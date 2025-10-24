Wspólne sadzenie lasów. Dla lepszego powietrza i przyszłych pokoleń

–Ideą wspólnego sadzenia drzew jest budowanie odpowiedzialności za przyszłość lasów. To zwrócenie uwagi na ciągłość procesów przyrodniczych, trwałość i zachowanie zasobów leśnych dla przyszłych pokoleń – podkreśla Nadleśnictwo Bydgoszcz.

Mieszkańcy Gdańska w ub. tygodniu wspólnie z leśnikami, urzędnikami i samorządowcami sadzili las oraz łąkę kwietną na Polanie Tancerzy na Owczarni, która ponoć była przed II wojną światową miejscem potańcówek, a jeszcze kilka lat temu polaną łowiecką.

Sadzenie drzew jako rodzinna tradycja

Chętnych do wspólnego sadzenia nie brakowało. – To nasza rodzinna tradycja. Mój wujek i mama sadzili drzewa ze szkołą, ja sadziłam w dzieciństwie u dziadków w Straszynie. Dlatego chciałam, żeby moje dzieci też posadziły drzewka – mówiła pani Natalia, która na akcję przyjechała z synami: 3-letnim Igorem i 10-miesięcznym Szymonem. Rodzina posadziła m.in. lipę.

Polana zapełniła się 1,5 tys. rodzimych gatunków drzew i krzewów, takich jak czereśnia ptasia, wspomniana lipa, głóg, bez czarny i koralowy, tarnina oraz dawne odmiany jabłoni i gruszy.