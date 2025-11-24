Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są najważniejsze wyzwania stojące przed samorządami w Polsce?

Jakie wyróżnienia zostaną przyznane podczas Gali Rankingu Samorządów 2025?

Jakie zmiany i nowe elementy zostały wprowadzone do Rankingu Samorządów w 2025 roku?

Cyfryzacja usług publicznych, rozwój sztucznej inteligencji, transformacja energetyczna, cyberbezpieczeństwo i ochrona ludności – to jedne z kluczowych wyzwań, z jakimi mierzą się obecnie samorządy w Polsce. I właśnie tym tematom poświęcone jest poniedziałkowe Forum Liderów Samorządowych.

Nowa platforma dialogu dla samorządów

Forum Liderów Samorządowych to nowa inicjatywa redakcji „Rzeczpospolitej”, która ma stworzyć przestrzeń do dialogu, wymiany opinii i doświadczeń między samorządami, administracją rządową, światem nauki oraz biznesem – wszystkimi podmiotami zainteresowanymi wspieraniem idei samorządności w Polsce.

Tegoroczna edycja rozpocznie się 24 listopada 2025 r. o godzinie 12.30 w Rotundzie PKO BP w Warszawie. W programie znalazły się wystąpienia przedstawicieli administracji centralnej – Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Urzędu Zamówień Publicznych.

Poruszane będą takie zagadnienia, jak: samorządy w systemie bezpieczeństwa państwa, transformacja energetyczna w gminach, cyberbezpieczeństwo i rozwój usług AI, a w debacie z udziałem przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego omówiony zostanie temat cyfrowej rewolucji płatności w sektorze publicznym.