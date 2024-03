Twierdza Kraków to pozostałości XIX-wiecznej austriackiej fortyfikacji wokół miasta, które powstały po wcieleniu Krakowa do imperium Habsburgów. Dziś to ok. 150 obiektów – fortów, szańców, budynków koszarowych, schronów. Gmina miejska Kraków zarządza ponad 20 obiektami.

Reklama

Dawna twierdza zyskuje nowe funkcje

– Wielu dawnych obiektów już nie ma, bo np. zostały rozebrane, jak fort Krzemionki. Inne są w niezbyt dobrym stanie, zachowane jako ruiny np. fort na rondzie Mogilskim. Ale sporo budynków i fortów miało szczęście. Zyskały nowe życie albo je zyskają – mówi Dariusz Nowak, rzecznik prasowy krakowskiego magistratu.

Zagospodarowane na nowe funkcje zostały m.in. forty Kościuszko (mieści się w nim Muzeum Kościuszkowskie i radio RMF), Borek ( tu działa Biblioteka Polskiej Piosenki i Centrum Kultury Podgórza) czy Jugowice, w którym siedzibę znalazło Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego. Zagospodarowanie tych dwóch ostatnich fortów zakończyło się niedawno.

Od lat na rewitalizację czeka fort wieżowy św. Benedykt. Ten unikatowy obiekt przez lata był przebudowywany i „przymierzano” go do różnych funkcji. Mieściły się w nim nawet mieszkania komunalne, a miało być m.in. planetarium, centrum kultury, pracownie artystyczne, ośrodek kultury, muzeum....