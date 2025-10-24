Wspólne sadzenie lasów. Dla lepszego powietrza i przyszłych pokoleń

Aktualizacja: 25.10.2025 17:55 Publikacja: 24.10.2025 12:36
W ramach prowadzonych nasadzeń do końca roku w Gdańsku pojawi się niemal 6,5 tys. nowych drzew i sadzonek
Foto: Patryk Kosmider
–Ideą wspólnego sadzenia drzew jest budowanie odpowiedzialności za przyszłość lasów. To zwrócenie uwagi na ciągłość procesów przyrodniczych, trwałość i zachowanie zasobów leśnych dla przyszłych pokoleń – podkreśla Nadleśnictwo Bydgoszcz.
Mieszkańcy Gdańska w ub. tygodniu wspólnie z leśnikami, urzędnikami i samorządowcami sadzili las oraz łąkę kwietną na Polanie Tancerzy na Owczarni, która ponoć była przed II wojną światową miejscem potańcówek, a jeszcze kilka lat temu polaną łowiecką.
Chętnych do wspólnego sadzenia nie brakowało. – To nasza rodzinna tradycja. Mój wujek i mama sadzili drzewa ze szkołą, ja sadziłam w dzieciństwie u dziadków w Straszynie. Dlatego chciałam, żeby moje dzieci też posadziły drzewka – mówiła pani Natalia, która na akcję przyjechała z synami: 3-letnim Igorem i 10-miesięcznym Szymonem. Rodzina posadziła m.in. lipę.
Polana zapełniła się 1,5 tys. rodzimych gatunków drzew i krzewów, takich jak czereśnia ptasia, wspomniana lipa, głóg, bez czarny i koralowy, tarnina oraz dawne odmiany jabłoni i gruszy.
– Wspólna akcja Lasów Państwowych i miasta to kolejna odsłona jesiennych nasadzeń. Łączymy siły, żeby jak najwięcej nasadzeń w Gdańsku powstawało. To przykład dobrej współpracy, która będzie rozwijana w kolejnych miesiącach i latach. Jesienna ofensywa w Gdańsku to ponad 6 tys. drzew i sadzonek w różnych konfiguracjach – mówi Piotr Kryszewski, dyrektor zarządzający ds. Zielonego Gdańska.
Wspólne sadzenie tzw. mikrolasu metodą Miyawaki odbyło się też w Krakowie na Plantach Mistrzejowickich. –W ten sposób powstała zielona przestrzeń, która już za kilka lat stanie się schronieniem dla ptaków, owadów i małych ssaków, tworząc oazę tak potrzebnej w mieście bioróżnorodności – podał krakowski magistrat.
Metoda Miyawaki pozwala na szybkie i naturalne odtwarzanie bioróżnorodnych ekosystemów leśnych. Dzięki gęstemu sadzeniu roślin i zastosowaniu rodzimych gatunków, las rośnie nawet 10 razy szybciej niż w przypadku tradycyjnych nasadzeń i jest bardziej odporny na susze oraz choroby.
Dzięki temu na Plantach Mistrzejowickich powstanie przestrzeń, która już wkrótce zacznie poprawiać jakość powietrza, zwiększy retencję wody i pomoże przeciwdziałać skutkom zmian klimatu.
A mieszkańcy Bydgoszczy czy Torunia mogą się szykować do wspólnego sadzenia lasów. Taka akcja odbędzie się w sobotę, 25 października w Leśnictwie Białe Błota.
Sadzenie rozpocznie się o godzinie 9. w Białych Błotach przy ul. Szubińskiej i potrwa ok. 3 godz. Nad prawidłowym sadzeniem czuwać będą pracownicy Nadleśnictwa Bydgoszcz, którzy udzielą też odpowiednich instrukcji oraz poinformują o czyhających zagrożeniach.
Akcja w Gdańsku była drugą z czterech zaplanowanych w ramach jesiennej zielonej ofensywy Gdańska. Kolejne odbędą się: 29 października na Matarni oraz 15 listopada na Zaspie.
– Jesienne nasadzenia to część szerszej strategii zazieleniania miasta, w ramach której do końca roku w Gdańsku pojawi się niemal 6,5 tys. nowych drzew i sadzonek – podkreślają gdańscy urzędnicy.
Źródło: rp.pl
