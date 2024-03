Podczas uroczystości otwarcia mostu pieszo-rowerowego łączącego oba brzegi Wisły, która odbyła się w czwartek w Warszawie, prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zaznaczył, że nowy most w stolicy ”to piękny obiekt i nowa wizytówka Warszawy".

Reklama

Warszawa: Otwarto nowy most pieszo-rowerowy. Łączy Śródmieście z Pragą

- Myślę, że na pewno wtopi się w krajobraz Warszawy, mam nadzieję, że będzie popularny — zaznaczył prezydent Rafał Trzaskowski, zachęcając warszawiaków do tego, by w ciepłe, świąteczne dni, odwiedzali nowo otwartą atrakcję stolicy. - Bez fajerwerków i wstęg. Razem z ludźmi. Po prostu. Most pieszo-rowerowy już otwarty — mówił Trzaskowski. - Liczę na to, że stanie się on symbolem Warszawy. Będzie służył pieszym i rowerzystom jako miejsce rekreacji, z którego warszawianki, warszawiacy i nasi goście będą chętnie korzystać. O tych walorach warto przekonać się na przykład podczas świątecznego spaceru – i zabrać nad Wisłę bliskich. Kto jeszcze nie był – serdecznie zapraszam – mówi Rafał Trzaskowski. – Dziękuję Zarządowi Dróg Miejskich, pracownikom Urzędu Miasta i firmie Budimex za sprawną realizację inwestycji – dodał.

Nowo otwarty w Warszawie most nie ma podziału na ruch pieszy oraz rowerowy. To przemyślana decyzja – dzięki takiemu rozwiązaniu piesi mają być bardziej bezpieczni. - Gdybyśmy wyznaczyli tutaj pas rowerowy, mogliby się niektórzy naprawdę porządnie rozpędzić - mówił Trzaskowski.

Prezydent Warszawy podkreślał także, że nie dało się przedłużyć mostu tak, by przechodził na drugą stronę Wisłostrady. Jak zaznaczył, „musiałby być on wówczas jeszcze wyższy". - Uznaliśmy, że tak będzie bezpieczniej. Dlatego, że w tym momencie to działa tak jak ciąg pieszy: to rowerzyści muszą uważać na pieszych, piesi mają absolutne pierwszeństwo — stwierdził Trzaskowski.