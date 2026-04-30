Dzięki dotacjom unijnym samorządy moga prowadzić kompleksowe inwestycje modernizacji gospodarki wodno-ściekowej
– Inwestycje realizowane przez te miasta pokazują, jak kompleksowo można dziś podchodzić do gospodarki wodnej – z jednej strony zwiększając retencję i odporność na intensywne opady, z drugiej modernizując systemy wodno-ściekowe, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców – mówi Robert Gajda, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.
Dodaje, że dzięki środkom z programu FEnIKS Fundusz wspiera projekty odpowiadające na konkretne lokalne potrzeby, a jednocześnie wpisujące się w długofalową adaptację do zmian klimatu.
Katowickie Inwestycje otrzymały wsparcie na kolejny etap prac na rzecz gospodarowania wodami opadowymi i zabezpieczenia miasta przed skutkami zmian klimatycznych. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 110,5 mln zł, a wysokość dofinansowania może sięgnąć blisko 60 mln zł.
– To ważny projekt na rzecz zwiększania odporności miasta na skutki zmian klimatycznych. Pozwala nie tylko usprawnić system odprowadzania wód opadowych w kolejnych dzielnicach Katowic, ale także ograniczyć ryzyko lokalnych podtopień – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.
Czytaj więcej
To nie jest już futurystyczny dodatek do polityki samorządowej, lecz narzędzie codziennego zarządzania ryzykiem. Mowa o miejskich planach adaptacji...
W ramach projektu powstanie i zostanie zmodernizowane ponad 13 km sieci kanalizacji deszczowej, a także wybudowane zostaną podziemne zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności przekraczającej 2 500 metrów sześciennych.
Inwestycje obejmą również elementy błękitno-zielonej infrastruktury, co oznacza wykorzystanie mechanizmów występujących w przyrodzie, które pozwalają na retencjonowanie wody. Cały projekt ma się zakończyć do końca 2029 r.
W ramach projektu zbudowano już m.in. zespół pięciu podziemnych zbiorników retencyjnych. Zebrana w nich woda może być wykorzystywana do podlewania zieleni i czyszczenia ulic, a także do działań straży pożarnej, z którą zawarto specjalną umowę o współpracy. Wśród planowanych inwestycji jest zaś budowa zbiornika retencyjnego o długości ponad 60 metrów i objętości ok. 119,5 metra sześciennego.
– Projekt, oprócz rozbudowy i modernizacji kanalizacji, przewiduje również rozwiązania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, takie jak ogrody deszczowe, skrzynki rozsączające, rozszczelnienie nawierzchni czy dodatkowe formy małej retencji terenowej – tłumaczy Mariusz Słaboń, wiceprezes zarządu Katowickich Inwestycji.
Wsparcie z NFOŚiGW otrzymało także Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rokietnicy w Wielkopolsce. Projekt obejmuje kompleksową modernizację gospodarki wodno-ściekowej w tej gminie.
Całkowity koszt projektu wynosi niemal 80 mln zł, z czego ponad 45 mln zł stanowi wsparcie z Funduszy Europejskich. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na koniec 2027 r. Dzięki temu ponad 28 tys. osób zostanie objętych zbiorczym systemem oczyszczania ścieków, a ponad 2,7 tys. uzyska dostęp do udoskonalonego systemu zaopatrzenia w wodę.
Z kolei w pobliżu węzła Grodzisk Mazowiecki na autostradzie A2 powstanie zbiornik wodny i tereny zielone. Zakończenie tej inwestycji zaplanowano na 2029 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 201 mln zł, z czego ponad 158 mln zł stanowi dofinansowanie z funduszy unijnych.
Czytaj więcej
Coraz więcej miast dostrzega, że deszczówka to nie problem, lecz zasób. Dlatego samorządy oferują mieszkańcom dofinansowanie na zakup i montaż urzą...
– Efektem tego projektu będzie niemal 39 ha terenów zielonej infrastruktury, a pojemność obiektów małej retencji osiągnie ponad 311 tys. metrów sześciennych. Rozwiązania te pozwolą skuteczniej gromadzić wodę opadową oraz ograniczać skutki intensywnych opadów i okresów suszy. W przyszłości obiekt będzie mógł zostać poszerzony również o funkcje rekreacyjne i turystyczne – podaje NFOŚiGW.
– Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich samorządy realizują inwestycje, które poprawiają bezpieczeństwo, jakość środowiska oraz codzienne warunki życia mieszkańców – zarówno dziś, jak i w długiej perspektywie – przekazał NFOŚiGW.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas