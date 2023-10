I bynajmniej nie chodzi tylko o obywateli żyjących w województwach bezpośrednio leżących nad Morzem Bałtyckim. Obchodzący w tym roku 25-lecie Program Interreg Region Morza Bałtyckiego może na pierwszy rzut oka kojarzyć się tylko z nadmorskimi regionami. To jednak wrażenie pozorne, bo mogą z niego skorzystać wszystkie polskie samorządy.

Reklama

Program transnarodowy

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego to program transnarodowy. Jest realizowany na obszarze dziewięciu krajów, z których osiem to państwa członkowskie Unii Europejskiej. Są to: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja i część Niemiec. Dziewiąty kraj to Norwegia, a dokładnie jej część. I tylko w przypadku Norwegii oraz Niemiec ma miejsce sytuacja, że tylko część tych dwóch państw jest objęta działaniem programu. W przypadku pozostałej siódemki państw UE, w tym Polski, cała cześć ich powierzchni i wszystkie regiony są objęte programem. Oznacza to, że w przypadku Polski przedsięwzięcia we współpracy z partnerami z innych krajów mogą realizować np. miasto Gdańsk czy województwo zachodniopomorskie, jak również miasto Łódź czy województwo podlaskie.

Czytaj więcej Fundusze Unijne Europejska Inicjatywa Miejska to szansa na innowacyjne projekty polskich miast Polskie miasta, niezależnie od ich wielkości, mogą już szykować kolejne wnioski o dotacje z Europejskiej Inicjatywy Miejskiej. Znane są już tematy drugiego konkursu z budżetem 120 mln euro. Ogłoszono je na Europejskim Forum Miast we włoskim Turynie.

Budżet Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027 to ponad 235,7 mln euro, w tym 232,4 mln pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Pozostała część środków to wkład Norwegii. Poziom dofinansowania dla podmiotów z UE to maksymalnie 80 proc. Dla podmiotów z Norwegii to do 50 proc.

Program podzielono na 4 priorytety: