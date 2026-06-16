Z tego artykułu dowiesz się: Kiedy może ruszyć kolejna edycja programu „Ciepłe Mieszkanie” i jakie kluczowe zmiany są w niej rozważane.

W jaki sposób planuje się rozszerzyć grono beneficjentów, by objąć wsparciem także zasób komunalny.

Od czego zależy ostateczny kształt, budżet oraz zakres dofinansowania w nowej odsłonie programu.

Jakie wnioski z poprzednich naborów wpłyną na warunki i zasady wsparcia dla gmin oraz mieszkańców.

„Ciepłe Mieszkanie” to program priorytetowy finansowany ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności poprzez wsparcie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła, w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

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„Ciepłe Mieszkanie” ruszy w nowej odsłonie

Jaki będzie kształt programu, budżet i wielkości dotacji, jeszcze nie wiadomo. Aktualnie NFOŚiGW prowadzi konsultacje z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i analizuje zgłaszane postulaty, w celu wypracowania rozwiązań dotyczących wdrożenia nowego programu o podobnym charakterze, jednak dostosowanego do aktualnych potrzeb, wymogów i możliwości.

Jak zdradził Krzysztof Bolesta, wiceminister klimatu i środowiska, w odpowiedzi na zapytanie poselskie Marzeny Okła-Drewnowicz, do najczęściej zgłaszanych zmian należą m.in.: aktualizacja maksymalnej liczby lokali w budynku objętym przedsięwzięciem, czy możliwość finansowania zasobu komunalnego – zarówno w odniesieniu do najemców, jak i bezpośrednio gmin. „Kwestie te są przedmiotem analiz, prowadzonych w ramach ewaluacji dotychczasowych naborów programu” – dodaje wiceminister.

Po zakończeniu rozliczeń obecnej edycji (do końca czerwca) możliwe będzie określenie ostatecznego budżetu oraz zakresu ewentualnej kolejnej odsłony programu. „Na obecnym etapie szacuje się, że uruchomienie nowej edycji programu i rozpoczęcie naboru dla gmin mogłoby nastąpić pod koniec 2026 r. Szczegółowe warunki, w tym zakres beneficjentów, zostaną określone po zakończeniu prac przygotowawczych” – wskazuje Bolesta.

Duże zainteresowanie poprzednimi naborami

Na początku 2024 r. zakończył się nabór wniosków dla gmin w programie „Ciepłe Mieszkanie”. Od tamtego czasu do 2026 r. były prowadzone nabory dla mieszkańców przez gminy, które zgłosiły się do programu i podpisały umowy o dofinansowanie. Taką szansę otrzymało 886 gmin, które miały do dyspozycji łącznie ponad 1,68 mld zł dotacji dla mieszkańców na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła.

Z programu mogli skorzystać właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych, najemcy mieszkań komunalnych i wspólnoty od 3 do 7 lokali mieszkalnych. Dotacje mogły zostać wykorzystane do wymiany kopciuchów i poprawy efektywności energetycznej. Wsparcie z programu „Ciepłe Mieszkanie” wynosiło do 41 tys. zł dla osób fizycznych i do 375 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych.

W poprzedniej edycji programu wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej wraz z doradcami energetycznymi realizowały regionalne szkolenia dla zainteresowanych gmin. Najprawdopodobniej teraz gminy także będą mogły liczyć na wsparcie w postaci szkoleń.