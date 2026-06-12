Z tego artykułu dowiesz się: Skąd pochodzą i na co konkretnie przeznaczane są setki milionów złotych na modernizację oczyszczalni.

Jakie nowoczesne technologie, od zbiorników retencyjnych po fotowoltaikę, zwiększają wydajność instalacji.

Na czym polegają kluczowe projekty rozbudowy infrastruktury w polskich miastach i gminach.

Dlaczego te z pozoru techniczne inwestycje decydują o przyszłości i rozwoju aglomeracji.

Choćby w Nasielsku. – Gmina pozyskała na ten cel prawie 7 mln zł dotacji ze środków unijnych. Projekt będzie realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje kompleksową modernizację oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków oddanej do użytku w 2006 r. – podały władze miasta.

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Oczyszczalnia na miarę rozwijającego się miasta

Jedna z największych inwestycji w historii MPWiK w Rzeszowie to rozbudowa oczyszczalni ścieków. A jednym z kluczowych przedsięwzięć jest budowa nowego zbiornika retencyjnego. Ma on pojemność 24 tys. m sześc., jego zewnętrzne wymiary to 70 × 69 m, a głębokość wynosi około sześciu metrów. Budowa nowego zbiornika na terenie oczyszczalni ścieków minęła już półmetek. Wszystkie prace wyprzedzają harmonogram. Oddanie inwestycji zaplanowano na 27 marca 2027 r.

Budowa nowego zbiornika ma zwiększyć wydajność oczyszczalni o 25 proc., co jest niezwykle ważne w kontekście potrzeb stale rozwijającej się Aglomeracji Rzeszowskiej. Inwestycja jest warta 226 mln zł brutto. MPWiK otrzymał niemal 130 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).

Unijne wsparcie na oczyszczanie ścieków

Ale to nie jedyna tego typu inwestycja. W marcu ruszyła modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi w gminie Skała w Małopolsce. Obejmuje ona kompleksowe prace mające na celu wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Wśród planowanych robót znalazły się m.in. budowa nowoczesnego zbiornika retencyjnego.

Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 5 mln zł, z czego 3,6 mln zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027.

Z kolei w maju spółka Aqua z Bielska-Białej otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ponad 54 mln zł dofinansowania na modernizację oczyszczalni ścieków w Wapienicy oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Bielsku-Białej i Jasienicy. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 100 mln zł.

Inwestycja obejmie przebudowę części ściekowej i osadowej oczyszczalni z wykorzystaniem technologii pozwalających zagospodarować potencjał energetyczny osadów ściekowych. Prace mają zakończyć się w 2029 r.

Także Biłgoraj pozyskał w maju jedno z największych w ostatnich latach dofinansowań na inwestycje infrastrukturalne, a dokładnie na przebudowę miejskiej oczyszczalni ścieków. Projekt otrzymał wsparcie w wysokości niemal 47 mln zł z funduszy UE. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 82 mln zł.

Planowane prace obejmują kompleksową przebudowę i rozbudowę obiektu – zarówno części mechanicznej, biologicznej, jak i nowoczesnych systemów zagospodarowania osadów.

Wsparcie też dla własnych oczyszczalni

Modernizowane lub budowane ze środków unijnych będą również małe, przydomowe oczyszczalnie ścieków. We wtorek 9 czerwca samorząd województwa mazowieckiego podpisał umowy na dotacje na takie inwestycje. W sumie do mazowieckich samorządów trafi ponad 32 mln zł.

Pieniądze pochodzą z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 oraz budżetu państwa. Wsparcie mogły otrzymać gminy i związki międzygminne, które chcą inwestować w nowoczesne, indywidualne systemy oczyszczania ścieków na terenach wiejskich.

Ma to ograniczać zanieczyszczenie wód i gleby, poprawić warunki sanitarne mieszkańców oraz wspierać rozwój infrastruktury technicznej w miejscowościach oddalonych od sieci kanalizacyjnych. Wnioski mogły składać mazowieckie gminy i miasta do 5 tys. mieszkańców. Dofinansowanie wyniesie od 30 do 75 proc. kosztów kwalifikowanych ze środków UE i budżetu państwa.

Wszystko dla bezpiecznego środowiska

Po co takie inwestycje? Dla mieszkańców korzyść jest prosta: mniej awarii, większe bezpieczeństwo sanitarne i lepsza ochrona środowiska. Dla samorządów to z kolei warunek dalszego rozwoju. Bez sprawnej oczyszczalni i kanalizacji nie ma nowych osiedli, nowych inwestycji ani stabilnego rozwoju miasta.

Jak podkreśla Mirosław Pięta, kierownik Jednostki Realizującej Projekt w MPWiK w Rzeszowie, nowa infrastruktura ma zaspokoić potrzeby na około 10–15 lat, biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju miasta.

Władze Biłgoraja dodają, że modernizacja ich oczyszczalni ma przynieść znaczącą poprawę efektywności oczyszczania ścieków oraz zwiększyć bezpieczeństwo środowiskowe.