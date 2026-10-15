Z tego artykułu dowiesz się: Na jakich zasadach samorządy finansują cywilne inwestycje drogowe z funduszu przeznaczonego na obronność.

Czym jest infrastruktura podwójnego zastosowania i jakie wojskowe wymagania musi ona spełniać.

Które strategiczne projekty w Szczecinie i Krakowie powstaną dzięki setkom milionów złotych z pożyczek.

Jakie warunki finansowe sprawiają, że nowy program pożyczkowy jest atrakcyjną alternatywą dla miast.

W pierwszym naborze w ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności samorządy złożyły 204 projekty na ponad 11 mld zł. – Mam informacje od pani minister funduszy i polityki regionalnej, że należy się spodziewać, iż wszystkie wnioski, które wpłynęły, zostaną pozytywnie rozpatrzone, o ile spełniają wymogi formalne – powiedział Mirosław Czekaj, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, który udziela pożyczek w ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO).

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Szczecin chce sfinansować przebudowę mostu z preferencyjnej pożyczki

We wtorek, 13 października, radni Szczecina przyjęli uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności dla sektora komunalnego.

Zgodnie z dokumentem miasto planuje zaciągnąć pożyczkę w wysokości do 308,9 mln zł. Pieniądze mają zostać przeznaczone na modernizację infrastruktury zapewniającej dostęp drogowy do portu w Szczecinie. Chodzi o przebudowę układu drogowego w rejonie Międzyodrza, a dokładniej o budowę Mostu Kłodnego wraz z układem drogowo-tramwajowym na Łasztowni i w rejonie Trasy Zamkowej.

Nowa przeprawa umożliwi prowadzenie ruchu drogowego i tramwajowego przez Odrę. Będą mogli z niej korzystać również piesi i rowerzyści.

Most Kłodny ma znaczenie także dla obronności

– Inwestycja została przygotowana w formule dual-use, czyli infrastruktury przeznaczonej do równoczesnego wykorzystania cywilnego i wojskowego. Oznacza to, że poza codzienną obsługą ruchu miejskiego przeprawa spełni także wymagania stawiane infrastrukturze o znaczeniu obronnym – informują Szczecińskie Inwestycje.

Spółka dodaje, że Most Kłodny wraz z powiązanym układem drogowym zapewni alternatywny dostęp do portu i spełni wymagania dotyczące nośności dla kolumn wojskowych: klasę MLC 150 dla jednej kolumny oraz MLC 100 dla dwóch kolumn.

Inwestycja ma również pozwolić na ominięcie wąskich gardeł. Osiągnięcie wymaganych parametrów nośności ma rozwiązać problem ograniczeń na trasie DK10, gdzie przestarzałe obiekty inżynieryjne utrudniają sprawny przejazd transportów wojskowych.

Planowany okres kredytowania wynosi 20 lat, a karencja w spłacie kapitału – 12 miesięcy. Miasto zamierza zaciągać pożyczkę w latach 2027–2030.

Dodatkową korzyścią ma być umorzenie 20 proc. pożyczki, przewidziane we wniosku i umowie o finansowanie. Szczecin prowadzi ponadto rozmowy dotyczące możliwości uzyskania dodatkowego umorzenia w wysokości 40 proc. Co ważne, oprocentowanie pożyczki z unijnego programu SAFE wynosi 3,32 proc. w skali roku. Finansowanie z FBiO jest korzystniejsze – oprocentowanie wynosi 1 proc.

Szczecin nie jest jedynym samorządem, który chce wykorzystać preferencyjne finansowanie na inwestycje drogowe. O pożyczkę z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności stara się również Kraków.

Kraków chce 500 mln zł na trasę z tunelem pod Wisłą

– W ramach zakończonego 27 sierpnia 2026 r. naboru do Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności wniosek złożyła spółka Trasa Łagiewnicka SA, będąca jednoosobową spółką miasta – przekazał Piotr Subik z Urzędu Miasta Krakowa.

Chodzi o kluczowy fragment przyszłej Trasy Pychowickiej, która wraz z planowaną Trasą Zwierzyniecką domknie III obwodnicę Krakowa od strony północno-zachodniej. Zakres projektu obejmuje budowę około 2,6 km nowej trasy drogowej. Wartość projektu objętego wnioskiem wynosi 1,582 mld zł netto, a wnioskowana kwota preferencyjnej pożyczki to 500 mln zł.

– Trasa Pychowicka i Trasa Zwierzyniecka mają strategiczne znaczenie nie tylko dla Krakowa, lecz także dla całego regionu. Inwestycje te stworzą alternatywny korytarz transportowy o wysokiej przepustowości, usprawniający połączenie autostrady A4 z najważniejszymi kierunkami komunikacyjnymi Małopolski – wyjaśnia Piotr Subik.

Podkreśla, że inwestycje będą istotne zarówno z punktu widzenia codziennego funkcjonowania systemu transportowego, jak i w sytuacjach kryzysowych, wymagających sprawnego przemieszczania służb ratunkowych oraz transportów strategicznych i wojskowych.

– Dodatkowym atutem projektu jest wysoki udział infrastruktury podziemnej. Zgodnie z aktualnymi założeniami około 80 proc. przebiegu tras stanowią odcinki tunelowe, w tym tunel pod Wisłą o długości około 850 m – podkreśla urzędnik.

Zwraca również uwagę, że ze względu na skalę przedsięwzięcia analizowane są różne możliwości finansowania dużych inwestycji infrastrukturalnych.

Nie wszystkie miasta zdecydowały się na pożyczkę

Wiele samorządów, w tym duże miasta, na razie nie występowało o pożyczki z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Tak było m.in. w Poznaniu i Katowicach.

– Aktualnie Katowice nie korzystają z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Od 27 sierpnia nabór wniosków o finansowanie z tego źródła dla sektora komunalnego jest zawieszony, więc obecnie nie ma możliwości aplikowania o środki – zaznacza Dariusz Czapla z Urzędu Miasta Katowice.