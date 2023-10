Czy polskie miasta i gminy dobrze oświetlają swoje drogi i ulice?

Polska w ostatnich latach inwestuje w poprawę infrastruktury w miastach i gminach. Jednym z obszarów zainteresowania jest także oświetlenie uliczne i drogowe. Jakość oświetlenia ma niezwykle istotny wpływ na bezpieczeństwo publiczne oraz na ogólną atrakcyjność miasta lub gminy.

W sektorze oświetlenia ulicznego i drogowego, na 4 mln opraw w Polsce tylko około 20 proc. z nich zostało już zmodernizowanych do technologii LED. Średnia dla Europy Środkowo-Wschodniej to 27 proc. Pozostawia to miejsce na duże oszczędności energii, takie jak:

· roczna redukcja zużycia energii elektrycznej o 1 577 GWh (redukcja o 70 proc.);

· roczna redukcja kosztów energii elektrycznej o 1 057 mln zł;

· oraz redukcja śladu węglowego o 1.12 mln ton CO 2.

Część polskich miast i gmin zainwestowała już w oprawy LED oraz nowoczesne, energooszczędne systemy do zarządzania oświetleniem. Inne w dalszym ciągu bazują na przestarzałych, mniej efektywnych i energochłonnych technologiach sodowych. Skutkiem tego są nie tylko bardzo wysokie rachunki za energię elektryczną, ale również słabo oświetlone ulice, co może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i utrudniać poruszanie się pieszym i kierowcom. Dodatkowo brak możliwości zarządzania oświetleniem, sprawia, że zamiast efektywnie sterować oświetleniem, dostosowywać je do natężenia ruchu czy pory dnia, wiele gmin wyłącza latarnie, aby uzyskać oszczędności.

To co mogłyby robić lepiej?

Miasta mogą oszczędzać energię i aby to efektywnie robić, powinny postawić na szybką modernizację infrastruktury oświetleniowej. To najszybszy, najprostszy i najbardziej efektywny sposób na redukcję kosztów.

W Signify dokonaliśmy analizy potencjału oświetlenia, dla Polski w trzech sektorach rynku: oświetlenia drogowego i ulicznego, służby zdrowia oraz segmentu edukacji. Wyniki pokazują, że wymiana przestarzałego oświetlenia tylko w tych trzech sektorach pomoże zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o 3 134 GWh rocznie, co stanowi 2,1 mld zł oszczędności w budżecie publicznym. Dodatkowo w ciągu roku pozwoli to uniknąć emisji 2.23 mln ton CO2. Potencjał oszczędności jest więc ogromny.

Mając za sobą wiele wdrożonych z sukcesem modernizacji oświetlenia drogowego i ulicznego zarówno w Polsce i na całym świecie, gorąco zachęcamy miasta i gminy, do wymiany opraw na technologię LED, ale przede wszystkim na jednoczesną integrację z systemem zarządzania oświetleniem. Dzięki temu można regulować natężenie światła w latarniach ulicznych w zależności od pory dnia i natężenia ruchu pieszych lub pojazdów. Zastosowanie systemu zarzadzania oświetleniem sprawia, że znacząco zmniejsza się zużycie energii elektrycznej, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo publiczne. Miasta realizują również swoje cele środowiskowe, zmniejszając emisje CO 2 .

Jakie najnowocześniejsze technologie są dostępne w tym zakresie? Ile można zaoszczędzić i co proponuje Signify?

Wciąż część użytkowników myśli jedynie o szybkiej modernizacji, rozumianej jako wymiana starej żarówki lub oprawy oświetleniowej na nową. Proste przejście na technologię LED pozwala zaoszczędzić ok. 50 proc. zużycia energii elektrycznej, natomiast zastosowanie dodatkowo systemów sterowania daje aż do 80 proc. oszczędności. Wspomniane oszczędności wynikają przede wszystkim z uważnego gospodarowania energią. W Signify oferujemy naszym klientom system zarządzania oświetleniem Interact City, który pozwala dostosowywać natężenie światła do aktualnie panujących warunków. Co ważne, dzięki czujnikom ruchu i natężenia światła zamontowanym w oprawach dzieje się to całkowicie automatycznie. Latarnie przyciemniają się, gdy ulice są puste i rozjaśniają, gdy w pobliżu pojawi się pieszy lub pojazd. Nigdy nie gasną jednak całkowicie, dzięki czemu mieszkańcy nie muszą się martwić o swoje bezpieczeństwo.

Jakie koszty musi ponieść samorząd, żeby zmodernizować oświetlenie? W jaki sposób sfinansować taką inwestycję?

W odpowiedzi na wyzwania gmin i miast został ostatnio ogłoszony rządowy program dofinansowań „Rozświetlamy Polskę”, mający na celu modernizację drogowej infrastruktury oświetleniowej w całym kraju. Nieefektywne oprawy sodowe mają zastąpić oprawy LED gotowe do integracji z nowoczesnymi systemami zarządzania oświetleniem. Wszystko po to, aby tworzyć nowoczesne i zrównoważone miasta, które będą atrakcyjnym miejscem do życia, pracy i zwiedzania. Samorządy mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 80% wartości inwestycji. Pozostałe 20% gmina musi wygospodarować samodzielnie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 4 miliony złotych, natomiast całkowity budżet programu to 1 miliard złotych. To bardzo duża pomoc i szansa dla wielu miast na modernizację w kierunku smart.

Szacujemy, że jeżeli program zostanie zrealizowany w planowanej kwocie 1 mld złotych, gminy w Polsce wymienią ponad pół miliona opraw oświetleniowych, przy łącznej liczbie wszystkich opraw w kraju na poziomie przekraczającym 4 mln. To pierwszy program w Polsce na tak dużą skalę.

Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że wartość złożonych wniosków wyniosła 1 mld 300 mln złotych. Znacznie więcej niż wartość ogłoszonego programu, co potwierdza jak ważnym obszarem w samorządach jest oświetlenie miejskie, jak wielkie są potrzeby modernizacyjne i jak wiele jest jeszcze do zrobienia w tym zakresie.

W tej chwili samorządy niecierpliwie czekają na publikację listy beneficjentów, ponieważ są w przededniu budowania budżetu na rok 2024 i muszą zaplanować wymagany wkład własny oraz prognozowane oszczędności w budżetach dzięki modernizacji na technologię LED.

Czy są Państwo przygotowani, aby sprostać popytowi, który może wykreować tak duży Program?

Signify to od 5 lat nowa nazwa firmy Philips Lighting. Od ponad 100 lat produkujemy w Polsce oświetlenie i mamy na swoim koncie niezliczoną wręcz ilość wdrożonych projektów w Polsce i na całym świecie. Warto dodać, że nasze największe fabryki produkujące oprawy oświetleniowe są zlokalizowane w Polsce ​ (m.in. w Kętrzynie i Pile), co gwarantuje najwyższą jakość, szybkie dostawy i niezakłócony łańcuch dostaw. Fabryki te od wielu lat realizują zamówienia na rynku krajowym i zagranicznym. Jesteśmy więc bardzo dobrze przygotowani do realizacji zamówień również pochodzących z tego Programu.

Zgodnie z regulaminem Programu, finansowane oprawy oświetleniowe muszą być produkowane w Unii Europejskiej, posiadać certyfikaty ENEC, ENEC+ i Zhaga-D4i oraz muszą być gotowe do integracji z systemami zarządzania infrastrukturą miejską. Szerokie portfolio naszych opraw Philips, zarówno drogowych czy parkowych, spełnia wszystkie te wymagania i jest zgodne z wytycznymi Programu. O ich jakość dba największy ośrodek badań i rozwoju technologii LED dla całego Signify, który również jest zlokalizowany w Polsce.

Aby wesprzeć samorządy uruchomiliśmy specjalną stronę www.rozswietlamypolske.pl , na której znajduje się duża dawka niezbędnej wiedzy oraz można przeprowadzić symulację wysokości oszczędności, jakie można uzyskać po modernizacji wykorzystując nasze rozwiązania. Dodatkowo, na stronie codziennie dyżurują nasi eksperci. Pytania można zadać również przez formularz kontaktowy lub telefonicznie.

Jakie będą następne kroki w zakresie modernizacji oświetlenia? Jakie nowe możliwości może dać inteligentne oświetlenie i jak można je efektywnie finansować poza programami wsparcia?

Wdrożenie technologii LED i projektów opartych na systemach zarządzania oświetleniem przynosi potrójne korzyści – dla gospodarki, obywateli i środowiska. Zintegrowane systemy oświetleniowe, takie jak Interact City od Signify, pozwalają zdalnie zarządzać oprawami oświetleniowymi, dzięki czemu można z wyprzedzeniem wykrywać usterki oraz poprawić efektywność działania.

Dodatkowo, nowoczesne oprawy oświetleniowe zbierają mnóstwo danych na temat oświetlenia. Wiemy, ile energii zużywa każda z latarni oraz jaki jest jej stan techniczny. Wszystkie te informacje można wykorzystać do dalszej optymalizacji. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby do czujników ruchu i światła dziennego dołączyły w przyszłości inne sensory monitorujące jakość powietrza, hałas czy zajętość parkingów.

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że zarówno firmy, jak i samorządy mierzą się obecnie z niemałymi trudnościami finansowymi i zwyczajnie może być ich nie stać na inwestycję w nowoczesny system oświetlenia. Z tego powodu już jakiś czas temu uruchomiliśmy możliwość finansowania naszych rozwiązań w modelu usługowym LaaS (Light as a Service). W tym scenariuszu inwestor nie musi dysponować żadnym kapitałem początkowym. Zamiast tego cyklicznie opłaca usługę z oszczędności wygenerowanych przez nowoczesne oświetlenie.

Opracowaliśmy również program Green Switch , który oferuje wiele sposobów szybkiego i wygodnego dołączenia do działań na rzecz klimatu. Oświetlenie LED i zintegrowane systemy oświetleniowe oferują jeden z najprostszych i najczęściej zaniedbywanych sposobów ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Oświetlenie LED nie tylko oszczędza energię, wspomaga renowację budynków i wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym. Zdecydowanie powinniśmy więc przestać traktować oświetlenie wyłącznie jako rozwiązanie zapewniające lepszą widoczność po zmroku – obecnie ma ono znacznie więcej możliwości i jest naszym wielkim sojusznikiem w walce o klimat.

