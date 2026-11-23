Piotr Krzystek, prezydent Szczecina
Kilka dni po dramatycznych wydarzeniach z Krakowa, w Szczecinie mieliśmy historyczną uroczystość, tj. chrzest promu Bursztyn wraz z wniesieniem polskiej bandery. Ogromny prom u stóp Wałów Chrobrego, mnóstwo gości i delegacji, w tym premier RP. Wydarzenie zaplanowane dokładnie w Święto Niepodległości. Musieliśmy trochę zmienić organizację i zgodnie z rekomendacjami służb zastosować betonowe zapory. W tej sytuacji było to jednak zrozumiałe.
Oczywiście pozostajemy w stałym kontakcie ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Na pewno będziemy dyskutować m.in. o jarmarku. Jeśli będzie potrzeba dodatkowych zabezpieczeń czy ponadstandardowych działań – będzie to zrobione.
Wszystko zależy od skali proponowanych czy idąc dalej – wymuszanych – na nas działań. Miasta są świadome niebezpieczeństw i już dziś przecież wydajemy mnóstwo pieniędzy na różne działania. Jeśli będzie się na nas zrzucać absurdalne wymagania, będziemy walczyć o swoje. Jeśli natomiast wspólnie usiądziemy i wypracujemy racjonalne rozwiązania, nie sądzę, by znalazł się prezydent jakiegoś miasta, który powie twarde „nie”.
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Intensywnie rozmawiamy ze służbami, przede wszystkim z policją, ale też z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To one monitorują zagrożenia, a my b...
Częściowo tak. Cały czas prowadzimy proces modernizacji obiektów oświatowych pod kątem zabezpieczenia bezpieczeństwa mieszkańców. Właściwie mamy już zakupione agregaty dla wszystkich placówek, a ostatnie przyłącza są kończone. Myślę, że w przyszłym roku będzie już gotowe 21 obiektów. Wówczas Szczecin będzie objęty taką siecią, że znaczna część mieszkańców będzie miała do 15 minut pieszo do takiego centrum.
Wszystkie te obiekty są obecnie weryfikowane. Większość ma już swoją historię – niektóre pochodzą z czasów II wojny światowej, a nawet z okresu wcześniejszego, więc nie wszystkie spełniają dzisiejsze wymagania dla obiektów ochronnych. Przygotowuje się przede wszystkim stosunkowo nowe parkingi, w których niewielkim kosztem można stworzyć miejsca ukrycia. Nowych schronów nie budujemy, bo ich koszty są ogromne, a programy rządowe nie zapewniają wystarczających środków.
Szczecin potrzebuje rocznie setek milionów złotych, a otrzymuje od 20 do ponad 30 milionów. Te środki wystarczają na wzmacnianie odporności miasta na zagrożenia lokalne, takie jak ataki, cyberataki na infrastrukturę krytyczną czy działania sabotażowe.
Nie da się ochronić przed nimi w stu procentach, dlatego przygotowujemy się do udzielania mieszkańcom bezpośredniej pomocy, łagodzenia skutków zdarzeń i szybkiego usuwania ich następstw.
Cały czas jesteśmy w tym procesie.
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Żadna z realizowanych obecnie inwestycji nie jest zagrożona. Nasze zadłużenie jest pięciokrotnie niższe niż Krakowa, trzykrotnie niższe niż Łodzi,...
To grubo ponad 50 tysięcy. Ta liczba maleje z uwagi na to, że do szkół wchodzą roczniki z niżu demograficznego. W tej chwili w klasach maturalnych jest ostatni wysoki rocznik. Wynika to z przechodzenia na system, w którym do szkół szły zarówno sześciolatki, jak i siedmiolatki. Te dzieci teraz kończą edukację.
W tym roku też był duży wysyp maturzystów, stąd na uczelniach mieliśmy duży boom na studia. W maju 2027 r. również będziemy mieli półtora rocznika kończącego licea. Jeszcze trochę uczniów zostanie w technikach na kolejny rok, bo tam dopiero w piątej klasie zdaje się maturę. Niestety, późniejsze roczniki będą już mniej liczne.
W szkołach ponadpodstawowych mamy do czynienia z sytuacją, w której wielu nauczycieli ma sporo nadgodzin. A wynika to z tego, że demografia w szkołach ponadpodstawowych nie jest jeszcze taka zła.
W szkołach podstawowych dajemy sobie radę. Liczba nauczycieli odchodzących na emeryturę w przypadku Szczecina przekracza 200 rocznie, a do systemu wchodzi zaledwie 20–30 nowych nauczycieli.
Zastępowalność jest więc na poziomie około 10 proc. Taka sytuacja trwa już od jakiegoś czasu. Mniejsza liczba dzieci trochę rekompensuje ubytek nauczycieli, ale i tak w wielu miejscach mamy do czynienia z nadgodzinami.
Tak, ale wiele takich dzieci w naszym mieście trafia do systemu szkół niepublicznych. Zauważamy tam stały wzrost liczby uczniów, a to się oczywiście wiąże z określonymi przepływami finansowymi, niekorzystnymi dla samorządu. Sektor szkół niepublicznych cały czas rośnie.
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Przepisy o dwukadencyjności są bardzo wątpliwe konstytucyjnie. Ja zawsze wierzę w mądrość lokalnych wspólnot i uważam, że to ona powinna być klucze...
Staramy się realizować szereg projektów. Mamy taki program pracy z uczniem zdolnym, czy programy do pracy z uczniami, którzy mają szczególne potrzeby edukacyjne. Robimy to jednak z dużym trudem, ponieważ koszty oświaty w przypadku Szczecina wynoszą w tym roku ok. 1,7 mld zł.
