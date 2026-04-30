Z tego artykułu się dowiesz: Jakie strategie przyjmują samorządy w celu adaptacji do zmian klimatu i efektywnej gospodarki wodnej?

Jakie inwestycje są realizowane dla zwiększenia retencji oraz modernizacji systemów wodno-ściekowych?

Jakie źródła finansowania wspierają kompleksowe projekty w gospodarce wodnej?

Jaki jest udział błękitno-zielonej infrastruktury w miejskich systemach gospodarowania wodami opadowymi?

– Inwestycje realizowane przez te miasta pokazują, jak kompleksowo można dziś podchodzić do gospodarki wodnej – z jednej strony zwiększając retencję i odporność na intensywne opady, z drugiej modernizując systemy wodno-ściekowe, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców – mówi Robert Gajda, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.

Dodaje, że dzięki środkom z programu FEnIKS Fundusz wspiera projekty odpowiadające na konkretne lokalne potrzeby, a jednocześnie wpisujące się w długofalową adaptację do zmian klimatu.

Katowice stawiają na retencję i nowoczesną kanalizację

Katowickie Inwestycje otrzymały wsparcie na kolejny etap prac na rzecz gospodarowania wodami opadowymi i zabezpieczenia miasta przed skutkami zmian klimatycznych. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 110,5 mln zł, a wysokość dofinansowania może sięgnąć blisko 60 mln zł.

– To ważny projekt na rzecz zwiększania odporności miasta na skutki zmian klimatycznych. Pozwala nie tylko usprawnić system odprowadzania wód opadowych w kolejnych dzielnicach Katowic, ale także ograniczyć ryzyko lokalnych podtopień – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W ramach projektu powstanie i zostanie zmodernizowane ponad 13 km sieci kanalizacji deszczowej, a także wybudowane zostaną podziemne zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności przekraczającej 2 500 metrów sześciennych.

Inwestycje obejmą również elementy błękitno-zielonej infrastruktury, co oznacza wykorzystanie mechanizmów występujących w przyrodzie, które pozwalają na retencjonowanie wody. Cały projekt ma się zakończyć do końca 2029 r.

W ramach projektu zbudowano już m.in. zespół pięciu podziemnych zbiorników retencyjnych. Zebrana w nich woda może być wykorzystywana do podlewania zieleni i czyszczenia ulic, a także do działań straży pożarnej, z którą zawarto specjalną umowę o współpracy. Wśród planowanych inwestycji jest zaś budowa zbiornika retencyjnego o długości ponad 60 metrów i objętości ok. 119,5 metra sześciennego.

– Projekt, oprócz rozbudowy i modernizacji kanalizacji, przewiduje również rozwiązania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, takie jak ogrody deszczowe, skrzynki rozsączające, rozszczelnienie nawierzchni czy dodatkowe formy małej retencji terenowej – tłumaczy Mariusz Słaboń, wiceprezes zarządu Katowickich Inwestycji.

Rokietnica modernizuje system wodno-ściekowy

Wsparcie z NFOŚiGW otrzymało także Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rokietnicy w Wielkopolsce. Projekt obejmuje kompleksową modernizację gospodarki wodno-ściekowej w tej gminie.

Całkowity koszt projektu wynosi niemal 80 mln zł, z czego ponad 45 mln zł stanowi wsparcie z Funduszy Europejskich. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na koniec 2027 r. Dzięki temu ponad 28 tys. osób zostanie objętych zbiorczym systemem oczyszczania ścieków, a ponad 2,7 tys. uzyska dostęp do udoskonalonego systemu zaopatrzenia w wodę.

Z kolei w pobliżu węzła Grodzisk Mazowiecki na autostradzie A2 powstanie zbiornik wodny i tereny zielone. Zakończenie tej inwestycji zaplanowano na 2029 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 201 mln zł, z czego ponad 158 mln zł stanowi dofinansowanie z funduszy unijnych.

Czytaj więcej Ekologia Miasta chcą zatrzymywać deszczówkę. Jakie dopłaty dla mieszkańców? Coraz więcej miast dostrzega, że deszczówka to nie problem, lecz zasób. Dlatego samorządy oferują mieszkańcom dofinansowanie na zakup i montaż urzą...

– Efektem tego projektu będzie niemal 39 ha terenów zielonej infrastruktury, a pojemność obiektów małej retencji osiągnie ponad 311 tys. metrów sześciennych. Rozwiązania te pozwolą skuteczniej gromadzić wodę opadową oraz ograniczać skutki intensywnych opadów i okresów suszy. W przyszłości obiekt będzie mógł zostać poszerzony również o funkcje rekreacyjne i turystyczne – podaje NFOŚiGW.

– Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich samorządy realizują inwestycje, które poprawiają bezpieczeństwo, jakość środowiska oraz codzienne warunki życia mieszkańców – zarówno dziś, jak i w długiej perspektywie – przekazał NFOŚiGW.