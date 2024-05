Nowe przeprawy dla rowerzystów. Aby mieli ciekawsze trasy

Pierwszy most w Warszawie dla pieszych oraz rowerzystów ma 452 metrów długości. Szerokość konstrukcji wygiętej na kształt błyskawicy jest zmienna i w najwęższym punkcie wynosi 6,9 metra, a nad nurtem rzeki rozszerza się do 16,3 metra.

Piesi spacerem mogą pokonać przeprawę w ciągu sześciu minut, a rowerzyści przejadą nią w dwie minuty. Przynajmniej w teorii. Na przeprawie nie wyznaczono dla rowerzystów specjalnych pasów, co oznacza, że muszą przeciskać się między pieszymi. Tylko w pierwszym tygodniu z nowej kładki skorzystało ponad 200 tys. osób.

Kłódki z krakowskiej kładki miłości zamienią się w ławeczkę miłości

Własną i to całkiem popularną przeprawą rowerową ma też Kraków. To kładka pieszo-rowerowa ojca Bernatka, łącząca Kazimierz z Podgórzem. Powstała w 2010 roku w miejscu dawnego mostu Podgórskiego. Jej konstrukcja składa się ze 145-metrowego stalowego łuku, do którego podwieszono dwa pomosty – jeden dla pieszych, a drugi dla rowerzystów. Nazwa przeprawy pochodzi od nazwiska zakonnika Laetusa Bernatka, głównego inicjatora budowy szpitala Bonifratów w Krakowie.

To na tej kładce zakochani wieszali tzw. kłódki miłości, a kluczyk wrzucali do rzeki. Zimą kiedy zapadła decyzja o remoncie kładki – kłódki usunięto. A było ich całkiem sporo, bo ok. 3 ton. Muzeum Krakowa szukało nawet właścicieli kłódek, a te których nie odebrano mają być przetopione i przerobione na tzw. ławeczkę miłości.

W czasie zimowego remontu uszkodzoną siatkę balustradową kładki Bernatki zastąpiły pionowe pręty ze stali nierdzewnej, na których niemal od razu pojawiły się nowe kłódki wieszane przez zakochanych. Pierwszy etap prac kosztował 670 tys. zł.