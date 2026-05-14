Budowa ostatniego fragmentu strategicznej dla województwa śląskiego drogi ekspresowej S1 przekroczyła półmetek. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), ta łącząca katowickie lotnisko i autostradę A1 z granicą państwa ze Słowacją pod Zwardoniem trasa ma być w całości gotowa w przyszłym roku. Brakujący 10-kilometrowy odcinek pomiędzy Mysłowicami a Bieruniem będzie kosztował blisko pół miliarda złotych i domknie nowy ślad S1 w kierunku Bielska-Białej. A domknięcie całej trasy S1 od Zwardonia do Pyrzowic coraz bliżej.

Reklama Reklama

Dlaczego dokończenie S1 jest wyczekiwane przez mieszkańców regionu

– To ważna informacja dla mieszkańców Bielska-Białej, Żywca, Czechowic-Dziedzic i Pszczyny. Oddanie ostatniego, 10-kilometrowego fragmentu trasy planowane jest w trzecim kwartale 2027 r. – skomentował postęp prac wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski. Dokończenie S1 jest długo wyczekiwane przez mieszkańców regionu. Pozwoli odciążyć zatłoczoną ciężarówkami drogę krajową nr 1 od Katowic do Bielska, najeżoną skrzyżowaniami na przebiegu przez Tychy i Pszczynę, przerzucając tranzyt na nową ekspresówkę. – Dla mieszkańców południa Śląska oznacza to bezpośrednie i szybkie połączenie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, wygodny dojazd na lotnisko i sprawniejszy przejazd w kierunku północy województwa – zapowiada GDDKiA.

Cała inwestycja zalicza jednak mocny poślizg. Podzielona na 4 odcinki budowa miała finiszować w 2026 r., co zakładała umowa podpisana cztery lata temu z wykonawcą. Na przeszkodzie stanęły jednak formalności: zaskarżenia decyzji środowiskowych, konieczność uzyskania dwóch dodatkowych decyzji związanych z przebudową sieci kolidujących z trasą, wreszcie roszczenia terminowe wykonawców. Ostatnim włączonym do ruchu odcinkiem jest kawałek pomiędzy Oświęcimiem a drogą krajową 44 w Bieruniu, którym samochody pojechały w marcu tego roku, podobnie jak zachodnią częścią obwodnicy Bierunia.

Wcześniej, w grudniu ubiegłego roku, drogowcy udostępnili blisko 17‑kilometrową trasę od węzła Brzeszcze, przez Dankowice, do węzła Bielsko‑Biała Hałcnów. Natomiast w sierpniu ub.r. 10‑kilometrowy odcinek od węzła Oświęcim do węzła Brzeszcze, wraz z 600‑metrowym fragmentem drogi DK44.

Ile kosztuje dokończenie budowy drogi S1

Budowa S1 jest współfinansowana ze środków unijnych. W lipcu 2025 r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027, z którego wsparcie dla odcinka S1 Kosztowy – Oświęcim wynosi 255 mln zł. Łącznie, wraz z dofinansowaniem dla odcinków Oświęcim – Bielsko‑Biała (581,2 mln zł) oraz obwodnicy Oświęcimia (150 mln zł), unijne wsparcie przekracza 980 mln zł.