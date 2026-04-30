Z tego artykułu dowiesz się: Jak samorządy przygotowują się na przyjazd turystów i poszerzają swoją ofertę atrakcji?

Jaki wpływ ma rozwój turystyki na lokalną gospodarkę oraz na życie codzienne mieszkańców miast?

W jaki sposób miasta adaptują swoją przestrzeń, wprowadzając udogodnienia dla turystów i mieszkańców?

Jakie są różnice w podejściu miast do promocji turystyki, od tradycyjnych atrakcji po koncepcję zrównoważonego rozwoju?

– Widzimy, że turyści coraz częściej wybierają Bydgoszcz np. na pobyt weekendowy. Ważnym segmentem jest też turystyka biznesowa, konferencyjna i eventowa. To bardzo ważny sektor, bo gościmy u nas osoby z różnych branż i dziedzin, które później mogą promocję naszego miasta nieść dalej – mówi Łukasz Krupa, zastępca prezydenta Bydgoszczy.

Wracają sprawdzone turystyczne wabiki

W Białymstoku w majowy długi weekend bezpłatnie można zwiedzić zabytkowy zegar w wieży bramnej prowadzącej do Pałacu Branickich. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem PTTK w małych grupach, ponieważ na górze zmieści się maksymalnie 8–10 osób. Także w sobotę o godz. 17 rozpoczyna się także cykl oprowadzań po mieście pod hasłem „Poznaj Białystok z przewodnikiem”, skierowany przede wszystkim do turystów, ale też do mieszkańców, którzy chcą pogłębić wiedzę o Białymstoku.

A 1 maja Port Gdańsk zainauguruje sezon wycieczkowców. Jako pierwszy wpłynie statek „Hamburg”, pływający pod banderą Bahamów. Jednostka zacumuje przy Nabrzeżu Westerplatte. To wycieczkowiec o długości prawie 145 metrów. Ma sześć pokładów i może przewieźć 420 pasażerów. Został zbudowany w 1997 r. w stoczni w Wismarze (Niemcy), a gruntowną modernizację przeszedł w 2020 r. W tym roku w Gdańsku planowanych jest 68 wizyt luksusowych statków.

Z kolei Bydgoszcz kusi zarówno mieszkańców, jak i turystów swoimi fontannami. – Majówka to idealny czas na spacer i chwilę wytchnienia nad wodą – od kameralnych parkowych wodotrysków po efektowne pokazy multimedialne w pobliżu Filharmonii Pomorskiej – podaje Urząd Miasta Bydgoszczy.

Otwarto już także Pijalnię Wody w Lesie Gdańskim. Przy parterowym budynku na mieszkańców i turystów czeka taras wypoczynkowy z ławkami oraz parking dla rowerów. Urzędnicy podkreślają, że na miejscu można spróbować czterech rodzajów zdrowej wody serwowanej w ekologicznych kubeczkach.

Samorządy stale poszerzają ofertę

Można też skorzystać z otwieranych po zimie atrakcji. Korona zapory w Świnnej Porębie (woj. małopolskie) będzie dostępna dla mieszkańców i turystów od 1 maja do 27 września. To jedna z najważniejszych atrakcji Jeziora Mucharskiego, przyciągająca spacerowiczów i fotografów.

Zapora, oddana do użytku w 2017 r., pełni funkcję przeciwpowodziową, ale z roku na rok zyskuje na znaczeniu jako miejsce rekreacji. Trwają też prace nad trasą VeloSkawa, która ma mieć 126 km długości.

Gdańsk otwiera Park Oliwski na dendrologiczne spacery wśród 200-letnich dębów i platanów, Wrocław zaprasza do Pergoli i Fontanny Multimedialnej z pokazami w godz. 10.00–17.00, a Poznań udostępnia Ostrów Tumski z gotyckimi świątyniami i Śródkę z kolorowymi muralami w ramach obchodów 770. rocznicy lokacji miasta.

Latem miasta są bardziej przyjazne turystom. Warszawskie Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat zmieniają się w deptak w weekendy. Podobnie jest w Toruniu – od 30 kwietnia w każdy weekend Bulwar Filadelfijski jest wyłączony z ruchu.

– Zamknięcia Bulwaru Filadelfijskiego od 2024 r. pokazały, że ta przestrzeń stała się przyjaznym traktem dla mieszkańców i gości naszego miasta. Wsłuchując się w ich głosy i analizując potoki ruchu, szczególnie w weekendy i święta, zdecydowano o zamknięciu Bulwaru dla ruchu kołowego w sezonie turystycznym – podaje Urząd Miasta Torunia.

Na północy Poznania powstaje nowa przeprawa przez Wartę. To inwestycja ważna dla mieszkańców metropolii. Połączy Czerwonak z Poznaniem, zapewniając wygodną i bezpieczną trasę dla pieszych i rowerzystów. Kładka będzie gotowa latem.

– Trzy lata temu powstała kładka w Owińskach, która z miejsca stała się atrakcją turystyczną, ale jednocześnie ważną przeprawą dla pieszych i rowerzystów. Również tej przeprawie wróżę duże powodzenie – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. I dodaje, że z 14 milionów kosztów aż 10 mln, czyli 70 proc. to dofinansowanie.

Za turystami idą konkretne pieniądze

Miejska turystyka przynosi samorządom wymierne zyski ekonomiczne i społeczne. Warszawa czerpie z niej blisko 7,5 proc. swojego budżetu, a w branży pracuje niemal co 20. mieszkaniec miasta.

W 2025 r. Bydgoszcz przyjęła 1,3 miliona gości. – Szacujemy, że z tej liczby prawie 800 tys. osób nocowało w Bydgoszczy. To pokazuje, że ruch turystyczny w naszym mieście się rozwija. Z naszych badań wynika, że ponad 90 proc. turystów, którzy odwiedzili Bydgoszcz, chętnie rekomenduje nasze miasto swoim znajomym i rodzinie – mówi Leszek Woźniak, dyrektor Bydgoskiego Centrum Informacji Turystycznej.

Kraków wdraża z kolei politykę turystyki zrównoważonej, opartej na doświadczeniu, lokalności i jakości, kierując turystów do autentycznych rzemieślników – zegarmistrzów, krawców i złotników – oraz małych lokali z regionalnymi produktami.

A Lublin stawia na sprawdzone formaty. Do ogólnodostępnych atrakcji należą pokazy multimedialne na fontannie na Placu Litewskim. – Miasto zaprasza również na cieszące się rokrocznie dużym zainteresowaniem plenerowe festiwale i wydarzenia kulturalne: Noc Kultury (6 czerwca), Carnaval Sztukmistrzów (23–26 lipca) oraz Re:Tradycja – Jarmark Jagielloński (21–23 sierpnia). Ciekawą propozycją zwiedzania jest także akcja „Sezon Lublin”, realizowana od 1 czerwca do 30 września – wylicza Beata Pietryczuk z lubelskiego ratusza.