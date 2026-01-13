Miasta sięgają głębiej do kieszeni mieszkańców

Aktualizacja: 14.01.2026 06:20 Publikacja: 13.01.2026 14:04
W Gdańsku od kwietnia wzrosną opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
– W ostatnich latach znacząco wzrosły koszty realizacji pracy przewozowej, co bezpośrednio wpływa na konieczność aktualizacji taryfy biletowej. W przypadku linii tramwajowych stawka za jeden kilometr wzrosła w latach 2021–2025 z 16,43 zł do 29,28 zł, czyli o około 78 proc. Nowe ceny biletów będą obowiązywać od 2 marca 2026 r. – zapowiada Patrycja Piekoszewska z Urzędu Miasta Krakowa.
Samorządy podkreślają, że wszelkie decyzje o podwyżkach wynikają przede wszystkim z rosnących kosztów energii, pracy i usług oraz z konieczności stabilnego finansowania systemów miejskich. Jednocześnie część miast deklaruje, że na razie nie planuje podnoszenia opłat.
W Gdańsku od kwietnia wzrosną opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jak podkreślają władze miasta, podwyżka jest niezbędna dla dalszego funkcjonowania systemu w warunkach znaczącego wzrostu kosztów jego prowadzenia.
I tak stawki dla mieszkań wzrosną do 1,1 zł za mkw. (obecnie 0,88 zł/mkw.) oraz 0,20 zł/mkw. – dla powierzchni powyżej 110 mkw. (obecnie 0,10 zł/mkw.) Za wywóz śmieci z nieruchomości niezamieszkanych stawki wzrosną o ok. 25 proc. za litr pojemnika. – Po blisko sześciu latach od ostatniej regulacji stawek musimy wprowadzić korektę opłat. Dotychczasowe wpływy były wystarczające, jednak w 2024 roku pojawił się niedobór na poziomie 7 mln zł, a w tym roku przewidujemy deficyt rzędu 43 mln zł, co oznacza stratę około 12 mln zł na koniec roku – mówi Piotr Kryszewski, dyrektor zarządzający ds. Zielonego Gdańska.
Wskazuje, że głównymi przyczynami są skumulowana inflacja sięgająca 43 proc., wzrost płacy minimalnej o blisko 80 proc., większa ilość wytwarzanych odpadów oraz zmiany związane z wprowadzeniem systemu kaucyjnego. – Brak wdrożenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta powoduje, że koszty, które powinny ponosić firmy opakowaniowe, przerzucane są na mieszkańców – dodaje.
Środki uzyskane z podwyżki zostaną przeznaczone na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami.
W Krakowie część podwyżek weszła w życie z początkiem roku, a część zacznie obowiązywać w kolejnych miesiącach. Od 29 grudnia 2025 r. zaczął obowiązywać trzeci rok taryfy wodno-ściekowej zatwierdzonej przez Wody Polskie. Cena metra sześciennego wody dla gospodarstw domowych wzrosła do 6,10 zł brutto, a ścieków do 7,77 zł. – Oznacza to podniesienie opłaty za wodę o 8 groszy oraz o 6 groszy za ścieki – przekazała nam Patrycja Piekoszewska z Urzędu Miasta Krakowa, podkreślając, że są to zmiany wynikające z wcześniej przyjętych decyzji regulacyjnych.
Znacznie większe zmiany obejmą jednak komunikację miejską - od 2 marca 2026 wzrosną ceny biletów. Jak wyjaśniają urzędnicy, konieczność aktualizacji taryfy jest bezpośrednim skutkiem gwałtownego wzrostu kosztów funkcjonowania transportu publicznego. – W latach 2021–2025 koszt jednego kilometra pracy przewozowej tramwaju wzrósł o około 78 proc., a autobusu o około 81 proc. – wylicza krakowskie magistrat.
Podwyżki mają objąć zarówno bilety okresowe, jak i jednorazowe oraz czasowe. Miesięczny bilet mieszkańca na wszystkie linie ma kosztować 109 zł (obecnie 90 zł), a na jedną linię – 90 zł (obecnie 64 zł). Bilet półroczny zdrożeje z 470 zł do 565 zł. W ofercie pojawi się także bilet roczny dla studentów za 470 zł, dostępny dla posiadaczy Karty Krakowskiej.
Zmiany dotkną również biletów czasowych. Wprowadzony zostanie bilet 15-minutowy za 4 zł, 30-minutowy za 6 zł, 60-minutowy za 8 zł (obecnie 6 zł), a 90-minutowy za 9 zł (obecnie 8 zł). Znikną natomiast obecne bilety 20-minutowe. Cena biletu na jeden przejazd pozostanie bez zmian – 6 zł.
Wpływ na podwyżki miały m.in. wyższe ceny energii i paliw, rosnące koszty utrzymania infrastruktury oraz wzrost wynagrodzeń kierowców i motorniczych.
W Lublinie podwyżki obejmują kilka obszarów jednocześnie. Od nowego roku o wskaźnik inflacji wzrosły stawki czynszów w lokalach komunalnych i socjalnych, opłaty cmentarne oraz za zajęcie pasa drogowego. O 10 zł miesięcznie poszła w górę opłata za pobyt w bursach i internacie, a o 2 zł - stawki za godzinę usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.
Korekta na poziomie 10 proc. dotyczyć będzie stawek za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych oraz cen biletów komunikacji miejskiej, z wyjątkiem biletów okresowych dla posiadaczy Lubelskiej Karty Miejskiej, które pozostaną niezmienione.
– Budżet miasta na 2026 r. zakłada dostosowanie wybranych opłat, aby równoważyć rosnące koszty utrzymania miasta i zapewnić stabilne funkcjonowanie infrastruktury miejskiej – wyjaśnia Joanna Stryczewska z Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Miasto podkreśla, że bez zmian pozostają m.in. opłaty za odpady, przedszkola i żłobki.
Nie wszystkie samorządy decydują się na podwyżki. Warszawa nie planuje w 2026 r. zmian cen biletów komunikacji miejskiej ani opłat za parkowanie. – Chyba że w ciągu roku Rada Miasta zdecyduje inaczej – zapowiada stołeczny ratusz.
Bez podwyżek również w Katowicach. – Na ten moment nie mamy zaplanowanych podwyżek ani w obszarze odpadów, ani parkowania – zapewnia Dariusz Czapla z katowickiego magistratu. Przypomina, że obowiązujące obecnie stawki na wodę i ścieki zostały zatwierdzone do 24 listopada 2026 r.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Katowickie Wodociągi będą zobowiązane do złożenia nowego wniosku o zatwierdzenie taryfy na kolejne trzy lata przed upływem tego terminu. – Nie została jeszcze przygotowana kalkulacja kosztów, dlatego nie ma możliwości jednoznacznego określenia, czy i w jakiej wysokości ewentualne zmiany stawek mogłyby nastąpić – dodaje urzędnik z Katowic.
Samorządy zgodnie podkreślają, że decyzje o podwyżkach są podyktowane realnymi kosztami i mają zapobiec jeszcze większym wzrostom w przyszłości. Jak zaznaczają samorządowcy, w wielu przypadkach brak korekt oznaczałby konieczność dopłacania do systemów miejskich z budżetów, kosztem np. inwestycji.
