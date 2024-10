Adam Krzysztoń: Trudna sytuacja szpitali wynika z wyceny procedur medycznych

Każdy samorząd chciałby mieć jak najwięcej dochodów i działać jak najlepiej na rzecz swoich mieszkańców. W związku z tym pewne rozwiązania muszą być regulowane odgórnie, czy to przez rząd, czy też ustalane przez NFZ. Pewno niektóre oddziały nie muszą być w każdym szpitalu, zwłaszcza gdy kolejna podobna placówka działa w pobliżu. To powinno być uregulowane odgórnie. Kilka lat temu była taka polityka Ministerstwa Zdrowia, by wprowadzić standaryzację szpitali, czym zajmował się wiceminister Piotr Gryza. Szkoda, że to zostało przerwane, bo to doprowadziłoby do pewnych rozwiązań systemowych, tak by np. nie dublowały się oddziały szpitalne zlokalizowane w blisko od siebie położonych placówkach. Moim zdaniem dzięki temu sytuacja byłaby bardziej uporządkowana.

Czy ZPP będzie rozmawiał z rządem, z resortami finansów i zdrowia, o pomocy dla szpitali w trudnej sytuacji finansowej? Jak można ją poprawić?

Będziemy rozmawiać. Mamy w Biurze ZPP bardzo dobrych ekspertów i mamy propozycje, którymi możemy się z rządem podzielić, żeby pokazać oddolnie, co zrobić, żeby to lepiej funkcjonowało. Eksperci ZPP zasugerowali bardzo wiele poprawek, które należy wprowadzić do nowelizowanej właśnie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dla przykładu, zwracali uwagę na kilka kwestii, które mają na celu zapewnienie lepszego finansowania i stabilności samorządów. ZPP podkreśla potrzebę zachowania neutralności przy zmianie formy opodatkowania, aby decyzje podatników nie miały negatywnego wpływu na dochody samorządów.

W przypadku wprowadzenia nowych zwolnień podatkowych Związek Powiatów Polskich postuluje proporcjonalne zwiększenie udziałów samorządów w dochodach, co zabezpieczy stabilność finansową tych jednostek. Kolejnym istotnym postulatem, na który zwraca uwagę ZPP, jest kwestia konieczności reformy systemu finansowania zadań oświatowych, który oparty jest na historycznych danych i nie odpowiada rzeczywistym wydatkom, co negatywnie wpływa na samorządy. Innym, równie ważnym postulatem jest zapewnienie pełnej przejrzystości danych finansowych, które są wykorzystywane do wyliczania dochodów samorządów oraz korekt z tytułu zamożności. Tylko dzięki pełnej jawności tych informacji możliwe będzie dokonanie niezależnych analiz, które pozwolą na sprawiedliwy podział środków.