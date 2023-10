Muzeum Kossaków gotowe za dwa lata

Wielki remont

Zrujnowany budynek Kossakówki wymagał nie tylko generalnego remontu, ale też przystosowania go do nowej funkcji. – Część powiedziałabym lżejszych prac już została wykonana m.in. inwentaryzacja architektoniczna, dokumentacja a także niektóre analizy eksperckie. Również prace zabezpieczające, potrzebne by dom nie runął. Jednak najważniejsze prace dopiero przed nami – dodaje Małgorzata Jantos.

Te właśnie prace zaczną się prawdopodobnie za kilka dni. Cała powierzchnia willi to ponad 440 mkw, z czego na ok. 200 mkw. zaplanowana została powierzchnia wystawiennicza i edukacyjna. Ta część budynku ma opowiadać o życiu rodziny Kossaków – malarzy: dziadka, ojca i syna ale także o życiu pisarek: Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, Magdaleny Samozwaniec i Zofii Kossak-Szczuckiej. Założenie jest takie, że zwiedzający mają poczuć się jak w dawnym domu Kossaków. Będą mogli podziwiać obrazy albo zajrzeć do domowej biblioteki z dziełami pisarek z rodziny Kossaków. Zagospodarowany zostanie również ogród otaczający willę. Są plany odtworzenia ogrodu nawiązującego do przydomowych ogródków z lat 20.ubiegłego wieku.

Wszystkie prace zostały wycenione na ponad 10 mln złotych, Kossakówka ma zostać oddana zwiedzającym na wiosnę w 2026 roku. Muzeum MOCAK nadal zbiera pamiątki po Kossakach. Poszukiwane jest m.in. oryginalne wyposażenie willi, fotografie ukazujących wnętrze budynku i ogrodu. Osoby, które takie pamiątki posiadają i chciałyby je przekazać do powstającego muzeum Kossaków proszone są o kontakt z Muzeum MOCAK.