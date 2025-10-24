– Obecne ustawowe rozwiązania prowadzą do dużych dysproporcji. Są takie samorządy, które w przyszłym roku dostaną mniej pieniędzy niż w tym – zauważa Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich, sekretarz strony samorządowej w KWRiST.

Reklama Reklama

W zeszłym tygodniu, po tym, jak resort finansów przedstawił propozycję wysokości dochodów samorządowych na przyszły rok, okazało się, że są takie jednostki, których dochody mają wzrosnąć o kilkanaście procent, ale są i takie, w których wzrost jest niższy niż 1 proc. Im więcej samorządów przyjrzało się ministerialnym propozycjom, tym dysproporcje były wyższe.

Ile pieniędzy mają mieć samorządy?

Resort finansów przesłał do wszystkich JST informację o kwotach udziałów w PIT, CIT i o kwocie subwencji na 2026 r.

Planowana na 2026 r. kwota subwencji ogólnej dla wszystkich JST to prawie 50,5 mld zł, w tym subwencja dla gmin wyniesie 26,3 mld zł. Kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na 2026 r. wynosi niemal 115 mld zł, w tym dla gmin ponad 53,7 mld zł.