Wlecze się wymiana kopciuchów. Mieszkańcy boją się nowoczesnych rozwiązań

Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego wiele osób wciąż nie wymienia starych pieców mimo rosnącej świadomości ekologicznej?

Jakie problemy napotykają samorządy w procesie egzekwowania uchwał antysmogowych?

Jakie finansowe i techniczne przeszkody wpływają na tempo wymiany pieców?

Co ujawniają kontrole Najwyższej Izby Kontroli na temat wdrażania uchwał antysmogowych?

– Mimo rosnącej świadomości ekologicznej i programów wsparcia wielu mieszkańców wciąż nie zdecydowało się na wymianę starych pieców, a przyczyn tej niechęci jest kilka – zarówno ekonomicznych, jak i społecznych – przyznaje Piotr Irla, burmistrz Rawy Mazowieckiej, jednej z 18 gmin skontrolowanych przez NIK. W żadnej z nich nie udało się w pełni wdrożyć uchwał antysmogowych, które miały poprawić jakość powietrza.

Stare piece znikają bardzo powoli

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę wymiany pieców w pięciu województwach i 18 gminach, wytypowanych ze względu na przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń PM10 i B(a)P w 2023 r. Skontrolowano urzędy marszałkowskie odpowiedzialne za uchwały antysmogowe, a także urzędy gmin, które realizowały te zapisy.

Poza tym NIK sprawdziła po cztery gminy w każdym województwie, gdzie w latach 2022–2023 występowały największe przekroczenia norm PM10, PM2,5 lub B(a)P – substancji charakterystycznych dla niskiej emisji. Wszystkie kontrolowane samorządy przyjęły uchwały antysmogowe wprowadzające zakazy i ograniczenia dotyczące eksploatacji instalacji spalających paliwa.