Sejmowa komisja nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach skierowała we wtorek do wysłuchania publicznego projekt ustawy znoszący dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wysłuchanie publiczne na temat projektu zmian w kodeksie wyborczym, w którym zaproponowano zniesienie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów ma się odbyć w Sejmie 29 października o godzinie 11. Zdecydowała o tym sejmowa komisja nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach w ubiegłym tygodniu.

Zgodnie z informacjami ze strony sejmowej prawo wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym mają podmioty, które zgłoszą do Marszałka Sejmu zainteresowanie pracami nad projektem ustawy. Zgłoszenie wnosi się na specjalnym formularzu znajdującym się na stronie internetowej Sejmu co najmniej na 10 dni przed dniem wysłuchania. Wytłumaczono, że w przypadku zgłoszeń złożonych bezpośrednio w Wydziale Podawczym Kancelarii Sejmu – decyduje data wpływu, w przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą – decyduje data stempla pocztowego, w przypadku zgłoszeń wysłanych elektronicznie – decyduje data wysłania.

Udział w wysłuchaniu publicznym w sprawie dwukadencyjności tylko po wypełnieniu urzędowego formularza

Jeśli ktoś nie zgłosi zainteresowania na urzędowym formularzu lub nie dochowa terminu zgłoszenia, nie będzie mógł uczestniczyć w wysłuchaniu publicznym.

Do czwartku do godzin popołudniowych na stronie sejmowej widniało osiem zgłoszeń. Jednak z informacji sejmowej wynika również, że „podmioty, które zgłosiły zainteresowanie pracami do Rady Ministrów, tj. przed wniesieniem projektu ustawy do Sejmu i ogłoszeniem go w formie druku sejmowego, mają prawo wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym bez konieczności ponownego zgłaszania zainteresowania pracami nad projektem ustawy”.