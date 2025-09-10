Burmistrz Hrubieszowa: Mieszkańcy muszą mieć oczy otwarte

Hrubieszów położony jest tuż przy wschodniej granicy. W mieście nie spadł żaden z dronów, które w nocy naruszyły przestrzeń powietrzną Polski?

Według mojej najlepszej wiedzy, którą mam na chwilę obecną, na terenie Hrubieszowa nic nie zostało znalezione, ale podkreślam, że to jest informacja, którą na ten moment posiadam.

A w nocy w mieście było słychać wzmożony ruch na niebie, czy jednak nie?

Trzeba przyznać, że było słychać.

Czy władze samorządowe dostawały jakiekolwiek informacje w tej sprawie, czy tak jak wszyscy tylko oficjalnymi kanałami?

Poza oficjalnymi kanałami RCB nie otrzymywaliśmy żadnych informacji, ale jestem w stałym kontakcie z wojewodą lubelskim. We wczesnych godzinach porannych zebrał się Wojewódzki Sztab Zarządzania Kryzysowego. Nie dostaliśmy żadnych informacji, które mogłyby niepokoić mieszkańców Hrubieszowa.

Czy są jakieś zasady postępowania dla samorządów w takiej sytuacji?

W sytuacji, jaka miała miejsce w nocy, a to są sytuacje, które mogą w każdej chwili nastąpić, naszą rolą jest informowanie mieszkańców o oficjalnych krokach, które powinniśmy poczynić. Natomiast jeżeli nie, to uspokajamy mieszkańców przekazując im tylko i wyłącznie informacje przekazywane przez Wojewódzkie Sztaby Zarządzania Kryzysowego bądź komunikaty rządowe.