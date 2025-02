Zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego w wyborach doprowadzi do ważnej zmiany w samorządach?

Czytaj więcej Polityka Rafał Trzaskowski: Nie będę długopisem Tuska. Będę niezależnym prezydentem Polski Chciałbym, by rząd działał szybciej i skuteczniej. Oczekuję m.in. uszczelnienia 800+ dla Ukraińców, ustaw naprawiających wymiar sprawiedliwości, odblokowania inwestycji energetycznych, liberalizacji prawa aborcyjnego – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy, wiceszef PO, kandydat KO na prezydenta Polski.

Publicznie w ubiegłym roku poparcie dla idei zniesienia dwukadencyjności wyraziło PSL i jego liderzy. Wcześniej można założyć, że prezydent Duda zawetowałby taką ustawę, jeśli trafiłaby na jego biurko. Jeśli jednak prezydentem zostanie Trzaskowski, to cała dyskusja niemal na pewno ulegnie zresetowaniu. I jeśli wygra, to niemal na pewno też samorządowcy zaangażowani obecnie w jego kampanię wyborczą – dołączający do ruchu poparcia Samorządy Naprzód – będą akcentować, że to między innymi ich zasługą jest, że doszło do zwycięstwa. To zaś otworzy potencjalnie nowe możliwości negocjacyjne. Równolegle, oczywiście, mogą wrócić dalsze zmiany w ustroju samorządów, m.in. decentralizacja dotycząca ochrony środowiska czy edukacji. To również przewija się od lat w samorządowej dyskusji jako odpowiedź na działania i decyzje za rządów PiS. Zwycięstwo Trzaskowskiego otworzy możliwości i pod tym względem. Ale to dwukadencyjność budzi największe emocje. W 2029 r., gdy dojdzie do kolejnych wyborów samorządowych, bez jej zniesienia z możliwością startu musieliby pożegnać się liczni samorządowcy – w tym rozpoznawalni liderzy w dużych miastach. Jej utrzymanie prowadziłoby w bardzo wielu miejscach do prawdziwej rewolucji. A moment po wyborach prezydenckich, na długi czas przed wyborami do Sejmu w 2027 r., wydaje się idealną chwilą do wprowadzenia tego typu zmian. Jeśli oczywiście Donald Tusk da zielone światło. To jeden z powodów, dla których warto śledzić, co dzieje się w kampanii prezydenckiej.

Wygrana Rafała Trzaskowskiego wygasi entuzjazm do referendów ws. odwołania urzędujących prezydentów i burmistrzów?

Drugi jest mniej ogólnokrajowy, a dotyczący Warszawy. Chodzi oczywiście o to, że naturalną konsekwencją zwycięstwa Trzaskowskiego jest konieczność rozpisania nowych wyborów na prezydenta Warszawy. Dla PO będzie to kluczowa decyzja związana z przyszłością warszawskich struktur i w pewnym sensie znacznej części całej partii.

Zwycięstwo Trzaskowskiego może też mieć inne konsekwencje, jak wygaszenie entuzjazmu – w warstwie psychologicznej – potencjalnej fali referendów odwoławczych, wymierzonych w urzędujących prezydentów, burmistrzów, a organizowanych przez opozycję w miastach.

Ale wydaje się dziś, że najważniejszy aspekt tych wyborów z samorządowego punktu widzenia dotyczy jednak właśnie zniesienia dwukadencyjności. Taki moment jak po wyborach prezydenckich – jeśli wygra je Trzaskowski – może w najbliższych latach po prostu się nie powtórzyć.