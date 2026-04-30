Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie strategie przyjmują samorządy w celu adaptacji do zmian klimatu i efektywnej gospodarki wodnej?
  • Jakie inwestycje są realizowane dla zwiększenia retencji oraz modernizacji systemów wodno-ściekowych?
  • Jakie źródła finansowania wspierają kompleksowe projekty w gospodarce wodnej?
  • Jaki jest udział błękitno-zielonej infrastruktury w miejskich systemach gospodarowania wodami opadowymi?

– Inwestycje realizowane przez te miasta pokazują, jak kompleksowo można dziś podchodzić do gospodarki wodnej – z jednej strony zwiększając retencję i odporność na intensywne opady, z drugiej modernizując systemy wodno-ściekowe, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców – mówi Robert Gajda, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.

Dodaje, że dzięki środkom z programu FEnIKS Fundusz wspiera projekty odpowiadające na konkretne lokalne potrzeby, a jednocześnie wpisujące się w długofalową adaptację do zmian klimatu.

Katowice stawiają na retencję i nowoczesną kanalizację

Katowickie Inwestycje otrzymały wsparcie na kolejny etap prac na rzecz gospodarowania wodami opadowymi i zabezpieczenia miasta przed skutkami zmian klimatycznych. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 110,5 mln zł, a wysokość dofinansowania może sięgnąć blisko 60 mln zł.

– To ważny projekt na rzecz zwiększania odporności miasta na skutki zmian klimatycznych. Pozwala nie tylko usprawnić system odprowadzania wód opadowych w kolejnych dzielnicach Katowic, ale także ograniczyć ryzyko lokalnych podtopień – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Miejskie plany adaptacji mają m.in. pomóc w ograniczaniu skutków nawalnych opadów i powodzi miejskic
Miejskie plany adaptacji: Klucz do odporności na zmiany klimatu

W ramach projektu powstanie i zostanie zmodernizowane ponad 13 km sieci kanalizacji deszczowej, a także wybudowane zostaną podziemne zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności przekraczającej 2 500 metrów sześciennych.

Inwestycje obejmą również elementy błękitno-zielonej infrastruktury, co oznacza wykorzystanie mechanizmów występujących w przyrodzie, które pozwalają na retencjonowanie wody. Cały projekt ma się zakończyć do końca 2029 r.

W ramach projektu zbudowano już m.in. zespół pięciu podziemnych zbiorników retencyjnych. Zebrana w nich woda może być wykorzystywana do podlewania zieleni i czyszczenia ulic, a także do działań straży pożarnej, z którą zawarto specjalną umowę o współpracy. Wśród planowanych inwestycji jest zaś budowa zbiornika retencyjnego o długości ponad 60 metrów i objętości ok. 119,5 metra sześciennego.

– Projekt, oprócz rozbudowy i modernizacji kanalizacji, przewiduje również rozwiązania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, takie jak ogrody deszczowe, skrzynki rozsączające, rozszczelnienie nawierzchni czy dodatkowe formy małej retencji terenowej – tłumaczy Mariusz Słaboń, wiceprezes zarządu Katowickich Inwestycji.

Rokietnica modernizuje system wodno-ściekowy

Wsparcie z NFOŚiGW otrzymało także Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rokietnicy w Wielkopolsce. Projekt obejmuje kompleksową modernizację gospodarki wodno-ściekowej w tej gminie.

Całkowity koszt projektu wynosi niemal 80 mln zł, z czego ponad 45 mln zł stanowi wsparcie z Funduszy Europejskich. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na koniec 2027 r. Dzięki temu ponad 28 tys. osób zostanie objętych zbiorczym systemem oczyszczania ścieków, a ponad 2,7 tys. uzyska dostęp do udoskonalonego systemu zaopatrzenia w wodę.

Z kolei w pobliżu węzła Grodzisk Mazowiecki na autostradzie A2 powstanie zbiornik wodny i tereny zielone. Zakończenie tej inwestycji zaplanowano na 2029 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 201 mln zł, z czego ponad 158 mln zł stanowi dofinansowanie z funduszy unijnych.

Miasta oferują mieszkańcom dofinansowanie na zakup i montaż urządzeń służących do zatrzymywania i wy
Miasta chcą zatrzymywać deszczówkę. Jakie dopłaty dla mieszkańców?

– Efektem tego projektu będzie niemal 39 ha terenów zielonej infrastruktury, a pojemność obiektów małej retencji osiągnie ponad 311 tys. metrów sześciennych. Rozwiązania te pozwolą skuteczniej gromadzić wodę opadową oraz ograniczać skutki intensywnych opadów i okresów suszy. W przyszłości obiekt będzie mógł zostać poszerzony również o funkcje rekreacyjne i turystyczne – podaje NFOŚiGW.

– Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich samorządy realizują inwestycje, które poprawiają bezpieczeństwo, jakość środowiska oraz codzienne warunki życia mieszkańców – zarówno dziś, jak i w długiej perspektywie – przekazał NFOŚiGW.