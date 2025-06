Olsztyn idzie po tereny gminy Purda. Gmina protestuje, i nie jest sama

Władze sąsiedniej gminy Purda mocno protestują. - To już jest jawne złodziejstwo. To nie uratuje Olsztyna, a wstrzyma rozwój naszej gminy na wiele lat. To są nasze jedyne tereny inwestycyjne - mówi Teresa Chrostowska, wójt gminy Purda.

Radni Olsztyna za powiększeniem miasta

Olsztyńscy radni zakończyli kolejny etap procesu zmiany granic administracyjnych miasta. Na ostatniej sesji Rady Miasta zdecydowaną większością głosów przegłosowano wniosek o włączenie do Olsztyna terenów należących obecnie do gminy Purda.

A chodzi o grunty położone pomiędzy obecną granicą Olsztyna, a obwodnicą miasta. Tereny te, choć formalnie należą do sąsiedniej gminy, są funkcjonalnie i komunikacyjnie związane ze stolicą regionu.

Z ogólnej powierzchni 234,67 hektara, aż 175,59 ha stanowi własność Skarbu Państwa, zarządzaną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Jak podaje olsztyński ratusz pozostałe grunty należą do Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Krokus" (37,1 ha), właścicieli prywatnych (12,03 ha), Lasów Państwowych (5,16 ha) oraz samej gminy Purda (3,73 ha).