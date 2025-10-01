Tak wynika z badania, które opublikował GUS w raporcie „Budżety gospodarstw domowych w 2024 r.”.

W raporcie określono przeciętne dochody rodzin, ich wydatki oraz zapytano, w jaki sposób oceniają swoją kondycję materialną. Przeciętnie w kraju ponad połowa (prawie 58 proc.) badanych określiła sytuację materialną swojej rodziny (gospodarstwa domowego) w zeszłym roku jako dobrą lub raczej dobrą. Dla co 23. osoby była zła lub raczej zła.

Istnieją jednak duże regionalne różnice poczucia bezpieczeństwa materialnego. Najwięcej osób oceniających je pozytywnie mieszka w Małopolsce (prawie 67 proc. respondentów), w woj. lubuskim (63 proc.) i na Mazowszu (62 proc.) oraz w woj. opolskim. Podobnie myśli po 51 proc. ankietowanych z woj. świętokrzyskiego i kujawsko-pomorskiego oraz 52 proc. – wielkopolskiego.

Najwięcej zaś tych, dla których sytuacja materialna jest trudna, mieszka w woj. łódzkim – ponad 8 proc. i kujawsko-pomorskim – niespełna 6 proc. Najmniej zaś swoją kondycję materialną jako kiepską ocenili mieszkańcy dwóch regionów: Podkarpacia i w Małopolski (nieco ponad 2 proc.).