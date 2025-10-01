Aktualizacja: 02.10.2025 01:56 Publikacja: 01.10.2025 17:40
Wartość PKB wytworzonego w regionie warszawskim stołecznym w 2023 r. była ponad 9-krotnie wyższa niż w regionach o najniższym udziale wytworzenia produktu narodowego
Tak wynika z badania, które opublikował GUS w raporcie „Budżety gospodarstw domowych w 2024 r.”.
W raporcie określono przeciętne dochody rodzin, ich wydatki oraz zapytano, w jaki sposób oceniają swoją kondycję materialną. Przeciętnie w kraju ponad połowa (prawie 58 proc.) badanych określiła sytuację materialną swojej rodziny (gospodarstwa domowego) w zeszłym roku jako dobrą lub raczej dobrą. Dla co 23. osoby była zła lub raczej zła.
Istnieją jednak duże regionalne różnice poczucia bezpieczeństwa materialnego. Najwięcej osób oceniających je pozytywnie mieszka w Małopolsce (prawie 67 proc. respondentów), w woj. lubuskim (63 proc.) i na Mazowszu (62 proc.) oraz w woj. opolskim. Podobnie myśli po 51 proc. ankietowanych z woj. świętokrzyskiego i kujawsko-pomorskiego oraz 52 proc. – wielkopolskiego.
Najwięcej zaś tych, dla których sytuacja materialna jest trudna, mieszka w woj. łódzkim – ponad 8 proc. i kujawsko-pomorskim – niespełna 6 proc. Najmniej zaś swoją kondycję materialną jako kiepską ocenili mieszkańcy dwóch regionów: Podkarpacia i w Małopolski (nieco ponad 2 proc.).
Ta subiektywna ocena nie jest, jak wynika z kolejnego opracowania GUS, powiązana z rozwojem całych regionów, wyrażonym w wartości produktu krajowego wartością PKB per capita. GUS podał jego wartość za 2023 r.
Z opracowania wynika, że najmniejsza wartość przypada na każdego mieszkańca w woj. lubelskim (ponad 62,5 tys. zł), warmińsko-mazurskim (64 tys. zł) i podkarpackim (prawie 70 tys. zł). Najwyższa zaś na Śląsku (prawie 98,4 tys. zł), w Wielkopolsce (95,1 tys. zł), na Dolnym Śląsku (prawie 97 tys. zł) i regionie warszawskim (ponad 182,3 tys. zł).
Z informacji GUS wynika, że w 2023 r., tak jak w poprzednich latach, ponad połowa PKB wytworzona była w pięciu regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim. Firmy i instytucje, które prowadziły działalność w tych województwach, wytworzyły łącznie 56,4 proc. krajowej wartości PKB. Pracowało w nich 51,4 proc. ogółu pracujących w gospodarce narodowej.
Udziały poszczególnych regionów w wytworzeniu PKB kształtowały się od 2 proc. w regionie opolskim oraz nieco ponad 2 proc. w woj. lubuskim i podlaskim do 11,9 proc. na Śląsku i 18,3 proc. w regionie warszawskim stołecznym.
Oznacza to, że wartość PKB wytworzonego w regionie warszawskim stołecznym w 2023 r. była ponad 9-krotnie wyższa niż w regionach o najniższym udziale wytworzenia produktu narodowego.
W pięciu regionach z najmniejszymi udziałami w tworzeniu PKB (mniej niż 3 proc.): opolskim, lubuskim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim pracowało niespełna 13 proc. pracujących w gospodarce narodowej w 2023 r.
