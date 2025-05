Hotelarze w Łódzkiem najbardziej zadłużeni, na Mazowszu najwięcej dłużników

Główną przyczyną mają być rosnące koszty działalności hotelarskiej. - Szczególnie dotkliwe dla branży są wzrosty cen energii, mediów i usług zewnętrznych, a także rosnące koszty pracy, związane m.in. z kolejnymi podwyżkami minimalnego wynagrodzenia. To właśnie w hotelarstwie występuje wysoki udział osób, których wynagrodzenie jest na poziomie płacy minimalnej – tłumaczy Paweł Szarkowski, prezes BIG InfoMonitor.

Cztery piąte Polaków zamierza wypoczywać w Polsce

Co ciekawe, udział przedsiębiorców z przeterminowanym zadłużeniem w regionach, które mocno kojarzą się z turystyką, jest stosunkowo niewielki: 1,6 proc. w Pomorskiem i 1,5 proc. w Zachodniopomorskiem, 2,3 proc. w województwie małopolskim i 2,9 proc. na Podkarpaciu. Najniższe zadłużenie odnotowano dla województw: opolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, jest tu też najmniej zadłużonych hotelarzy.

O ile w hotelach czy domach wczasowych przeterminowane zadłużenie wzrosło, w przypadku kempingów i pół namiotowych zmalało: z 1 mln zł do niespełna 900 tys. zł. W segmencie domów wczasowych oraz apartamentów na wynajem krótkoterminowy długi zwiększyły się w ujęciu rok do roku o ponad 9 proc. ze 107 mln zł do 117 mln zł, a w grupie obejmującej hotele – o 3,1 proc. z 844 mln zł do blisko 870 mln zł.

Z danych CBOS wynika, że w 2025 r. w Polsce zamierza wypoczywać 81 proc. respondentów planujących co najmniej dwudniowe wyjazdy (41 proc. wyłącznie w Polsce, a 40 proc. częściowo w kraju, częściowo za granicą. Takie dane mają wskazywać na stabilny popyt na usługi turystyczne, który tradycyjnie ożywia się w okresie wiosennym.