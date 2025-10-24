Reklama

Wspólne sadzenie lasów. Dla lepszego powietrza i przyszłych pokoleń

W Krakowie czy Gdańsku mieszkańcy wspólnie sadzili las. W Bydgoszczy i w Toruniu podobna akcja już w najbliższą sobotę, 25 października.

Publikacja: 24.10.2025 12:36

W ramach prowadzonych nasadzeń do końca roku w Gdańsku pojawi się niemal 6,5 tys. nowych drzew i sad

W ramach prowadzonych nasadzeń do końca roku w Gdańsku pojawi się niemal 6,5 tys. nowych drzew i sadzonek

Foto: Patryk Kosmider

Janina Blikowska

–Ideą wspólnego sadzenia drzew jest budowanie odpowiedzialności za przyszłość lasów. To zwrócenie uwagi na ciągłość procesów przyrodniczych, trwałość i zachowanie zasobów leśnych dla przyszłych pokoleń – podkreśla Nadleśnictwo Bydgoszcz.

Mieszkańcy Gdańska w ub. tygodniu wspólnie z leśnikami, urzędnikami i samorządowcami sadzili las oraz łąkę kwietną na Polanie Tancerzy na Owczarni, która ponoć była przed II wojną światową miejscem potańcówek, a jeszcze kilka lat temu polaną łowiecką.

Sadzenie drzew jako rodzinna tradycja

Chętnych do wspólnego sadzenia nie brakowało. – To nasza rodzinna tradycja. Mój wujek i mama sadzili drzewa ze szkołą, ja sadziłam w dzieciństwie u dziadków w Straszynie. Dlatego chciałam, żeby moje dzieci też posadziły drzewka – mówiła pani Natalia, która na akcję przyjechała z synami: 3-letnim Igorem i 10-miesięcznym Szymonem. Rodzina posadziła m.in. lipę.

Czytaj więcej

Największy park w Warszawie zajmuje nieco ponad 58 hektarów
Jakość życia
Coraz więcej większych parków. Wspierają zieloną transformację miast

Polana zapełniła się 1,5 tys. rodzimych gatunków drzew i krzewów, takich jak czereśnia ptasia, wspomniana lipa, głóg, bez czarny i koralowy, tarnina oraz dawne odmiany jabłoni i gruszy.

Reklama
Reklama

– Wspólna akcja Lasów Państwowych i miasta to kolejna odsłona jesiennych nasadzeń. Łączymy siły, żeby jak najwięcej nasadzeń w Gdańsku powstawało. To przykład dobrej współpracy, która będzie rozwijana w kolejnych miesiącach i latach. Jesienna ofensywa w Gdańsku to ponad 6 tys. drzew i sadzonek w różnych konfiguracjach – mówi Piotr Kryszewski, dyrektor zarządzający ds. Zielonego Gdańska.

Zielona przestrzeń. Schronienie nie tylko dla ludzi

Wspólne sadzenie tzw. mikrolasu metodą Miyawaki odbyło się też w Krakowie na Plantach Mistrzejowickich. –W ten sposób powstała zielona przestrzeń, która już za kilka lat stanie się schronieniem dla ptaków, owadów i małych ssaków, tworząc oazę tak potrzebnej w mieście bioróżnorodności – podał krakowski magistrat.

Czytaj więcej

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry ma chronić jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w Polsce
Ekologia
Park narodowy na terenach Międzyodrza. To zysk czy koszty dla regionu?

Metoda Miyawaki pozwala na szybkie i naturalne odtwarzanie bioróżnorodnych ekosystemów leśnych. Dzięki gęstemu sadzeniu roślin i zastosowaniu rodzimych gatunków, las rośnie nawet 10 razy szybciej niż w przypadku tradycyjnych nasadzeń i jest bardziej odporny na susze oraz choroby.

Dzięki temu na Plantach Mistrzejowickich powstanie przestrzeń, która już wkrótce zacznie poprawiać jakość powietrza, zwiększy retencję wody i pomoże przeciwdziałać skutkom zmian klimatu.

Nasadzenia drzew to element strategii zazieleniania miasta

A mieszkańcy Bydgoszczy czy Torunia mogą się szykować do wspólnego sadzenia lasów. Taka akcja odbędzie się w sobotę, 25 października w Leśnictwie Białe Błota.

Reklama
Reklama

Sadzenie rozpocznie się o godzinie 9. w Białych Błotach przy ul. Szubińskiej i potrwa ok. 3 godz. Nad prawidłowym sadzeniem czuwać będą pracownicy Nadleśnictwa Bydgoszcz, którzy udzielą też odpowiednich instrukcji oraz poinformują o czyhających zagrożeniach.

Czytaj więcej

Sopot posiada najwyższy wskaźnik zasobów mieszkaniowych na 1000 mieszkańców spośród wszystkich anali
Jakość życia
W jakich miastach żyje się najzdrowiej? Nowy ranking

Akcja w Gdańsku była drugą z czterech zaplanowanych w ramach jesiennej zielonej ofensywy Gdańska. Kolejne odbędą się: 29 października na Matarni oraz 15 listopada na Zaspie.

– Jesienne nasadzenia to część szerszej strategii zazieleniania miasta, w ramach której do końca roku w Gdańsku pojawi się niemal 6,5 tys. nowych drzew i sadzonek – podkreślają gdańscy urzędnicy.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Ekologia lasy

–Ideą wspólnego sadzenia drzew jest budowanie odpowiedzialności za przyszłość lasów. To zwrócenie uwagi na ciągłość procesów przyrodniczych, trwałość i zachowanie zasobów leśnych dla przyszłych pokoleń – podkreśla Nadleśnictwo Bydgoszcz.

Mieszkańcy Gdańska w ub. tygodniu wspólnie z leśnikami, urzędnikami i samorządowcami sadzili las oraz łąkę kwietną na Polanie Tancerzy na Owczarni, która ponoć była przed II wojną światową miejscem potańcówek, a jeszcze kilka lat temu polaną łowiecką.

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Park Narodowy Doliny Dolnej Odry ma chronić jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w Polsce
Ekologia
Park narodowy na terenach Międzyodrza. To zysk czy koszty dla regionu?
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Do zanieczyszczenia powietrza w Krakowie w znacznym stopniu „dokłada” się ruch samochodowy
Ekologia
Lepsze powietrze w Krakowie, wokół miasta – niekoniecznie
Jeszcze kilkanaście lat temu nowe parki czy skwery uchodziły głównie za ozdobę przestrzeni miejskiej
Ekologia
Jak samorządy inwestują w ochronę klimatu? Unijne dotacje na rozwój zieleni
Samorządy mogą starać się o dofinansowanie na systemy gospodarowania wodami opadowymi
Ekologia
Miasta mogą dostać środki na gospodarowanie wodami opadowymi. W grze 500 mln zł
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Naukowcy alarmują, że poziom retencji musi w Polsce wzrosnąć co najmniej dwukrotnie, aby skutecznie
Ekologia
Szeroki wachlarz możliwości dla gmin w zakresie retencji wody
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie