Na spotkaniu zespołu ds. edukacji, kultury i sportu KWRiST Bernadeta Skóbel, ekspertka ZPP dodała: - Opiniowanie tego projektu to kolejny moment, kiedy chcemy podkreślić, że samorządom brakuje pieniędzy na finansowanie oświaty. Naszym celem jest też to, by zdopingować Ministerstwo Edukacji Narodowej, by wyraziło większą aktywność w rozmowach z Ministerstwem Finansów w sprawie zwiększenia kwoty. Wiemy, że ona z roku na rok maleje w stosunku do potrzeb, a nie widzimy żadnej aktywności ze strony ministerstwa, żeby w perspektywie długofalowej rozwiązać ten problem.