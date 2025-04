Jednocześnie samorządowcy podkreślają, że chociaż ich dochody (w tym z udziału w PIT i CIT czy subwencji) wzrosły w porównaniu z 2023 r., to jednak nie na tyle, by zrównoważyć rosnące w szybkim tempie wydatki. A koszty działania miast podbija inflacja, nowe obowiązki, presja płacowa itp. Z kolei władze Gdańska w odpowiedzi dla „Życia Regionów” zaznaczają, że 124 mln zł deficytu w 2024 r. to i tak niewiele w porównaniu z początkowymi planami, wedle których dziura w miejskiej kasie miała wynosić aż 524 mln zł. A to było z kolei podyktowane zbyt niskim poziomem dochodów (głównie z PIT i CIT) w efekcie reform Polskiego Ładu.

Które miasta mają budżetową nadwyżkę

Łącznie miasta na prawach powiatu zanotowały 1,3 mld zł deficytu w 2024 r. Ale to relatywnie niski poziom, zwłaszcza na tle 2023 r., gdy było to aż 11 mld zł! Jak wnika z naszej analizy, w 2024 r. 17 miast miało nadwyżkę wobec tylko 8 w 2023 r., a co więcej – wśród budżetów z dodatnim wynikiem znalazło się też kilka największych samorządów w Polsce.

17 miast Tyle miast miało nadwyżkę w budżecie w 2024 roku

To przede wszystkim Warszawa, która może pochwalić się nadwyżką na poziomie 840 mln zł, co okazuje się najlepszym wynikiem wśród miast w minionym roku. W 2023 r. stolica też liderowała, ale pod względem wysokości deficytu, który wynosił aż 2,4 mld zł!

Sporym plusem rok 2024 zakończyła również Bydgoszcz (158 mln zł nadwyżki), Gliwice (138 mln zł), Poznań (98 mln zł) czy Gdynia (71 mln zł).