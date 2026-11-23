Po zamachu w Krakowie Lublin przekazał 0,5 mln zł na dodatkowe patrole policji. W wielu miastach w ostatnich dniach ustawiono betonowe zapory, by nie wszędzie można było wjechać autem. A co zmieniło się w Szczecinie?

Kilka dni po dramatycznych wydarzeniach z Krakowa, w Szczecinie mieliśmy historyczną uroczystość, tj. chrzest promu Bursztyn wraz z wniesieniem polskiej bandery. Ogromny prom u stóp Wałów Chrobrego, mnóstwo gości i delegacji, w tym premier RP. Wydarzenie zaplanowane dokładnie w Święto Niepodległości. Musieliśmy trochę zmienić organizację i zgodnie z rekomendacjami służb zastosować betonowe zapory. W tej sytuacji było to jednak zrozumiałe.

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Czy imprezy, jak choćby Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy, będą odbywać się na dotychczasowych zasadach, czy jednak ich zabezpieczenie będzie zwiększone?

Oczywiście pozostajemy w stałym kontakcie ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Na pewno będziemy dyskutować m.in. o jarmarku. Jeśli będzie potrzeba dodatkowych zabezpieczeń czy ponadstandardowych działań – będzie to zrobione.

Kto pana zdaniem powinien płacić za podnoszenie poziomu bezpieczeństwa, choćby za zapory, dodatkowe kamery, ale też większą liczbę patroli. Samorząd, czy jednak rząd?

Wszystko zależy od skali proponowanych czy idąc dalej – wymuszanych – na nas działań. Miasta są świadome niebezpieczeństw i już dziś przecież wydajemy mnóstwo pieniędzy na różne działania. Jeśli będzie się na nas zrzucać absurdalne wymagania, będziemy walczyć o swoje. Jeśli natomiast wspólnie usiądziemy i wypracujemy racjonalne rozwiązania, nie sądzę, by znalazł się prezydent jakiegoś miasta, który powie twarde „nie”.

Na początku roku miasto miało 14 centrów wsparcia dla mieszkańców, głównie w szkołach. Są one przystosowane do funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych. Miało ich powstać łącznie 21. Udało się?

Częściowo tak. Cały czas prowadzimy proces modernizacji obiektów oświatowych pod kątem zabezpieczenia bezpieczeństwa mieszkańców. Właściwie mamy już zakupione agregaty dla wszystkich placówek, a ostatnie przyłącza są kończone. Myślę, że w przyszłym roku będzie już gotowe 21 obiektów. Wówczas Szczecin będzie objęty taką siecią, że znaczna część mieszkańców będzie miała do 15 minut pieszo do takiego centrum.

Na początku roku było 340 obiektów ochronnych oraz ponad 230 obiektów podwójnego zastosowania. Ich liczba wzrosła albo wkrótce wzrośnie?

Wszystkie te obiekty są obecnie weryfikowane. Większość ma już swoją historię – niektóre pochodzą z czasów II wojny światowej, a nawet z okresu wcześniejszego, więc nie wszystkie spełniają dzisiejsze wymagania dla obiektów ochronnych. Przygotowuje się przede wszystkim stosunkowo nowe parkingi, w których niewielkim kosztem można stworzyć miejsca ukrycia. Nowych schronów nie budujemy, bo ich koszty są ogromne, a programy rządowe nie zapewniają wystarczających środków.

Szczecin potrzebuje rocznie setek milionów złotych, a otrzymuje od 20 do ponad 30 milionów. Te środki wystarczają na wzmacnianie odporności miasta na zagrożenia lokalne, takie jak ataki, cyberataki na infrastrukturę krytyczną czy działania sabotażowe.

Nie da się ochronić przed nimi w stu procentach, dlatego przygotowujemy się do udzielania mieszkańcom bezpośredniej pomocy, łagodzenia skutków zdarzeń i szybkiego usuwania ich następstw.

Czy miastu udało się już dokupić brakujące syreny alarmowe, aby cały Szczecin był objęty systemem informacji dźwiękowej?

Cały czas jesteśmy w tym procesie.

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Pamięta pan, ilu uczniów chodzi do szczecińskich szkół zarówno podstawowych i ponadpodstawowych? Ta liczba się zmniejszyła w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym?

To grubo ponad 50 tysięcy. Ta liczba maleje z uwagi na to, że do szkół wchodzą roczniki z niżu demograficznego. W tej chwili w klasach maturalnych jest ostatni wysoki rocznik. Wynika to z przechodzenia na system, w którym do szkół szły zarówno sześciolatki, jak i siedmiolatki. Te dzieci teraz kończą edukację.

