej przestrzeni.

W Lublinie ćwiczą pierwszą pomoc

Podobne szkolenie odbędzie się w Lublinie. Mieszkańcy spotkają się we wtorek, 29 września, w godz. 17–19. Tematów będzie wiele. Prowadzący opowiedzą o tym, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych, rozpoznawać sygnały alarmowe i przygotować plecak ewakuacyjny.

Poruszony zostanie także temat Punktów Organizacji Miejskiej Odporności Cywilnej, czyli POMOC. Mają one wspierać mieszkańców w sytuacjach, które mogą poważnie utrudnić codzienne funkcjonowanie, na przykład podczas przerwy w dostawie prądu lub ogrzewania.

Nie zabraknie zajęć z pierwszej pomocy. Uczestnicy będą mogli przećwiczyć między innymi resuscytację krążeniowo-oddechową.

Ostrzeżenia mają docierać szybciej do mieszkańców

Wszystkie szkolenia mają jeden wspólny cel: pomóc mieszkańcom właściwie zareagować, gdy pojawi się zagrożenie. Kiedy rozlega się alarm, nie zawsze będzie czas na spokojne czytanie instrukcji. Warto więc wcześniej wiedzieć, co oznaczają poszczególne sygnały, gdzie sprawdzać informacje i jakie miejsce w najbliższej okolicy może zapewnić nam schronienie.

MSWiA zachęca również do korzystania z „Poradnika bezpieczeństwa”. Wydrukowano blisko 17 mln egzemplarzy, które już trafiły do Polaków. Resort rozwija także system ostrzegania mieszkańców. Komunikaty mają nie tylko informować o zagrożeniu, lecz także podpowiadać, co należy zrobić w konkretnej sytuacji.

Według zapowiedzi MSWiA rozwijane są także technologie Cell Broadcast oraz system powiadomień push, które w przyszłości mają umożliwić szybsze przekazywanie komunikatów alarmowych bezpośrednio na telefony mieszkańców.