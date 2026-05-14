Budowa ostatniego fragmentu strategicznej dla województwa śląskiego drogi ekspresowej S1 przekroczyła półmetek. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), ta łącząca katowickie lotnisko i autostradę A1 z granicą państwa ze Słowacją pod Zwardoniem trasa ma być w całości gotowa w przyszłym roku. Brakujący 10-kilometrowy odcinek pomiędzy Mysłowicami a Bieruniem będzie kosztował blisko pół miliarda złotych i domknie nowy ślad S1 w kierunku Bielska-Białej. A domknięcie całej trasy S1 od Zwardonia do Pyrzowic coraz bliżej.

Dlaczego dokończenie S1 jest wyczekiwane przez mieszkańców regionu

– To ważna informacja dla mieszkańców Bielska-Białej, Żywca, Czechowic-Dziedzic i Pszczyny. Oddanie ostatniego, 10-kilometrowego fragmentu trasy planowane jest w trzecim kwartale 2027 r. – skomentował postęp prac wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski. Dokończenie S1 jest długo wyczekiwane przez mieszkańców regionu. Pozwoli odciążyć zatłoczoną ciężarówkami drogę krajową nr 1 od Katowic do Bielska, najeżoną skrzyżowaniami na przebiegu przez Tychy i Pszczynę, przerzucając tranzyt na nową ekspresówkę. – Dla mieszkańców południa Śląska oznacza to bezpośrednie i szybkie połączenie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, wygodny dojazd na lotnisko i sprawniejszy przejazd w kierunku północy województwa – zapowiada GDDKiA.

Czytaj więcej

Obowiązujące przepisy sprawiają, że duże miasta mają znacznie bardziej ograniczony dostęp do środków
Inwestycje
Więcej pieniędzy na drogi. Samorządy liczą też na zmianę zasad podziału środków

Cała inwestycja zalicza jednak mocny poślizg. Podzielona na 4 odcinki budowa miała finiszować w 2026 r., co zakładała umowa podpisana cztery lata temu z wykonawcą. Na przeszkodzie stanęły jednak formalności: zaskarżenia decyzji środowiskowych, konieczność uzyskania dwóch dodatkowych decyzji związanych z przebudową sieci kolidujących z trasą, wreszcie roszczenia terminowe wykonawców. Ostatnim włączonym do ruchu odcinkiem jest kawałek pomiędzy Oświęcimiem a drogą krajową 44 w Bieruniu, którym samochody pojechały w marcu tego roku, podobnie jak zachodnią częścią obwodnicy Bierunia.

Wcześniej, w grudniu ubiegłego roku, drogowcy udostępnili blisko 17‑kilometrową trasę od węzła Brzeszcze, przez Dankowice, do węzła Bielsko‑Biała Hałcnów. Natomiast w sierpniu ub.r. 10‑kilometrowy odcinek od węzła Oświęcim do węzła Brzeszcze, wraz z 600‑metrowym fragmentem drogi DK44.

Ile kosztuje dokończenie budowy drogi S1

Budowa S1 jest współfinansowana ze środków unijnych. W lipcu 2025 r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027, z którego wsparcie dla odcinka S1 Kosztowy – Oświęcim wynosi 255 mln zł. Łącznie, wraz z dofinansowaniem dla odcinków Oświęcim – Bielsko‑Biała (581,2 mln zł) oraz obwodnicy Oświęcimia (150 mln zł), unijne wsparcie przekracza 980 mln zł.