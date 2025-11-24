Aktualizacja: 24.11.2025 12:15 Publikacja: 24.11.2025 06:11
Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” ewoluuje wraz ze zmieniającymi się władzami lokalnymi. W ubiegłym roku nagrodziliśmy najlepszych samorządowców już po raz dwudziesty
Foto: Cezary Piwowarski
Cyfryzacja usług publicznych, rozwój sztucznej inteligencji, transformacja energetyczna, cyberbezpieczeństwo i ochrona ludności – to jedne z kluczowych wyzwań, z jakimi mierzą się obecnie samorządy w Polsce. I właśnie tym tematom poświęcone jest poniedziałkowe Forum Liderów Samorządowych.
Forum Liderów Samorządowych to nowa inicjatywa redakcji „Rzeczpospolitej”, która ma stworzyć przestrzeń do dialogu, wymiany opinii i doświadczeń między samorządami, administracją rządową, światem nauki oraz biznesem – wszystkimi podmiotami zainteresowanymi wspieraniem idei samorządności w Polsce.
Tegoroczna edycja rozpocznie się 24 listopada 2025 r. o godzinie 12.30 w Rotundzie PKO BP w Warszawie. W programie znalazły się wystąpienia przedstawicieli administracji centralnej – Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Urzędu Zamówień Publicznych.
Poruszane będą takie zagadnienia, jak: samorządy w systemie bezpieczeństwa państwa, transformacja energetyczna w gminach, cyberbezpieczeństwo i rozwój usług AI, a w debacie z udziałem przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego omówiony zostanie temat cyfrowej rewolucji płatności w sektorze publicznym.
Wystąpieniom niektórych gości towarzyszyć będzie moderowana dyskusja z udziałem publiczności.
Forum Liderów Samorządowych jest integralną częścią gali XXI Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”, podczas której wręczone zostaną wyróżnienia dla najlepszych miast i gmin w Polsce pod względem zrównoważonego, odpowiedzialnego rozwoju lokalnych wspólnot.
Organizatorem rankingu, już od ponad 20 lat, jest dziennik „Rzeczpospolita”, a jego zasady ustala niezależna kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele naszej redakcji. Nasz ranking uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych zestawień oceniających dokonania władz lokalnych.
Wraz ze zmieniającą się rzeczywistością, pojawiającymi się nowymi wyzwaniami, ewoluuje również Ranking Samorządów. W 2025 r. uzupełniliśmy jego formułę o elementy związane z budową odporności społeczno-gospodarczej wobec współczesnych zagrożeń. Szczególny nacisk położyliśmy na kwestie dotyczące bezpieczeństwa energetycznego i adaptacji do zmian klimatu.
Szczegółowe kryteria oceny w Rankingu Samorządów 2025 to kilkadziesiąt różnych wskaźników, dotyczących czterech kluczowych obszarów: finanse, infrastruktura, społeczeństwo, środowisko i bezpieczeństwo energetyczne.
W obszarze „finanse” pod uwagę bierzemy wskaźniki dotyczące stabilności i niezależności finansowej danego samorządu (np. poziom dochodów własnych, poziom zadłużenia). W obszarze „infrastruktura” kładziemy nacisk na rozwój infrastruktury służącej lokalnym społecznościom (np. poziom inwestycji, dostępność sieci wodno-kanalizacyjnej, liczba miejsc w schronach).
Kategoria „społeczeństwo” dotyczy działań samorządu na rzecz jakości życia mieszkańców i budowy społeczeństwa obywatelskiego (w tym np. poziom nakładów na szkoły podstawowe, czy politykę mieszkaniową). Zaś obszar „środowisko i bezpieczeństwo energetyczne” to wskaźniki pokazujące zaangażowanie lokalnych władz na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz transformacji energetycznej.
Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest obiektywny, opiera się głównie na publicznie dostępnych danych (podawanych przez GUS, Ministerstwo Finansów i inne instytucje publiczne), a także na danych przekazanych przez samorządy w specjalnej ankiecie. Ocenie podlegają wszystkie miasta i gminy w Polsce, z wyjątkiem Warszawy, w trzech odrębnych kategoriach: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.
W poszczególnych obszarach można uzyskać maksymalnie od 18 do 29 punktów (po przeszacowaniu wyników cząstkowych), a suma punktów w czterech obszarach składa się na pozycję danego samorządu w rankingu ogółem.
Zwycięzców Rankingu Samorządów 2025 oraz laureatów pierwszych 10 miejsc w poszczególnych kategoriach poznamy podczas poniedziałkowej gali. Całość wyników dostępna będzie na stronie rp.pl od 25 listopada.
Kryteria oceny w naszym zestawieniu oparte są o dane za lata 2022-2024 i odzwierciedlają wyjątkowo trudny okres samorządów w Polsce. Największym wyzwaniem była niestabilność dochodów własnych, zwłaszcza w wyniku zmian podatkowych (m.in. Polski Ład), które zmniejszyły wpływy z PIT.
Samorządy musiały równocześnie zmagać się z inflacją, rosnącymi kosztami energii, usług i materiałów, co utrudniało realizację inwestycji i bieżące funkcjonowanie. Ogromnym wysiłkiem organizacyjnym i finansowym było w tym okresie przyjęcie i integracja fali uchodźców wojennych z Ukrainy, czego skutki są odczuwane do dziś (np. w edukacji).
Dodatkowe wyzwania wynikały też z koniecznych, ale kosztownych inwestycji w ramach zielonej transformacji, czy rosnących potrzeb w zakresie bezpieczeństwa (również wobec zagrożeń militarnych, czy ataków cyfrowych). Rosną też oczekiwania mieszkańców co do aktywnej roli samorządów w polityce mieszkaniowej, w polityce senioralnej, czy prorodzinnej.
Niemniej nasz ranking również pokazuje, że mimo obciążeń i przeciwności, wiele samorządów potrafi stawiać czoła wyzwaniom, elastycznie dostosowywać się do skomplikowanej rzeczywistości i prowadzić odpowiedzialną politykę rozwoju.
Podczas poniedziałkowego wydarzenia wręczymy również dwa wyróżnienia specjalne. „Fundament Rzeczpospolitej” im. Michała Kuleszy to prestiżowa nagroda ustanowiona w 2013 r. przez redakcję „Rzeczpospolitej” w porozumieniu z rodziną Michała Kuleszy – jednego z głównych twórców reformy samorządowej w Polsce. Jej celem jest uhonorowanie osób, które po 1989 r. w największym stopniu przyczyniły się do budowy państwa opartego na zasadzie pomocniczości, wzmacniającej uprawnienia obywateli i wspólnot lokalnych poprzez rozwój autentycznego samorządu terytorialnego.
Pierwszym laureatem nagrody został prof. Jerzy Regulski – współtwórca reformy samorządowej i doradca Prezydenta RP. Wśród wyróżnionych znalazł się też m.in. Jerzy Buzek, były premier RP, Jerzy Sępień, przewodniczący i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, a w minionym roku – prof. Irena Lipowicz, była Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
Z kolei tytuł „Liderka Samorządności” przyznamy w tym roku po raz pierwszy. Nagroda ta jest wyrazem szczególnego uznania dla kobiet sprawujących funkcje w jednostkach samorządu terytorialnego, które swoim zaangażowaniem i kompetencjami przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczności.
Redakcja „Rzeczpospolitej” chce w ten sposób podkreślić rosnącą obecność kobiet w samorządach, które coraz częściej zajmują kierownicze stanowiska i stają się prawdziwymi liderkami. Celem nagrody jest również zainspirowanie kolejnych pokoleń kobiet do aktywnego udziału w samorządzie oraz pokazanie, że różnorodność w zarządzaniu lokalnym to warunek skutecznej i nowoczesnej administracji.
