Z czego wynikają spadki dochodów w miejskich budżetach?

Jak można wytłumaczyć tę sytuację? Dlaczego część miast będzie dysponować mniejszym budżetem w tym roku zamiast większym? Czy to oznacza, że rządowe obietnice dosypania kasy samorządom jeszcze w 2025 r. okazały się jedynie PR-owym zabiegiem, a reforma, która miała uzdrowić ich finanse, nie zadziała?

- Aż tak surowej oceny dla działań rządu nie można wystawić – oponują samorządowcy. – Choć rzeczywiście sytuacja jest dosyć skomplikowana – dodają.

Po pierwsze więc, na budżety miast w 2025 r. trzeba też spojrzeć z perspektywy tego, co się działo w 2024 r. Jeszcze pod koniec minionego roku Ministerstwo Finansów podjęło decyzję, by zasilić samorządy dodatkową „kroplówką” w wysokości 10 mld zł, ze względu na ich kłopoty finansowe. A to automatycznie podwyższyło wykonanie dochodów w 2024 r.

Przykładowo, do Wrocławia z tego tytułu trafiło dodatkowe 231 mln zł, do Gdańska – 147 mln zł, a do Warszawy – 973 mln zł. Poza tym, jak wyjaśnia Izabela Kuś, skarbnik Gdańska, niektóre dochody na zadania zlecone (np. na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszy Pomocy) uzupełniane są na sukcesywnie dopiero w trakcie roku, ich roczny plan jest więc zwykle sporo niższy niż wykonanie.

Czy mieszkańcy odczuwają finansowe problemy JST

- Porównywanie planowanych dochodów z wykonaniem roku poprzedniego jest ogólnie rzecz biorąc trudne do interpretowania – zaznacza też Piotr Tomaszewski, skarbnik Bydgoszczy, gdzie akurat wpływy do miejskiej kasy mają być wyższe o 7 proc. rok do roku. Wpływ na to mają bowiem też takie pozycje jak dochody inwestycyjne (z funduszy UE czy z budżetu państwa), czy co do zasady konserwatywne, ostrożnościowe podejście do planowania budżetowego.