Otwarciu przebudowanego deptaka towarzyszyć będzie uruchomienie świątecznych iluminacji oraz wprowadzenie nowej organizacji ruchu z automatycznymi słupkami i systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

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Zrewitalizowany deptak w Karpaczu. Wkrótce przedświąteczna inauguracja

Prace na niemal 500-metrowym odcinku ulicy Konstytucji 3 Maja w Karpaczu dobiegają końca. Jak podaje „Gazeta Wrocławska”, aktualnie trwają ostatnie roboty wykończeniowe, porządkowanie terenu i nasadzenia zieleni. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 5 grudnia i zostanie ono połączone z inauguracją świątecznych dekoracji w centrum miasta.

Inwestycja warta około 10 mln zł objęła m.in. wymianę nawierzchni na granitową, montaż nowego oświetlenia i elementów zagospodarowania przestrzeni oraz modernizację infrastruktury podziemnej, w tym sieci wodno-kanalizacyjnej.

Nowa organizacja ruchu. Wjazd tylko rano, później automatyczne słupki

Samorząd nie zdecydował się na całkowite zamknięcie ulicy dla aut. Wraz z udostępnieniem deptaka wejdą jednak w życie nowe zasady poruszania się po centrum miasta. Jak podkreślają władze Karpacza, celem tych zmian jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa pieszym.

W godzinach 4.30–10 deptak będzie dostępny dla wszystkich pojazdów – w tym aut dostawczych, samochodów dowożących dzieci do szkoły oraz mieszkańców dojeżdżających do swoich posesji.

Po godzinie 10 wjazd zablokują wysuwane automatyczne słupki, a dostęp zachowają wyłącznie pojazdy uprawnione (m.in. właścicieli nieruchomości), których tablice rejestracyjne będą automatycznie odczytywane przez system kamer.

Na całym przebudowanym odcinku obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy oraz ograniczenie prędkości do 20 km/h. Piesi będą mieli pierwszeństwo, a parkowanie będzie dozwolone wyłącznie w wyznaczonych miejscach.

Nowa wizytówka kurortu

Ulica Konstytucji 3 Maja w Karpaczu funkcjonuje jako deptak od 2013 r. Zamknięto ją wtedy dla samochodów. Choć skupiają się przy niej restauracje, kawiarnie, sklepy z pamiątkami i punkty usługowe, a w szczycie sezonu spaceruje tędy nawet kilka tysięcy osób dziennie, do tej pory nie do końca przypominała nowoczesną aleję spacerową. Celem władz Karpacza było stworzenie reprezentacyjnej przestrzeni tętniącej życiem, która będzie przyciągać jeszcze więcej turystów.

- Słyszałem już porównania, że to nasze „dolnośląskie Krupówki”, ale wiadomo, że skala jest inna, niemniej zaczyna to naprawdę dobrze wyglądać. Choć przyznam szczerze, że przed laty jak usłyszałem pomysł budowy tunelu i przebudowy ulicy na deptak to byłem sceptyczny – powiedział „Gazecie Wrocławskiej” pan Adam, przedsiębiorca z Karpacza.