– Miasto stawia na autobusy zeroemisyjne, co wynika z potrzeby wyeliminowania emisji szkodliwych spalin. To zapewni spełnianie norm ekologicznych i poprawi jakość życia mieszkańców – mówi Marzena Kłeczek-Krawiec, rzecznik prezydenta Rzeszowa.

Ostatnia taka fala zakupów. Nowe przepisy wymuszą zmiany

MPK Wrocław podpisało umowę na zakup 40 pojazdów marki Solaris z opcją dokupienia kolejnych 160. – Docelowo zamierzamy kupić całą dwusetkę autobusów – zapowiada Witold Woźny, prezes MPK Wrocław. – Zaplanowaliśmy wymianę całej floty i we Wrocławiu sukcesywnie pojawia się 448 autobusów spalinowych i elektrycznych. A niebawem, na przełomie maja i czerwca, pojawi się we Wrocławiu Solaris elektryczny z wcześniejszego zamówienia – zapowiada prezes Woźny.

Za 200 solarisów wrocławskie MPK zapłaci ponad 474 mln zł brutto. Za 40 sztuk z zamówienia podstawowego – 87,4 mln zł. Będą to autobusy zarówno przegubowe, jak i krótsze. Od tego roku miasta liczące powyżej 100 tys. mieszkańców nie mogą kupować spalinowych autobusów. Dlatego np. Wrocław przetargi organizował jeszcze w 2025 r., kiedy było to jeszcze możliwe. W efekcie np. w lutym do Wrocławia trafiła setka dzierżawionych mercedesów.

W MPK w Krakowie jest 527 autobusów spalinowych, w tym 33 to pojazdy hybrydowe. – Najnowsze autobusy spalinowe dołączyły do floty MPK w środę, 8 kwietnia 2026 r., i było ich 48 – mówi Marek Gancarczyk, rzecznik przewoźnika. Dodaje, że w ubiegłym roku MPK w Krakowie podpisało umowy ramowe na dostawę w sumie do 190 autobusów spalinowych (wartość autobusów to ok. 284 mln zł netto).

Z tej liczby 48 autobusów zostało już dostarczonych w tym roku, a kolejne 142 pojazdy z takim napędem – w zależności od możliwości finansowych MPK – będą mogły zostać zamówione w okresie najbliższych trzech lat.

Realizują jeszcze stare kontrakty, ale zmieniają kierunek

Z kolei MPK Poznań od lat prowadzi konsekwentną politykę taborową, która uwzględnia m.in. zapisy ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. – Zależy nam na tym, aby liczba pojazdów była adekwatna do zapotrzebowania wyrażanego przez organizatora transportu publicznego i aby w jak najwyższym stopniu spełniały one oczekiwania pasażerów oraz były przyjazne dla środowiska naturalnego. W miarę dostaw do MPK Poznań nowych pojazdów wycofywane z ruchu liniowego są te najstarsze i najbardziej wyeksploatowane – mówi Agnieszka Smogulecka, rzecznik MPK w Poznaniu.

Obecnie przewoźnik posiada 332 autobusy miejskie – 100 z nich to pojazdy zeroemisyjne (elektryczne i wodorowe).

Agnieszka Smogulecka dodaje, że spółkę obowiązują zapisy wynikające z już podpisanych (w 2025 r.) umów, w tym na zakup czterech autobusów o standardowej długości 12 metrów (z możliwością rozszerzenia zamówienia o dostawę do 10 takich samych pojazdów) oraz na zakup autobusów przegubowych, 18-metrowych. A będzie ich 19 sztuk, z możliwością rozszerzenia zamówienia o maksymalnie 5 kolejnych takich pojazdów. Dostawy pojazdów z zamówień podstawowych są już realizowane. Ewentualna realizacja zamówień rozszerzonych (prawa opcji) miałaby nastąpić najpóźniej do jesieni 2028 r.

Przyspieszają odchodzenie od diesli

W taborze MPK Lublin jest obecnie 210 autobusów z napędem diesla, na 261 wszystkich autobusów. – W ostatnich latach skupiamy się jednak na zakupach taboru nisko- i zeroemisyjnego. Obecnie jesteśmy w trakcie dostaw przegubowych autobusów hybrydowych typu plug-in – mówi Weronika Opasiak, rzecznik prasowy lubelskiego MPK.

W sumie do końca czerwca do Lublina dotrze 29 takich wozów, które zostały zakupione z unijnym dofinansowaniem. – Poza tym kupujemy trolejbusy, które są obecne na ulicach Lublina. Szukamy też innych źródeł dofinansowania, jesteśmy zainteresowani zakupem pojazdów wodorowych i elektrycznych – dodaje Weronika Opasiak.

W Rzeszowie operator komunikacji miejskiej, czyli MPK Rzeszów, posiada w swojej flocie 99 autobusów z napędem diesla na ogólną liczbę 232 wszystkich autobusów. Ostatnie zakupy pojazdów z napędem spalinowym miały miejsce jeszcze w 2018 r. – Nie mamy planów, by kupować kolejne diesle – zapewnia Marzena Kłeczek-Krawiec, rzecznik prezydenta Rzeszowa.

Podkreśla, że autobusy z silnikami wysokoprężnymi – nawet te nowoczesne, spełniające normy czystości – generują spaliny, hałas i drgania, które są uciążliwe dla mieszkańców miasta. Stąd dążenie do bezemisyjnego i cichego transportu miejskiego.