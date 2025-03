Są miasta, w których wciąż działa nawet kilkanaście tysięcy kopciuchów

Szybkiej wymiany nie doczeka się też Częstochowa, która ma „jedynie” ok. półtora tysiąca pozaklasowych kotłów, ale tempo ich wymiany zawrotne nie jest. Rocznie udaje się wymienić kilkadziesiąt kopciuchów. Trudna sytuacja jest też w Białymstoku, który w ogóle nie ma uchwały antysmogowej. I co prawda w nieruchomościach gminnych wykazuje tylko dwa kotły na paliwo stałe, ale równocześnie zgodnie z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków liczba kotłów na paliwo stałe poniżej klasy 3 w Białymstoku to 6 566 sztuk, klasy 3: 946 szt. a klasy 4: 347 sztuk...

- Liczby mówią najlepiej. Widać, że wymiana kopciuchów w niektórych miastach zajmie nawet kilkadziesiąt lat, o ile nie zostanie zastosowane dobre rozwiązania, które to wszystko przyspieszy – podsumowuje Paweł Ścigalski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. jakości powietrza i autor uchwał antysmogowych. Pełnomocnik nie ukrywa, że takim dobrym rozwiązaniem na pewno byłyby większe środki przeznaczone na dofinansowanie wymiany pieców, czy lokalne programy wymiany kopciuchów. – A tymczasem i w Krakowie i np. w Zielonej Górze dochodziło do prób złagodzenia uchwał smogowych i przesuwania ich w czasie – podsumowuje.

Przykład Krakowa. Wieloletnia walka z kopciuchami przynosi efekty

Stolica Małopolski za walkę z kopciuchami wzięła się jeszcze w latach 90. Od 1995 roku w mieście realizowany był Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE), polegający na dotacjach do zmiany systemu ogrzewania, opartego o paliwa stałe na systemy proekologiczne (gazowe, elektryczne, miejska sieć ciepłownicza, olejowe, pompa ciepła). W czasie trwania programu (1995–2019) zostało zlikwidowanych ponad 45 tys. palenisk za blisko 350 mln zł.

Kraków stosował też inne programy dotacyjne, które pozwalały poprawić efektywność energetyczną budynków oraz wspierały rozwój odnawialnych źródeł energii. Np. od 2018 r. trwa realizacja programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych. W latach 2022–2024 realizowany był program Stop Smog, kierowany do osób dotkniętych ubóstwem energetycznym. A w ubiegłym roku gmina zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW) o dofinasowanie projektu Ciepłe Mieszkanie. Nie należy zapominać też o pierwszym w kraju - wprowadzonym we wrześniu 2019 roku zakazie spalania paliw stałych. To wszystko przyniosło wymierny efekt. Poprawa powietrza jest widoczna i... odczuwalna.

W stolicy poszło szybko. Ponad 90 mln zł z budżetu miasta

Warszawski magistrat z realizacji uchwały antysmogowej w stolicy jest zadowolony, ocenia, że przebiegła bardzo szybko i efektywnie, bo w krótkim czasie udało się znacząco zmniejszyć liczbę kopciuchów. W 2017 r. w mieście funkcjonowało ich ok. 15 tys. (z czego ok 2,1 tys. w zasobie komunalnym), natomiast według najnowszej inwentaryzacji, pod koniec 2024 r. było to już tylko 1510 wszystkich kopciuchów z czego 88 w zasobach gminy. To oznacza, że ze stolicy „zniknęło” 90 proc. kopciuchów.