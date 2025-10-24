Aktualizacja: 25.10.2025 17:41 Publikacja: 24.10.2025 12:51
Resort finansów przesłał do wszystkich JST informację o kwotach udziałów w PIT, CIT i o kwocie subwencji na 2026 r. Dochody z PIT wyniosą 193,16 mld zł
Foto: Adobe Stock
– Obecne ustawowe rozwiązania prowadzą do dużych dysproporcji. Są takie samorządy, które w przyszłym roku dostaną mniej pieniędzy niż w tym – zauważa Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich, sekretarz strony samorządowej w KWRiST.
W zeszłym tygodniu, po tym, jak resort finansów przedstawił propozycję wysokości dochodów samorządowych na przyszły rok, okazało się, że są takie jednostki, których dochody mają wzrosnąć o kilkanaście procent, ale są i takie, w których wzrost jest niższy niż 1 proc. Im więcej samorządów przyjrzało się ministerialnym propozycjom, tym dysproporcje były wyższe.
Resort finansów przesłał do wszystkich JST informację o kwotach udziałów w PIT, CIT i o kwocie subwencji na 2026 r.
Czytaj więcej
Samorządowcy przyglądają się propozycjom dochodów zapisanych dla lokalnych społeczności w projekc...
Planowana na 2026 r. kwota subwencji ogólnej dla wszystkich JST to prawie 50,5 mld zł, w tym subwencja dla gmin wyniesie 26,3 mld zł. Kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na 2026 r. wynosi niemal 115 mld zł, w tym dla gmin ponad 53,7 mld zł.
Dochody z PIT wyniosą 193,16 mld zł, a z CIT 27,46 mld zł, co łącznie daje 220,63 mld zł.
Związek Miast Polskich pokazał w analizie, że w siedmiu na 390 JST (członków ZMP), zaproponowane kwoty są niższe niż w roku bieżącym. Są to: Krynica Morska (o 21,3 proc. mniej), Kleczew (o 9,1 proc. mniej), Włocławek (o 7,3 proc. mniej), Jastrzębie-Zdrój (o 4,3 proc. mniej), Elbląg (o 2,8 proc. mniej), Iłowa (o 1,3 proc. mniej) i Bytom (o 0,3 proc. mniej). Dodatkowo w miastach tych różna jest wartość ubytków dochodów z różnych tytułów. Np. Włocławek otrzymać ma o prawie 7 proc. więcej z PIT, o jedną trzecią mniej z CIT oraz o ponad 40 proc. mniej subwencji.
Czytaj więcej
Co dwunasty mieszkaniec województwa łódzkiego i co czterdziesty Podkarpacia określa swoją sytuacj...
W kolejnych sześciu wzrost jest niższy niż zakładana inflacja (3 proc.). To: Kamieńsk (wzrost o 1,7 proc.), Puszczykowo (przyrost o 1,9 proc.), Kalisz Pomorski (wzrost o 2,2 proc.), Sulmierzyce (przyrost o 2,5 proc.), Radom (przyrost o 2,6 proc.) i Konin (przyrost o 2,9 proc.).
Ale są też takie, w których dochody z budżetu centralnego wzrosną o więcej niż jedną czwartą. Przykładem jest Jawor.
– Poprosimy o informację, w jaki sposób kwoty te zostały policzone. Chcielibyśmy także, by wprowadzono zasadę, iż dochody JST powinny wzrosnąć przynajmniej o 4 proc. – mówi Marek Wójcik. Przyznaje, że trwają jeszcze obliczenia konsekwencji finansowych wprowadzenia takiej zasady. Inflacja planowana jest na 3 proc. w przyszłym roku, ale samorządy spodziewają się wyższych podwyżek opłat za media – stąd 4 proc. jako dolny limit wzrostu dochodów.
– Chcielibyśmy też uzyskać – tak jak kiedyś – wgląd do danych urzędów skarbowych, czy w deklaracjach przedsiębiorstw nie ma błędów – mówi ekspert ZMP. Przypomina, że w tym roku pojawiły się błędy w bazie danych MF dotyczące podatku CIT.
Czytaj więcej
Niespełna 194 mld zł z podatku PIT, 52,7 mld zł w formie subwencji i prawie 35 mld zł jako dotacj...
Samorządowcy, członkowie zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ((zrzesza 41 miast i gmin z woj. śląskiego), zaprotestowali przeciwko sytuacji, w której prognozowany wzrost dochodów JST jest niższy od planowanej na przyszły rok inflacji. Przyjęli w tej sprawie stanowisko.
Napisali w nim: „Kolejny rok przerzucania na samorządy zadań bez adekwatnych środków finansowych doprowadza wiele jednostek do zagrożenia utratą płynności i konieczności występowania o odroczenia płatności. Uniemożliwia to często realizację inwestycji, wykorzystanie środków unijnych, zatrzymanie wykwalifikowanych pracowników oraz – w bliskiej przyszłości – realizację podstawowych zadań samorządów”. Dlatego chcą korekty wysokości zaproponowanych kwot.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Obecne ustawowe rozwiązania prowadzą do dużych dysproporcji. Są takie samorządy, które w przyszłym roku dostaną mniej pieniędzy niż w tym – zauważa Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich, sekretarz strony samorządowej w KWRiST.
W zeszłym tygodniu, po tym, jak resort finansów przedstawił propozycję wysokości dochodów samorządowych na przyszły rok, okazało się, że są takie jednostki, których dochody mają wzrosnąć o kilkanaście procent, ale są i takie, w których wzrost jest niższy niż 1 proc. Im więcej samorządów przyjrzało się ministerialnym propozycjom, tym dysproporcje były wyższe.
Coraz więcej polskich samorządów decyduje się na emisję obligacji. To korzystny sposób finansowania lokalnych po...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
Co dwunasty mieszkaniec województwa łódzkiego i co czterdziesty Podkarpacia określa swoją sytuację materialną ja...
Lokalne władze, które pozywają Skarb Państwa w związku z przekazywaniem niewystarczających pieniędzy na zadanie...
Tylko co piąty polski hotelarz jest zadowolony z mijającego lata – wynika z ankiety Nocowanie.pl. Nie zmienia to...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Samorządowcy coraz wyraźniej krytykują rząd. Jednak mają nadzieję, że kwestie finansowe – bo te budzą najwięcej...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas