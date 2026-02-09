Pytałem o reformę finansową ministra Domańskiego, ale jest jeszcze jeden problem, z którym mierzą się dziś niemal wszystkie miasta. W kampanii prezydenckiej w 2024 r. dużo mówiło się o depopulacji Gdyni – o tym, że miasto stopniowo się wyludnia, a część mieszkańców przenosi się poza jego granice. Czy w obecnej, trudnej sytuacji budżetowej jest pomysł na zatrzymanie tego procesu?

Powiedziałabym tak: pomysłów jest kilka, bo i przyczyn depopulacji jest wiele. To nie jest jeden problem z jedną odpowiedzią. Zbyt często sprowadzamy depopulację do dwóch kwestii – tego, że rodzi się mało dzieci albo że mieszkańcy się wyprowadzają. Jestem przekonana, że jeśli w mieście i w kraju żyje się dobrze, to w dłuższej perspektywie demografia zaczyna na to pozytywnie reagować. Natomiast mamy realny wpływ na coś innego: na to, ilu mieszkańców będzie chciało się z Gdyni wyprowadzić i ilu będzie chciało się do niej wprowadzić. Najsilniejszym czynnikiem wypychającym ludzi z miasta są dziś ceny nieruchomości. I tu samorządy powinny – i muszą – mieć realne narzędzia, choćby do ograniczania zjawiska najmu krótkoterminowego. Nie muszę tłumaczyć, że Gdynia, jako miasto atrakcyjnie położone, w pewnym sensie padła ofiarą własnego sukcesu. To świetne miejsce do życia i wypoczynku, ale bez odpowiednich regulacji ta atrakcyjność zaczyna działać przeciwko stałym mieszkańcom.

Czyli oczekuje pani od ustawodawcy – od Sejmu i rządu – realnych regulacji dotyczących najmu krótkoterminowego?

Tak – oczekuję takich regulacji i to pilnie. To zjawisko w Gdyni jest po prostu widoczne gołym okiem. Wystarczy przejść się wieczorem poza sezonem po centrum miasta. Widać wtedy nowe bloki z wygaszonymi światłami, w których nie mieszkają stali mieszkańcy. Opowiadałabym się za rozwiązaniami daleko idącymi, bo widzę, jak najem krótkoterminowy wpływa na ceny nieruchomości, depopulację i cały łańcuch negatywnych skutków, które Gdynia dziś bardzo boleśnie odczuwa. Równocześnie jest też druga grupa – mieszkańcy, którzy mogliby się do miasta wprowadzić – i wobec nich potrzebne są zupełnie inne działania. Kluczowe jest tu budownictwo mieszkaniowe, zwłaszcza komunalne i społeczne, tak aby było dokąd się wprowadzić i by były to mieszkania dostępne cenowo.

A czego jeszcze oczekuje pani od rządu – poza regulacją najmu krótkoterminowego i zmianami w systemie finansowania samorządów?

To nie są już oczekiwania wobec rządu, tylko opis tego, co robimy na co dzień. Podjęłam współpracę z uczelniami – spotykam się z rektorami i wspólnie zastanawiamy się, jak wzmocnić akademickość Gdyni. Wychodzimy z założenia, że jeśli student przyjedzie tu na studia, to część z tych osób zostanie na dłużej: zamieszka, założy rodzinę i zwiąże swoje życie z miastem. Równocześnie dostrzegamy szansę w procesach, które nie dzieją się bezpośrednio w Gdyni, ale z których miasto może skorzystać. Mam na myśli przede wszystkim inwestycję w elektrownię jądrową. Wiemy, że inżynierowie – zwłaszcza średnio i wysoko wykwalifikowani – będą chcieli osiedlać się w Trójmieście. Gdynia jest dla nich naturalnym wyborem także z powodów komunikacyjnych, bo dojazdowo znajduje się bliżej lokalizacji elektrowni niż bardziej oddalone części Gdańska. Dlatego już dziś myślimy o konkretnych rozwiązaniach. O tym, by osoby anglojęzyczne miały w Gdyni szkołę, do której będą mogły posłać swoje dzieci. O planach stworzenia centrum kwalifikacji zawodowych, w którym moglibyśmy szkolić kadry dla elektrowni jądrowej. Chcemy, by Gdynia stała się miejscem, w którym powstanie zaplecze inżynierskie dla tej inwestycji – swoista kolebka specjalistów, którzy po uruchomieniu elektrowni będą tam pracować.

To jaka będzie Gdynia za 100 lat? Jakie będzie miasto, które powstało „z morza i marzeń”?

Musi na pewno zachować swój portowy charakter – port będzie się przecież rozwijać. Ale projektowanie w taki sposób przyszłości na 100 lat jest bardzo trudne, bo w ciągu ostatnich 20 lat technologia tak poszła do przodu, że trudno sobie wyobrazić, co będzie za 20 czy 50 lat. Mam nadzieję, że pozostanie miastem, w którym ludzie są najbardziej szczęśliwi w całej Polsce – bo dziś ma taki status.