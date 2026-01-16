W Krakowie rośnie park na terenach pokolejowych. Jest projekt zielonej inwestycji

Pierwszy etap parku to tereny pokolejowe na odcinku od ul. Kopernika do ul. Grzegórzeckiej, z których już korzystają mieszkańcy. – Wbrew pierwotnym obawom dotyczącym samej inwestycji, rodzaju zieleni w parku i jego wyposażenia itd. wszystko działa znakomicie. Nawet niedawną dewastację lokomotywy (urządzenia zabawowego w parku) i pobazgranie jej pseudograffiti udało się szybko usunąć. Generalnie użytkownicy tej części Parku Kolejowego są bardzo zadowoleni. Dlatego miasto idzie dalej, będzie kolejny etap zieleńca na terenach pokolejowych. W ogóle takich inwestycji powinno być więcej – wyjaśnia Dariusz Nowak, rzecznik prasowy krakowskiego magistratu.

Prace przy zagospodarowywaniu odcinka od ul. Grzegórzeckiej do ul. Miodowej już się rozpoczęły. Na razie powstał projekt stworzony przez zespół Ogrodniczki Miasta Krakowa, a w ubiegłym roku ten etap otrzymał decyzję ULICP (ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego). Prace projektowe, podobnie jak przy poprzednim etapie parku, poprzedziły konsultacje z mieszkańcami dzielnicy. – Szczególną uwagę poświęciliśmy potrzebom młodzieży. Jednocześnie stanowi on naturalne uzupełnienie funkcji pierwszego etapu Parku Kolejowego, rozwijając go o nowe formy rekreacji, sportu i integracji społecznej – poinformowała Ogrodniczka Miasta Krakowa.

Co będzie najważniejszą częścią drugiego etapu Parku Kolejowego w Krakowie?

Co znajdzie się w nowym parku? Prawie wszystko dla dzieci i młodzieży, ale też dla dorosłych. Od strony ul. Grzegórzeckiej park otworzy spora przestrzeń rowerowa ze stojakami i stacjami naprawczymi. Ta część płynnie przejdzie w otwartą przestrzeń wielofunkcyjną, przeznaczoną na wydarzenia społeczne, lokalne targi i wszechobecne ostatnio foodtrucki.

W kolejnej części pojawią się miejsca rekreacji ze stołami do ping-ponga i urządzeniami sprawnościowymi dla starszych dzieci i młodzieży, uzupełnione huśtawkami i ławkami na okoliczność odpoczynku i relaksu.