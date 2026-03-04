Miasta otwierają się na rzeki. Inwestycje wyczekiwane przez mieszkańców

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany w przestrzeni miejskiej przynoszą rewitalizacje bulwarów nadrzecznych?

Dlaczego samorządy miast decydują się na rozwój przestrzeni nadbrzeżnych?

Jakie funkcje społeczne, ekologiczne i ekonomiczne mogą pełnić zrewitalizowane bulwary?

W jaki sposób rewitalizacje bulwarów wpływają na jakość życia mieszkańców miast?

Które polskie miasta prowadzą obecnie projekty rewitalizacji swoich bulwarów?

– Bulwary są wizytówką miasta – podkreśla Katarzyna Opałka, Ogrodniczka Miasta Krakowa i autorka koncepcji rewitalizacji Bulwarów Wiślanych. Dlatego duże ośrodki miejskie coraz chętniej „otwierają się” na rzeki, uważając, że zagospodarowanie ich brzegów to nie tylko estetyczny dodatek, ale też strategiczny element rozwoju. Bulwary mogą łączyć funkcje społeczne, ekologiczne i ekonomiczne, wpływają na jakość życia mieszkańców i uatrakcyjniają przestrzeń miejską.

Powód do dumy

– Jeżeli sprawdzimy, w jaki sposób zostały zagospodarowane nadrzeczne bulwary, okaże się, że samorządy mają różne oczekiwania, planując rewitalizację tych obszarów. Kraków chce je przede wszystkim bardziej zazielenić i uporządkować – wyjaśnia Jan Machowski z Wydziału Komunikacji Społecznej krakowskiego magistratu. Do generalnego zagospodarowania brzegów Wisły stolica Małopolski przymierza się od co najmniej kilku lat. Wcześniej bulwary były rewitalizowane tylko częściowo, np. w 2018 r. wykonane zostało nowe oświetlenie i iluminacja, m.in. na Bulwarach Inflanckim, Wołyńskim i Rodła.

Teraz przyszedł czas na gruntowne zmiany. Miasto planuje bulwary „odbetonować”, zwiększyć ilość zieleni oraz oddzielić na nich ruch pieszych od rowerzystów. Na razie rewitalizowany będzie jedynie lewy brzeg Wisły, od ujścia Rudawy do okolic Mostu Kotlarskiego. Koncepcja rewitalizacji powstała dzięki miejskiej Ogrodniczce, która uważa, że ta ważna krajobrazowo, historycznie i społecznie przestrzeń powinna jak najszybciej przejść metamorfozę i stać się wizytówką miasta.