Reklama
Rozwiń
Reklama

Dwukadencyjność samorządów: Kilka dni na zgłoszenie się na wysłuchanie publiczne

Osoby oraz instytucje, w tym samorządy lokalne, mogą do 20 października wypełnić i wysłać wniosek o tym, że chcą wziąć udział w wysłuchaniu publicznym na temat dwukadencyjności włodarzy samorządowych w Sejmie.

Publikacja: 16.10.2025 17:46

Co najmniej dwa dni przed wysłuchaniem publicznym na stronie internetowej Sejmu zostanie opublikowan

Kaplion, Wikipedia

Co najmniej dwa dni przed wysłuchaniem publicznym na stronie internetowej Sejmu zostanie opublikowana lista osób dopuszczonych do udziału w wysłuchaniu publicznym

Foto: Kaplion, Wikipedia

Aleksandra Fandrejewska

Sejmowa komisja nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach skierowała we wtorek do wysłuchania publicznego projekt ustawy znoszący dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wysłuchanie publiczne na temat projektu zmian w kodeksie wyborczym, w którym zaproponowano zniesienie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów ma się odbyć w Sejmie 29 października o godzinie 11. Zdecydowała o tym sejmowa komisja nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach w ubiegłym tygodniu.

Zgodnie z informacjami ze strony sejmowej prawo wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym mają podmioty, które zgłoszą do Marszałka Sejmu zainteresowanie pracami nad projektem ustawy. Zgłoszenie wnosi się na specjalnym formularzu znajdującym się na stronie internetowej Sejmu co najmniej na 10 dni przed dniem wysłuchania. Wytłumaczono, że w przypadku zgłoszeń złożonych bezpośrednio w Wydziale Podawczym Kancelarii Sejmu – decyduje data wpływu, w przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą – decyduje data stempla pocztowego, w przypadku zgłoszeń wysłanych elektronicznie – decyduje data wysłania.

Udział w wysłuchaniu publicznym w sprawie dwukadencyjności tylko po wypełnieniu urzędowego formularza

Jeśli ktoś nie zgłosi zainteresowania na urzędowym formularzu lub nie dochowa terminu zgłoszenia, nie będzie mógł uczestniczyć w wysłuchaniu publicznym.

Czytaj więcej

W wyborach samorządowych w 2024 roku w 39 proc. gmin wybrano nowych liderów
Społeczności lokalne
Ile lat ma rządzić burmistrz lub wójt? „Niezgodne z Konstytucją sztuczne ograniczenia”

Do czwartku do godzin popołudniowych na stronie sejmowej widniało osiem zgłoszeń. Jednak z informacji sejmowej wynika również, że „podmioty, które zgłosiły zainteresowanie pracami do Rady Ministrów, tj. przed wniesieniem projektu ustawy do Sejmu i ogłoszeniem go w formie druku sejmowego, mają prawo wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym bez konieczności ponownego zgłaszania zainteresowania pracami nad projektem ustawy”.

Reklama
Reklama

Co najmniej dwa dni przed wysłuchaniem publicznym na stronie internetowej Sejmu zostanie opublikowana lista osób dopuszczonych do udziału w wysłuchaniu publicznym.

Nowelizację kodeksu wyborczego zgłosili w lipcu posłowie PSL. Projekt przewiduje zniesienie zasady, według której wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta można być tylko przez dwie kadencje. Oprócz zniesienia dwukadencyjności w projekcie zaproponowano także likwidację zakazu startu dla kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta również w wyborach do rady powiatu i do sejmiku województwa.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Samorządy Sejm Wybory samorządowe

Sejmowa komisja nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach skierowała we wtorek do wysłuchania publicznego projekt ustawy znoszący dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wysłuchanie publiczne na temat projektu zmian w kodeksie wyborczym, w którym zaproponowano zniesienie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów ma się odbyć w Sejmie 29 października o godzinie 11. Zdecydowała o tym sejmowa komisja nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach w ubiegłym tygodniu.

Pozostało jeszcze 81% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Śląskie miasto Pyskowice jako jedno z pierwszych przygotowało plan ogólny. Został on jednak zakwesti
Projekt
Niespójne przepisy, obawy mieszkańców. Problemy samorządów z planami ogólnymi
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Przeciwnicy obecnych przepisów uważają przede wszystkim, że dwukadencyjność jest niekonstytucyjna, b
Projekt
Czy będzie wysłuchanie publiczne w sprawie dwukadencyjności samorządowców?
Proste oddłużanie szpitali już się nie sprawdza. Do tej pory szpitale były oddłużane trzy razy, prze
Projekt
Przyspieszają prace nad reformą szpitali. Samorządy dobrze oceniają propozycje rządu
Kluczowe zapisy nowego projektu pokrywają się zmianami, które swego czasu próbował przeforsować mini
Projekt
Trzecie podejście do Lex Czarnek. Projekt opiniują organizacje samorządowe
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Resort zdrowia zagwarantował sobie, że ani grosz z pieniędzy NFZ nie trafi np. na programy in vitro
Projekt
Dziurawe wsparcie NFZ dla samorządowych programów zdrowotnych
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Materiał Promocyjny
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Reklama
Reklama
e-Wydanie