W tym roku też był duży wysyp maturzystów, stąd na uczelniach mieliśmy duży boom na studia. W maju 2027 r. również będziemy mieli półtora rocznika kończącego licea. Jeszcze trochę uczniów zostanie w technikach na kolejny rok, bo tam dopiero w piątej klasie zdaje się maturę. Niestety, późniejsze roczniki będą już mniej liczne.

Czy demografia już sprawia, że nauczycieli przestaje brakować? Ich liczba spada proporcjonalnie do liczby uczniów?

W szkołach ponadpodstawowych mamy do czynienia z sytuacją, w której wielu nauczycieli ma sporo nadgodzin. A wynika to z tego, że demografia w szkołach ponadpodstawowych nie jest jeszcze taka zła.

A w szkołach podstawowych?

W szkołach podstawowych dajemy sobie radę. Liczba nauczycieli odchodzących na emeryturę w przypadku Szczecina przekracza 200 rocznie, a do systemu wchodzi zaledwie 20–30 nowych nauczycieli.

Zastępowalność jest więc na poziomie około 10 proc. Taka sytuacja trwa już od jakiegoś czasu. Mniejsza liczba dzieci trochę rekompensuje ubytek nauczycieli, ale i tak w wielu miejscach mamy do czynienia z nadgodzinami.

W Szczecinie nie ma takiej sytuacji jak na przykład w Gdańsku, gdzie liczba nauczycieli wcale nie spada, ponieważ rosną potrzeby związane z większą liczbą dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Tak, ale wiele takich dzieci w naszym mieście trafia do systemu szkół niepublicznych. Zauważamy tam stały wzrost liczby uczniów, a to się oczywiście wiąże z określonymi przepływami finansowymi, niekorzystnymi dla samorządu. Sektor szkół niepublicznych cały czas rośnie.

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Szczecin stać na realizację dodatkowych lekcji, które rozwijają kompetencje przyszłości? Edukacja to przecież największa pozycja wydatkowa w budżecie miasta.

Staramy się realizować szereg projektów. Mamy taki program pracy z uczniem zdolnym, czy programy do pracy z uczniami, którzy mają szczególne potrzeby edukacyjne. Robimy to jednak z dużym trudem, ponieważ koszty oświaty w przypadku Szczecina wynoszą w tym roku ok. 1,7 mld zł.

Jaka to część miejskich wydatków?

Około 40 proc.

W przyszłym roku będzie podobnie?

Tak, tutaj nic się nie zmienia. Oświata jest największą pozycją kosztową.

Ale tak jest wszędzie...

Myślę, że podobnie. A w niektórych, małych gminach wydatki na oświatę stanowią nawet 70–80 proc. budżetu. U nas, tak jak w innych dużych miastach, jest to nieco ponad 40 proc. Przy czym mówimy zarówno o kosztach oświaty publicznej, jak i niepublicznej. Trzeba pamiętać, że co roku wydajemy na nią poważne kwoty. W tym roku na oświatę niepubliczną przeznaczamy już grubo ponad 300 milionów złotych.

Szczecin był jednym z tych miast, który za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy zapowiedział pozwanie Skarbu Państwa za zaniżanie tzw. subwencji oświatowej, która dziś nazywana jest potrzebą oświatową. Jak to się skończyło?

Jesteśmy na etapie, w którym wypowiadają się biegli. Sprawa toczy się w Warszawie. Proces trwa od wielu lat. Cały czas w pierwszej instancji. Zakładam jednak, że jeśli wszystko dobrze pójdzie, w przyszłym roku powinno zapaść rozstrzygnięcie.

O jakich kwotach mówimy?

W pierwszej kolejności 111 milionów złotych. Takiej kwoty oczekujemy jako Szczecin. I tylko za lata 2018–20. Jesteśmy gotowi rozszerzyć powództwo.

Z założeń budżetu miasta na 2027 rok wynika, że jego dochody wzrosną do poziomu ponad 4 miliardów złotych, a wydatki bieżące wyniosą 3,6 miliarda. Zgadza się? To dobre wskaźniki dla miasta?

Tak. A jeśli chodzi o wskaźnik nadwyżki operacyjnej, to będziemy mieć jeden z wyższych wskaźników w Polsce, jeśli chodzi o wartość procentową, a nie kwotową. To będzie 9 proc.

Zawsze prowadziliśmy taką politykę, żeby jak najwięcej środków przeznaczać na inwestycje w mieście. Cały czas jesteśmy pod presją wydatkową, ponieważ trzeba pamiętać, że koszty wielu usług rosną szybciej niż wskaźniki inflacyjne. To są kwestie, które mocno nas dotykają i bardzo uderza w nas również wzrost kosztów energii, a przede wszystkim ceny paliw.

