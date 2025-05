Zielone inwestycje miast z KPO. Mała retencja i więcej powierzchni zielonych

Miasta wspominają także o rosnącej skali zjawisk ekstremalnych, jak ulewy, które powodują lokalne podtopienia, zwłaszcza tam, gdzie infrastruktura wodno-kanalizacyjna jest zaniedbana. To przekłada się na konieczność przechwytywania wody opadowej w miejscu opadu. Inne miasta wskazują na coraz częściej pojawiające się niedobory wody, co jest zagrożeniem dla bioróżnorodności. Ośrodki na południu Polski wymieniają także takie zjawiska jak ruch masowy ziemi, a więc osuwiska, a także podkreślają konieczność budowania tzw. małej retencji. Dlaczego to ważne? Brak takich małych zbiorników wodnych, zwłaszcza w miejscowościach u podnóża gór, spotęgował skalę powodzi w Polsce w ubiegłym roku.

Inwestycje, ale jakie?

Na tak zdiagnozowane klimatycznie wyzwania miasta mają przygotowane plany adaptacyjne. Zakładają zwiększanie powierzchni zielonych, rozbudowę infrastruktury retencyjnej czy modernizację infrastruktury transportowej. Duże miasta, których newralgicznym elementem jest miejska komunikacja, stawiają na wymianę taboru. Stolica na inwestycje w zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) pozyskała z KPO ok. 253,5 mln zł. Wrocław w ramach innego programu „Zielony transport publiczny”, którego gospodarzem jest NFOŚiGW, zrealizował program zakupu 13 autobusów elektrycznych o wartości ponad 45 mln zł. Drugi program – o wartości 104,5 mln zł – jest w trakcie realizacji i dotyczył zakupu 21 autobusów elektrycznych oraz szkolenia kierowców.

Inne miasta, np. Lublin, czekają jeszcze na rozstrzygnięcie naborów. To miasto aplikowało o środki na zakup autobusów wodorowych. Co ciekawe, także mniejsze miasta, jak Krosno, pozyskały środki z KPO na wymianę taboru autobusowego na zeroemisyjny.

Warszawa, ale i Kraków, zapowiadają także intensyfikację wymiany taboru tramwajowego oraz budowę nowych linii tramwajowych i modernizację istniejących torowisk. Krakowskie MPK podpisało w marcu umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, która gwarantuje mu niemal 128 mln zł dofinansowania do zrealizowanej w 2023 r. dostawy 18 tramwajów Lajkonik. W maju udało się tę kwotę powiększyć o dodatkowe 223 mln zł. To oznacza, że MPK uzyska w sumie 351 mln zł wsparcia do zakupu 50 lajkoników.

Środki z KPO trafiają także na rozbudowę miejskiej zieleni. Kraków w ramach Instrumentu Zielonej Transformacji Miast, finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy, pozyskał 148 mln zł na 47 przedsięwzięć, z czego 35 związanych było z zagospodarowaniem zieleni modnych miejsc odpoczynku, jak park Zakrzówek, Staw Płaszowski, czy rewitalizacją parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty.