Mniejszy fetor, większa wydajność. Modernizacje miejskich oczyszczalni

Bakterie we wrocławskiej oczyszczalni

Ruszył drugi etap modernizacji Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków "Janówek". Wykonawca rozbudowuje część biologiczną obiektu. A chodzi o to, aby bakteriom, które pomagają oczyszczać ścieki, stworzyć jeszcze lepsze warunki do pracy i aby było ich jeszcze więcej. Najważniejszym zadaniem w ramach tego etapu modernizacji jest dostosowanie pięciu bloków biologicznych do zwiększonego przepływu ścieków.

Drugi etap rozbudowy będzie kosztował 177 mln zł netto, rozpoczął się w lutym 2025 roku, a zakończy się po 24 miesiącach.

Od jesieni 2024 roku na terenie oczyszczalni "Janówek" trwa realizacja pierwszego etapu inwestycji - rozbudowy mechanicznej oczyszczalni. Prace potrwają do grudnia 2026 roku, a obecny stopień ich zaawansowania wynosi ok. 20 proc. Po zakończeniu robót w 2027 roku przepustowość oczyszczalni wzrośnie ze 150 tys. do 209 tys. m sześc. nieczystości na dobę.

Mniej nieprzyjemnych zapachów w Bolesławcu

Trwa też modernizacja oczyszczalni ścieków w Bolesławcu. Zaplanowana hermetyzacja i przykrycie niektórych obiektów pozwolą zminimalizować emisje nieprzyjemnych zapachów i zanieczyszczeń do atmosfery. Do tej pory mieszkańcy okolicznych domów, żeby normalnie oddychać, musieli szczelnie zamykać okna i drzwi, bo czuli ogromy odór, zwłaszcza latem.

Modernizacja ma nie tylko zminimalizować oddziaływania oczyszczalni na środowisko, ale też podnieść efektywność oczyszczania ścieków poprzez ograniczenie oddziaływania warunków atmosferycznych na proces, zmniejszyć ilość powstających osadów i podnieść efektywność energetyczną procesu przeróbki osadów.