– Planujemy odebrać w tym roku 169 autobusów elektrycznych. Trwa jednocześnie postępowanie na dostawę urządzeń z dwudziestoma punktami ładowania z opcją rozszerzenia o kolejnych osiem punktów. Dziś dysponujemy około dwustoma punktami ładowania autobusów elektrycznych – przekazał nam Adam Stawicki, rzecznik Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie. Nowe stacje typu plug-in o mocy do 180 kW trafią m.in. do zajezdni Kleszczowa.

Ładowarki związane z e-autobusami

W Kielcach na parkingu Centrum Komunikacyjnego przy ul. Czarnowskiej zainstalowano dwanaście podwójnych stacji ładowania dla 24 autobusów Solaris Urbino 12 Electric. Autobusy o bateriach 500 kWh i zasięgu 300 km wyjadą w maju na ulice miasta. Na zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania miasto pozyskało dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wartość projektu to ponad 85 mln zł.

Jaworzno w tym roku zyska siedem autobusów elektrycznych. Dzięki temu liczba pojazdów zeroemisyjnych zwiększy się do 56 na 76 ogółem (74 proc. taboru). – Wraz z dostawą autobusów rozbudowana zostanie infrastruktura ładowania. W zajezdni pojawi się nowa ładowarka pantografowa wyposażona w 3 złącza plug-in – podała Katarzyna Sikora, kierownik Referatu Prasowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Zarówno nowe autobusy, jak i ładowarki finansowane są w dużej mierze z Funduszy Europejskich dla Śląskiego.

Pojemne baterie, mniej ładowania na trasie

MPK Poznań dysponuje obecnie 100 autobusami zeroemisyjnymi (30 proc. floty z 336 pojazdów). W pierwszej połowie tego roku przybędą cztery autobusy elektryczne i dziewięć wodorowych. – Na te zakupy przyznano nam środki w wysokości prawie 100 mln zł z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – mówi Agnieszka Smogulecka, rzecznik MPK Poznań.

Dodaje, że MPK Poznań otrzymało też wsparcie na poziomie 50 proc. na budowę infrastruktury do tych pojazdów: 10 stacjonarnych (w tym 9 dwustanowiskowych i 1 jednostanowiskowej) stacji ładowania typu plug-in powstało w ub.r. na terenie zajezdni Warszawska.

Jak przekazała nam Agnieszka Smogulecka, najnowsze poznańskie „elektryki” – ze względu na dużą pojemność baterii – są ładowane jedynie w zajezdni, poprzez wtyczkę. To nowość w taborze autobusowym. – Wcześniej mieliśmy 58 elektrycznych autobusów ładowanych zarówno poprzez złącze plug-in w zajezdniach, jak i pantograf na końcówkach tras – dodaje pani rzecznik.

Czytaj więcej Transport Samorządy zwiększają zakupy autobusów elektrycznych z Chin Na elektryczna flotę chińskiej produkcji postawił Białystok. Marka Yutong będzie tam stanowić prawie jedną trzecią miejskich autobusów.

W Krakowie działa już 21 stacji szybkiego ładowania, w tym nowe na ul. Konopnickiej; planowanych jest 19 kolejnych. MPK Kraków otrzyma w tym roku 37 autobusów elektrycznych, co oznacza, że liczba pojazdów zeroemisyjnych zwiększy się do 158 (24,49 proc. floty).

– Wraz z zakupem autobusów dostarczane są ładowarki. Są ustawiane na terenie Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka, gdzie odbywa się wolne ładowanie i balansowanie baterii autobusów – podał Marek Gancarczyk, rzecznik MPK w Krakowie.