W przyszłym roku planujemy rezerwę na ten cel na poziomie 20 milionów złotych. To ponad milion złotych miesięcznie więcej niż przed kryzysem związanym z wojną w Iranie.

W zeszłym roku ceny biletów komunikacji miejskiej w Szczecinie wzrosły. Czy w przyszłym roku może dojść do kolejnej podwyżki?

Nie planujemy wzrostu cen biletów komunikacji miejskiej.

A jeśli chodzi o inne usługi komunalne – śmieci, wodę, parkowanie?

Niestety, mamy wzrosty. Jeśli chodzi o podatki od nieruchomości i ceny za wywóz śmieci, to te ceny wzrosną o ponad 2 proc. To zmiany, które zostały już przyjęte przez Radę Miasta.

A parkowanie?

Opłat za parkowanie nie zmieniamy.

Czy na inwestycje w przyszłym roku miasto przeznaczy ponad miliard złotych, tak jak w tym roku, czy będzie to inna kwota?

Będzie to kwota nieco mniejsza. Właśnie szacujemy środki finansowe, ponieważ mieliśmy duży szczyt płatności związany między innymi z projektami unijnymi, a także dofinansowanymi z budżetu państwa.

Jednym z kluczowych obciążeń budżetu była choćby Trasa Północna, a także inne inwestycje realizowane w Szczecinie, jak remont Trasy Zamkowej. Te projekty powoli kończymy. Pojawi się też jeden duży wydatek, mianowicie budowa Mostu Kłodnego. To inwestycja, której realizacja rozpocznie się w przyszłym roku. Jesteśmy obecnie na etapie rozstrzygania przetargu.

Mamy już właściwie obietnicę jego finansowania w ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności z Banku Gospodarstwa Krajowego, ze środków przeznaczonych na infrastrukturę dla samorządów w ramach programu dual-use. Otrzymamy 385 mln zł. Projekt będzie finansowany nieoprocentowaną pożyczką udzieloną na 20 lat, z 20-procentowym umorzeniem.

Czy udało się już dokończyć projekt torowisk?

Torowiska są obecnie rozliczane. Kończymy ostatni etap, czyli inwestycję na Powstańców Wielkopolskich.

A co ze Szczecińską Koleją Metropolitalną? To nie jest wyłącznie zadanie miasta, ale miastu chyba również zależy na tej kolei.

Szczecińska Kolej Metropolitalna to projekt prowadzony przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Po stronie samorządów wszystkie wydatki zostały już poniesione i rozliczone, ponieważ inwestycje były kończone w ub. roku. Natomiast PKP PLK deklaruje, że zakończy swoje prace do końca pierwszego kwartału przyszłego roku. W tym samym terminie powinna ruszyć SKM-ka w pełnym wymiarze. Wszystko zależy teraz od PKP.

I na koniec: czy pana partia – Nowa Polska, wystartuje w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych? I jak chce ona zawalczyć z KO i PiS, skoro nie jest nawet notowana w sondażach?

Pracujemy nad tym cały czas. Polska scena polityczna jest zdominowana przez walkę dwóch partii, a właściwie dwóch obozów. To nie jest dobre. Widzimy, że spór wokół Trybunału Konstytucyjnego nabiera nowego kształtu. Coraz więcej Polaków zauważa, że parlament, rząd i władze nie zawsze zajmują się najważniejszymi problemami mieszkańców. Kluczowe są bezpieczeństwo, ochrona zdrowia – która mimo dużych nakładów mogłaby być sprawniejsza – oraz oświata, za którą w dużej mierze odpowiadają samorządy.

Mamy paradoks: sprawną gospodarkę, aktywnych przedsiębiorców i dobrze zorganizowane na europejskim poziomie samorządy, powstałe po reformach lat 90. Jednocześnie centrala nie panuje nad niektórymi procesami, w tym nad budżetem państwa, którego deficyt rośnie mimo wzrostu gospodarczego. To niebezpieczne dla państwa.

To czas dla rozsądnych ludzi z doświadczeniem samorządowym, których wielu jest w Nowej Polsce. Mam nadzieję, że w przyszłym roku wyborczym uda nam się zaistnieć z tym przekazem. Wielu Polaków oczekuje zmiany, a elity rządzące lub współrządzące przez ostatnie dwadzieścia lat częściowo zdewaluowały swoją wartość. To czas na zmianę.