Około 40 proc.
Tak, tutaj nic się nie zmienia. Oświata jest największą pozycją kosztową.
Myślę, że podobnie. A w niektórych, małych gminach wydatki na oświatę stanowią nawet 70–80 proc. budżetu. U nas, tak jak w innych dużych miastach, jest to nieco ponad 40 proc. Przy czym mówimy zarówno o kosztach oświaty publicznej, jak i niepublicznej. Trzeba pamiętać, że co roku wydajemy na nią poważne kwoty. W tym roku na oświatę niepubliczną przeznaczamy już grubo ponad 300 milionów złotych.
Jesteśmy na etapie, w którym wypowiadają się biegli. Sprawa toczy się w Warszawie. Proces trwa od wielu lat. Cały czas w pierwszej instancji. Zakładam jednak, że jeśli wszystko dobrze pójdzie, w przyszłym roku powinno zapaść rozstrzygnięcie.
W pierwszej kolejności 111 milionów złotych. Takiej kwoty oczekujemy jako Szczecin. I tylko za lata 2018–20. Jesteśmy gotowi rozszerzyć powództwo.
Tak. A jeśli chodzi o wskaźnik nadwyżki operacyjnej, to będziemy mieć jeden z wyższych wskaźników w Polsce, jeśli chodzi o wartość procentową, a nie kwotową. To będzie 9 proc.
Zawsze prowadziliśmy taką politykę, żeby jak najwięcej środków przeznaczać na inwestycje w mieście. Cały czas jesteśmy pod presją wydatkową, ponieważ trzeba pamiętać, że koszty wielu usług rosną szybciej niż wskaźniki inflacyjne. To są kwestie, które mocno nas dotykają i bardzo uderza w nas również wzrost kosztów energii, a przede wszystkim ceny paliw.
W przyszłym roku planujemy rezerwę na ten cel na poziomie 20 milionów złotych. To ponad milion złotych miesięcznie więcej niż przed kryzysem związanym z wojną w Iranie.
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Dzięki wyższym wpływom z podatków PIT i CIT w 2027 r. wzrosną dochody dużych miast. Jednocześnie zwiększą się jednak wydatki, niekiedy znacząco.
Nie planujemy wzrostu cen biletów komunikacji miejskiej.
Niestety, mamy wzrosty. Jeśli chodzi o podatki od nieruchomości i ceny za wywóz śmieci, to te ceny wzrosną o ponad 2 proc. To zmiany, które zostały już przyjęte przez Radę Miasta.
Opłat za parkowanie nie zmieniamy.
Będzie to kwota nieco mniejsza. Właśnie szacujemy środki finansowe, ponieważ mieliśmy duży szczyt płatności związany między innymi z projektami unijnymi, a także dofinansowanymi z budżetu państwa.
Jednym z kluczowych obciążeń budżetu była choćby Trasa Północna, a także inne inwestycje realizowane w Szczecinie, jak remont Trasy Zamkowej. Te projekty powoli kończymy. Pojawi się też jeden duży wydatek, mianowicie budowa Mostu Kłodnego. To inwestycja, której realizacja rozpocznie się w przyszłym roku. Jesteśmy obecnie na etapie rozstrzygania przetargu.
Mamy już właściwie obietnicę jego finansowania w ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności z Banku Gospodarstwa Krajowego, ze środków przeznaczonych na infrastrukturę dla samorządów w ramach programu dual-use. Otrzymamy 385 mln zł. Projekt będzie finansowany nieoprocentowaną pożyczką udzieloną na 20 lat, z 20-procentowym umorzeniem.
Torowiska są obecnie rozliczane. Kończymy ostatni etap, czyli inwestycję na Powstańców Wielkopolskich.
Szczecińska Kolej Metropolitalna to projekt prowadzony przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Po stronie samorządów wszystkie wydatki zostały już poniesione i rozliczone, ponieważ inwestycje były kończone w ub. roku. Natomiast PKP PLK deklaruje, że zakończy swoje prace do końca pierwszego kwartału przyszłego roku. W tym samym terminie powinna ruszyć SKM-ka w pełnym wymiarze. Wszystko zależy teraz od PKP.
Pracujemy nad tym cały czas. Polska scena polityczna jest zdominowana przez walkę dwóch partii, a właściwie dwóch obozów. To nie jest dobre. Widzimy, że spór wokół Trybunału Konstytucyjnego nabiera nowego kształtu. Coraz więcej Polaków zauważa, że parlament, rząd i władze nie zawsze zajmują się najważniejszymi problemami mieszkańców. Kluczowe są bezpieczeństwo, ochrona zdrowia – która mimo dużych nakładów mogłaby być sprawniejsza – oraz oświata, za którą w dużej mierze odpowiadają samorządy.
Mamy paradoks: sprawną gospodarkę, aktywnych przedsiębiorców i dobrze zorganizowane na europejskim poziomie samorządy, powstałe po reformach lat 90. Jednocześnie centrala nie panuje nad niektórymi procesami, w tym nad budżetem państwa, którego deficyt rośnie mimo wzrostu gospodarczego. To niebezpieczne dla państwa.
To czas dla rozsądnych ludzi z doświadczeniem samorządowym, których wielu jest w Nowej Polsce. Mam nadzieję, że w przyszłym roku wyborczym uda nam się zaistnieć z tym przekazem. Wielu Polaków oczekuje zmiany, a elity rządzące lub współrządzące przez ostatnie dwadzieścia lat częściowo zdewaluowały swoją wartość. To czas na zmianę.
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