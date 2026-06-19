Z tego artykułu dowiesz się: Które miasto oferuje wspólnotom nawet 100 tys. zł dotacji i jak na jego tle wypadają inne samorządy.

Dlaczego jedne metropolie zwiększają kwoty wsparcia, a inne już zapowiadają jego stopniowe ograniczanie.

Jakie nowe grupy, takie jak wspólnoty mieszkaniowe, zyskały dostęp do programów dotacyjnych.

Na jakie nowoczesne technologie, od pomp ciepła po mikroinstalacje hybrydowe, można pozyskać finansowanie.

– Nowością we wrocławskim systemie wsparcia jest rozszerzenie programu na wspólnoty mieszkaniowe. Dotychczas nie mogły one korzystać z miejskich dotacji na odnawialne źródła energii – mówi Mikołaj Czerwiński z wrocławskiego ratusza.

Reklama Reklama

Jak dodaje, zmiany otworzyły możliwość inwestowania w nowoczesne i ekologiczne rozwiązania energetyczne. W praktyce oznacza to m.in. możliwość uzyskania nawet 20 tys. zł dofinansowania na mikroinstalacje hybrydowe, łączące fotowoltaikę, turbinę wiatrową i magazyn energii.

Wyższe stawki w Łodzi

Łódź zwiększa dotacje dla mieszkańców, którzy chcą zrezygnować z nieekologicznych pieców i kotłów na paliwa stałe. Wydłużony zostanie również termin składania wniosków. – Nowe zasady programu „Łódź OddychaMY” zostały przygotowane z myślą o rosnących kosztach inwestycji oraz potrzebach mieszkańców planujących modernizację systemów ogrzewania – tłumaczą urzędnicy.

Dotacja nadal będzie mogła pokryć do 90 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak znacząco wzrosną maksymalne kwoty wsparcia. Mieszkańcy będą mogli otrzymać do 15 tys. zł na montaż nowego źródła ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Jeszcze wyższe wsparcie przewidziano dla osób decydujących się na montaż pompy ciepła. W tym przypadku maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 20 tys. zł.

Zmiany obejmą również wspólnoty mieszkaniowe i właścicieli budynków wielorodzinnych. W przypadku inwestycji polegających na podłączeniu całego budynku do jednego źródła ogrzewania będą one mogły otrzymać nawet 100 tys. zł dotacji. To dwukrotnie więcej niż w poprzednich edycjach programu.

Rozszerzona zostanie także lista inwestycji objętych wsparciem. Po raz pierwszy mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dotację na zakup i montaż kotłów na pellet o podwyższonym standardzie, posiadających certyfikat ekoprojektu.

Wrocław: ponad 16 tys. zlikwidowanych „kopciuchów”

Podobne programy prowadzone są także m.in. we Wrocławiu, Poznaniu czy Warszawie. We Wrocławiu funkcjonują już od siedmiu lat.

– Dzięki temu udało się zlikwidować ponad 16 tys. „kopciuchów”, a na realizację programu miasto przeznaczyło już ponad 330 mln zł. To jedna z największych samorządowych inwestycji w poprawę jakości powietrza i zdrowia mieszkańców w Polsce – mówi Mikołaj Czerwiński z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Program skierowany jest do właścicieli mieszkań i domów oraz najemców lokali komunalnych. Także tam w maju podniesiono wysokość dopłat. Maksymalna kwota wsparcia wzrosła z 8 tys. do 15 tys. zł.

Dofinansowanie można otrzymać na wymianę ogrzewania na paliwo stałe na ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Czytaj więcej Jakość życia Kopciuchy jeszcze podymią. „Konieczne większe zaangażowanie władz lokalnych” Jeśli tempo wymiany starych pieców nie przyspieszy, likwidacja kopciuchów zajmie w niektórych gminach ponad 20 lat. Jak dziś próbują sobie radzić z...

Od tego roku ze wsparcia mogą korzystać także wspólnoty mieszkaniowe. Otworzyło to możliwość uzyskania do 20 tys. zł dofinansowania na mikroinstalacje hybrydowe. – Takie rozwiązania pozwolą wspólnotom nie tylko zwiększyć niezależność energetyczną, ale przede wszystkim znacząco obniżyć rachunki za energię elektryczną ponoszone przez mieszkańców budynku – podkreśla Mikołaj Czerwiński.

Poznań stopniowo zmniejsza wysokość dopłat

Nie wszystkie samorządy zwiększają wsparcie. W Poznaniu od 2018 r. działa program „Kawka Bis”. Miasto przeznaczyło na ten cel już niemal 55 mln zł, z czego ponad 11 mln zł w tym roku. – Dla programu ustalono zmienne limity w zależności od rodzaju źródła ogrzewania oraz roku złożenia wniosku – wyjaśnia Szymon Prymas, dyrektor Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

W tym roku maksymalna dotacja na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej wynosiła 10 tys. zł, a na pompę ciepła wraz z panelami fotowoltaicznymi – 35 tys. zł. W przypadku wspólnot mieszkaniowych końcowa kwota wsparcia mogła być znacznie wyższa, ponieważ limity naliczane są dla każdego źródła ciepła oddzielnie.

Zgodnie z uchwałą programu „Kawka Bis” wysokość dotacji będzie jednak stopniowo maleć. Dwa lata temu na przyłączenie do sieci ciepłowniczej można było otrzymać 12 tys. zł, a w przyszłym roku będzie to już 8 tys. zł.

– Mieszkańcy Poznania oraz wspólnoty chętnie korzystają z programu. Zrealizowano już 3677 umów dotacyjnych, dzięki którym zlikwidowano 6751 pieców na paliwo stałe. W tym roku wpłynęły już 142 wnioski, a nabór trwa do 30 czerwca – mówi dyrektor Prymas.

Warszawa utrzymuje dotychczasowe stawki

Stolica prowadzi swój program modernizacji kotłowni od 2017 r. – Kotły gazowe eksploatowane przez co najmniej 10 lat lub wyposażone w otwartą komorę spalania, kotły na paliwo stałe klasy 3, 4 lub 5 oraz kotły olejowe można wymienić m.in. na indywidualny węzeł cieplny – mówi Marzena Gawkowska, rzeczniczka stołecznego ratusza.

Wysokość wsparcia w tym roku nie uległa zmianie. Osoby fizyczne, także prowadzące działalność gospodarczą, mogą otrzymać do 30 tys. zł, a wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, przedsiębiorcy czy fundacje – do 40 tys. zł. Na program zabezpieczono ponad 3 mln zł. Przez niemal dziewięć lat z dotacji na wykonanie indywidualnego węzła cieplnego skorzystało 107 wnioskodawców.