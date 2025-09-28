Prezydent Olsztyna: Stawiamy na komunikację zbiorową

Dziesięć nowych autobusów hybrydowych jest już w Olsztynie? Kiedy wyjadą na ulice miasta?

Robert Szewczyk: Końcówka września to czas, gdy te autobusy do nas przyjeżdżają. Musimy je jeszcze odpowiednio przygotować, zarejestrować, ubezpieczyć. Szacuję, że pierwsi pasażerowie w regularnych kursach będą mogli skorzystać z nowych autobusów najdalej w drugim tygodniu października.

Jak liczna jest teraz flota hybryd w komunikacji miejskiej w Olsztynie? Będzie jeszcze większa?

To pierwsze autobusy hybrydowe w naszej flocie. W następnym roku przyjedzie do nas kolejne dziesięć pojazdów hybrydowych, a w 2027 r. powinniśmy korzystać także z 15 autobusów zasilanych energią elektryczną. Kupno nowych autobusów pozwoli na likwidację najstarszych, najbardziej wyeksploatowanych pojazdów. Jest również niezbędne ze względu na dążenie do spełnienia wymogów stawianych przez przepisy.

Jak te zakupy miasta mają się do cięć i zmian w komunikacji miejskiej w Olsztynie, przeprowadzonych na początku tego roku?

W ciągu dekady koszt funkcjonowania komunikacji zbiorowej wzrósł w naszym mieście dwukrotnie. Teraz to ok. 140 mln zł rocznie. A funkcjonowanie samorządu to szereg innych dziedzin, które też nie mogą być zaniedbane. Czasem musimy zatem podejmować trudne decyzje. Ale robiąc to, zawsze mamy na uwadze, by nie były uciążliwe.

Nie porzucamy rozwoju transportu zbiorowego, to wykreowany ostatnio mit. Zakupy, o których przed chwilą mówiłem, są tego dowodem. Chcemy też rozmawiać o kierunkach przyszłych działań związanych z komunikacją publiczną.

Przez lata Olsztyn uchodził za pioniera, jeśli chodzi o przywracanie komunikacji tramwajowej. Ale teraz miasto stawia na komunikację autobusową. Dlaczego?

Zdecydowanie stawiamy na komunikację zbiorową. To nie jest wybór „albo tramwaje, albo autobusy”. Nie chodzi o zmianę kierunku, lecz o umiejętne zarządzanie priorytetami. To właśnie jest istota nowoczesnego i odpowiedzialnego podejścia do miasta. Mamy jedną z najnowocześniejszych infrastruktur tramwajowych w kraju, a tabor, którym dysponujemy, spełnia najwyższe standardy. System funkcjonuje stabilnie i mamy zapewnione bezpieczeństwo jego rozwoju na kolejne lata.